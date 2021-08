Kulturnachrichten

Sonntag, 8. August 2021

Beschädigte Denkmäler nicht vorschnell abreißen Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) appelliert, vom Hochwasser beschädigte historische Gebäude nicht voreilig aufzugeben und abzureißen. Die Denkmäler in den überfluteten Regionen prägten die Ortschaften und seien als Ausflugs- und Reiseziele auch eine wichtige wirtschaftliche Grundlage, teilte die Stiftung in Bonn mit. Mit einem Nothilfeprogramm unterstütze die Stiftung Eigentümer beim Erhalt der Denkmäler und informiere über Sachverständige, Berater und Handwerker. Die Reparaturfähigkeit sei eines der herausragendsten Merkmale historischer Gebäude, so die Stiftung. Ratschläge zu Abbrüchen von Denkmälern beruhten oft auf fehlender Erfahrung mit Fachwerkbauten, Unkenntnis oder Verkaufsinteressen.

Der Musiker Dennis Thomas ist gestorben Dennis "Dee Tee" Thomas, ein Mitbegründer der Soul-Funk-Band Kool & the Gang, ist im Alter von 70 Jahren gestorben. Sein Sprecher teilte mit, Thomas sei am Samstag in seinem Haus in New Jersey friedlich eingeschlafen. Thomas war Altsaxophonist, Flötist und Schlagzeuger der Band, die mit Hits wie "Celebration" und "Get Down On It" weltweit die Charts eroberte. Die Band gewann zwei Grammy Awards und sieben American Music Awards. Ihre Musik wird häufig gesampelt und für Filmmusik verwendet, wie für "Rocky", "Satuday Night Fever" und "Pulp Fiction".

Sonnenbarke in neuem Großmuseum Die rund 4600 Jahre alte Sonnenbarke des Pharaos Chufu ist in das neue Große Ägyptische Museum von Gizeh gebracht worden. Das 42 Meter lange und 20 Tonnen schwere Holzboot wurde auf einem ferngesteuerten Spezialfahrzeug zum neuen Ausstellungsort gebracht, wie das Altertümer-Ministerium mitteilte. Die Sonnenbarke war 1954 nahe der Cheops-Pyramide entdeckt worden, wo sie bis zuletzt ausgestellt war. Sonnenbarken wurden im Alten Ägypten neben den Grabkammern der Pharaos vergraben. Sie sollten dazu dienen, die verstorbenen Herrscher ins Jenseits zu bringen. Pharao Chufu lebte um das Jahr 2600 vor Christus und war der Erbauer der größten der drei Pyramiden von Gizeh, der Cheops-Pyramide. "Cheops" ist die von griechischen Historikern überlieferte Namensform des altägyptischen Chufu.