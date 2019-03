Kulturnachrichten

Samstag, 30. März 2019

Besitzer von Ernst-Ludwig Kirchners "Soldatenbad" bekannt Ernst-Ludwig Kirchners Gemälde „Das Soldatenbad gehört neuerdings einer norwegischen Stiftung und bleibt dadurch der Öffentlichkeit erhalten. Das Kunstwerk wurde 2018 vom New Yorker Guggenheim Museum an die Nachfahren des Kunsthändlers Flechtheim zurückgegeben und für 20 Mio. Euro versteigert. Die norwegische Stiftung gibt das Werk als Dauerleihgabe an das Nationalmuseum in Oslo. Bis zu dessen Umzug im kommenden Jahr wird es in Kopenhagen zu sehen sein und später auch als Leihgabe zur Verfügung stehen. Das Bild thematisiert den ersten Weltkrieg.

Akademie für Digitalität und Theater in Dortmund gestartet Europas erste Akademie für Theater und Digitalität hat ihren Betrieb in Dortmund aufgenommen. Die Akademie soll erforschen, wie eine noch unbekannte Form des Theaters und der Künste im 21. Jahrhundert aussehen könnte, so NRW-Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen. Es entstehe ein in Europa einzigartiger neuer Ort, an dem künstlerische und technische Expertise in der digitalen Theaterproduktion aufgebaut werde, sagte die Künstlerische Direktorin der Kulturstiftung des Bundes, Hortensia Völckers. Forschungsprojekte werden mit 54 Stipendien unterstützt. Ab Frühsommer starten außerdem die ersten Workshops, Seminare und Fortbildungen für theatertechnische Berufe. Die Akademie gehört als neue sechste Sparte zum Theater Dortmund. Sie wird von der Kulturstiftung des Bundes, von der Stadt Dortmund und dem Land NRW gefördert. Für die ersten drei Jahre stehen ihr 1,3 Millionen Euro zur Verfügung.

Facebook schränkt Wahlwerbung zur Europawahl ein Facebook wird zur Europawahl politische Werbung unterbinden, die aus dem Ausland finanziert wird. Damit solle in den jeweiligen EU-Staaten Einflussnahme anderer Länder auf die Abstimmung verhindert werden, teilte das Online-Netzwerk mit. Außerdem müsse jeder, der Werbung mit politischen Inhalten schalten will, seine Identität und seinen Standort angeben und offenlegen, wer die Anzeige bezahlt hat. Die Anzeigen sollen in einer öffentlich zugänglichen Datenbank bis zu sieben Jahre lang gespeichert werden.

UFA will Skandal um Claas Relotius verfilmen Die UFA plant, den Medienskandal um Reporter Claas Relotius zu verfilmen. Produzent Sebastian Werninger habe sich bereits die Rechte an Juan Morenos Buch "Tausend Zeilen Lüge. Das System Relotius und der deutsche Journalismus" gesichert. Das teilt die UFA in Potsdam mit. Der 46-jährige Moreno hatte den Fall ins Rollen gebracht. Während der gemeinsamen Arbeit an der "Spiegel"-Reportage "Jaegers Grenze. Bürgerwehr gegen Flüchtlinge" entdeckte er Unstimmigkeiten im Text von Relotius und begann auf eigene Faust zu recherchieren. Ende 2018 gab der "Spiegel" bekannt, dass Relotius zahlreiche seiner Reportagen zumindest teilweise gefälscht hatte. Gravierende Mängel zeigten sich auch bei weiteren Texten von Relotius, die in anderen Medien erschienen waren. Dem als Star seiner Zunft gehandelten Reporter wurden daraufhin mehrere Auszeichnungen aberkannt worden.