Betrachtungen aus der Vogelperspektive Von Menschen und Raben Freistil, 54 min Von Ulrike Klausmann In der nordischen Mythologie trägt der Göttervater Odin zwei Raben auf seinen Schultern. Hughin, der Gedanke, und Munin, die Erinnerung. Sie fliegen zu den Menschen und berichten dem Gott, was die Erdbewohner umtreibt. Was würden sie ihm heute sagen?

Bis heute sind Raben und Krähen beliebte Symbole in Lyrik, Prosa, Filmen und Lebensart. (imago / Reiner Bernhardt)

Vielleicht, dass sich das Verhältnis der Menschen zu den intelligentesten Vögeln unter der Sonne allmählich wandelt. Warum die Menschen in Europa die Raben so lange verteufelt haben, während sie in Asien und Amerika schon immer verehrt wurden. Und warum heute immer mehr Rabenkrähen in die Städte ziehen und dort statt Paaren wehrhafte Trios bilden.

Menschen und Raben hatten schon immer eine besondere Verbindung. Im Alltag, in der Entwicklung, in der Mythologie und in der Literatur. In Grimms Märchen, Fontanes und Poe Gedichten oder in Preußlers "Krabat".

