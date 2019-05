Betriebskindergarten Fluggiland in Frankfurt am Main Ein Vorbild für Unternehmen

Von Ludger Fittkau

Der Betriebskindergarten "Fluggi-Land" in Frankfurt am Main. (Ludger Fittkau)

Nicht kilometerweit durch die Stadt fahren, sondern die Kinder ganz in der Nähe vom Arbeitsplatz betreuen lassen. In Betriebskindergärten ist das möglich. In Frankfurt am Main wird erfolgreich dieses Kitamodell betrieben.