Kulturnachrichten

Dienstag, 5. Februar 2019

Bestseller-Autor C.Y. Lee mit 102 Jahren gestorben Er war einer der ersten erfolgreichen Schriftsteller asiatischer Herkunft Der mit dem Bestseller "The Flower Drum Song" bekannt gewordene Romanautor C.Y. Lee ist tot. Er sei bereits am 8. November in Los Angeles im Alter von 102 Jahren gestorben, teilte sein Sohn Jay Lee mit. Die Familie habe sich damals entschieden, seinen Tod nicht zu publik zu machen. C.Y. Lee siedelte während des Zweiten Weltkriegs vom China in die USA über. 1957 erschien sein Roman "Flower Drum Song", eine Geschichte über chinesische Migranten in San Francisco. Aus dem Stoff machten Richard Rodgers und Oscar Hammerstein ein Broadway-Musical, das von 1958 bis 1960 lief. Ein Jahr später kam eine für fünf Oscars nominierte Filmadaption heraus - eine seltene Hollywood-Produktion mit asiatischstämmiger Besetzung. Lee galt damit als einer der ersten Romanciers asiatischer Herkunft, dem in den USA der kommerzielle Durchbruch gelungen war.

Ludwig-Börne-Preis für Eva Menasse Florian Illies ist alleiniger Preisrichter Die in Berlin lebende österreichische Autorin Eva Menasse erhält den diesjährigen Ludwig-Börne-Preis. Die mit 20 000 Euro dotierte Auszeichnung wurde ihr von Florian Illies als alleinigem Preisrichter zuerkannt. "Sie schaut hellwach auf die großen gesellschaftlichen Untiefen unserer Zeit mit einer seltenen Mischung aus Scharfsinn, Streitlust, Humor und europäischem Bewusstein", begründete Illies nach Mitteilung der Börne-Stiftung die Auszeichnung. Die 1970 geborene Eva Menasse ist durch Romane ("Vienna", "Quasikristalle") und Essays bekanntgeworden. Die renommierte Auszeichnung erinnert an den aus dem jüdischen Ghetto in Frankfurt stammenden Ludwig Börne (1786-1837), der als Begründer des politischen Feuilletons gilt. Der von der Börne-Stiftung vergebene Preis wird am 26. Mai in der Frankfurter Paulskirche überreicht.

Jury für den Deutschen Buchpreis 2019 berufen Sieben Literaturfachleute berufen Die Jury für den Deutschen Buchpreis 2019 steht fest. Wie der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt mitteilte, hat die Akademie Deutscher Buchpreis sieben Literaturexpertinnen und -experten in die Jury berufen. Es sind die Buchhändler Petra Hartlieb aus Wien und Björn Lauer aus Frankfurt, die Journalisten Jörg Magnau (Süddeutsche Zeitung), Alf Mentzer (Hessischer Rundfunk) und Margarethe von Schwarzkopf (Die Welt) sowie die Literaturwissenschaftlerin Daniela Strigl und der Leiter des Literaturhauses Frankfurt, Hauke Hückstädt. Die Jurymitglieder entscheiden den Angaben zufolge, wer den Deutschen Buchpreis 2019 erhält. Um eine größtmögliche Unabhängigkeit der Auszeichnung zu gewährleisten, wähle die Akademie Deutscher Buchpreis die Jury in jedem Jahr neu, heißt es in der Mitteilung.

Facebook hat etwas gegen nackte Statuen Museum darf mit nackten Statuen keine Ausstellung bewerben Wenn es um Nacktheit geht, kennt Facebook kein Pardon: So berichtet es zumindest das Genfer Museum für Kunst und Geschichte, das vergeblich mit zwei Fotos von Statuen im Online-Netzwerk eine anstehende Ausstellung anpreisen wollte. Ein erster Versuch, die Bilder zu posten, zog laut Museumssprecherin Sylvie Treglia-Détraz folgende Antwort von Facebook nach sich: "Wir erlauben keine Werbung, die Nacktheit zeigt, selbst wenn sie keinen sexuellen Charakter hat. Dies schließt den Einsatz von Nacktheit für künstlerische oder pädagogische Zwecke ein." Dann versuchte es das Museum eben bei Twitter. Einen Tweet mit den Fotos schmückte es mit dem französischen Wort für "zensiert", das den vermeintlichen Intimbereich der Statuen zierte. Facebook reagierte zunächst nicht auf eine Bitte um Stellungnahme.

Zerschnittenes Banksy-Bild im Museum aufgehängt "Girl with Balloon" ab heute zu sehen Im Museum Frieder Burda in Baden-Baden wird das geschredderte Werk des Street-Art-Künstlers Banksy erstmals in der Öffentlichkeit gezeigt. Auf dem Bild ist ein kleines Mädchen zu sehen, das mit wehendem Rock einen roten Herzballon steigen lässt. Er soll bis zum 3. März in dem Museum zu sehen sein. Danach zieht es weiter in die Staatsgalerie Stuttgart. Seit einer Auktion im Oktober 2018 ist "Girl with Balloon" nur noch zur Hälfte heile. Die andere Hälfte wurde in Streifen zerschnitten mithilfe einer eigens in den Rahmen eingebauten Schredder-Konstruktion. Die hatte der Künstler nach eigenen Angaben extra angefertigt für den Fall, dass das Bild jemals versteigert werden sollte. Eine Sammlerin hatte es dann für umgerechnet knapp 1,2 Millionen Euro ersteigert. Banksy wollte die Aktion als Kritik am Kunstmarkt verstanden wissen.

Schriftstellerin Leonie Ossowski gestorben Autorin der Schlesien-Trilogie wurde 93 Jahre alt Die Schriftstellerin Leonie Ossowski ist tot. Sie sei im Alter von 93 Jahren in Berlin gestorben, teilte der Piper Verlag in München mit. Die im Niederschlesischen Ober-Röhrsdorf im heutigen Polen geborene Ossowski hat zahlreiche Romane und Drehbücher geschrieben. Zu ihren bekanntesten Werken gehört die Schlesien-Trilogie "Weichselkirschen", "Wolfsbeeren" und "Holunderzeit". Ein Bestseller wurde auch der einfühlsame Jugendroman "Die große Flatter", der 1979 mit Richy Müller als preisgekrönter Dreiteiler in der ARD zu sehen war. In fast 50 Jahren hatte die Mutter von sieben Kindern zahlreiche Romane, Stücke, Dreh- und Jugendbücher geschrieben. Ausgezeichnet wurde Ossowski unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis in Silber, dem Schillerpreis der Stadt Mannheim und der Hermann-Kesten-Medaille des PEN-Zentrums.

Grütters beruft Beirat zu kolonialem Kulturgut 1,9 Millionen für Herkunfts- und Grundlagenforschung Zur Bewertung von Forschungsvorhaben zu kolonialem Kulturgut hat Kulturstaatsministerin Monika Grütters einen neuen Förderbeirat berufen. Dem Gremium gehören acht Forscher an, darunter die Kunsthistorikerin Benedicte Savoy aus Berlin und Albert Gouaffo aus Kamerun. Sie sollen Förderanträge bewerten, die an das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste gerichtet werden. Dort wirkt Grütters als Stiftungsratsvorsitzende. In diesem Jahr stünden 1,9 Millionen Euro für Herkunfts- und Grundlagenforschung zu Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten zur Verfügung, hieß es in einer Mitteilung.

Museum Insel Hombroich wird saniert Außerdem wird ein neues Kunstgebäude dazu kommen Das im Grünen gelegene Museum Insel Hombroich in Neuss wird in den nächsten drei Jahren saniert. Die Kosten betragen 15,3 Millionen Euro. Ende 2019 beginne die Renovierung von zunächst einem Ausstellungspavillon, später werde ein weiterer erneuert, teilte das Museum mit. Als neues Gebäude für die Kunst kommt ab dem Frühjahr das Atelierhaus des 2013 gestorbenen Malers Gotthard Graubner auf dem Gelände hinzu. Zu dem 1987 von einem Sammler gegründeten Museum gehören mehr als ein Dutzend Gebäude, die verstreut in einem 21 Hektar großen Landschaftspark zwischen Düsseldorf und Köln liegen.