Kulturnachrichten

Sonntag, 20. September 2020

Bertha-und-Carl-Benz-Preis an saudi-arabische Frauenrechtlerin verliehen Der diesjährige Bertha-und-Carl-Benz-Preis für Mobiliät wurde an die saudi-arabische Frauenaktivistin Loujain Al-Hathloul verliehen. Sie war das erste Mal 2014 in Haft genommen worden, weil sie in ihrer Heimat Auto fuhr. Das war für Frauen damals noch verboten. Wegen angeblich "aufrührerischen" Verhaltens gegenüber dem Regime, ist die 31-Jährige seit zwei Jahren erneut im Gefängnis. Nach Aussage ihrer Familie wurde sie gefoltert und ist im Hungerstreik. Den mit 10.000 Euro dotierten Preis haben die Schwestern der Preisträgerin per Video entgegengenommen.

Richterin stoppt Vorgehen der US-Regierung gegen WeChat Die chinesische Kommunikations-App WeChat wird vorerst für amerikanische Nutzer verfügbar bleiben. Nach einer Klage von WeChat-Nutzern entschied eine Richterin in Kalifornien gegen die Sanktionen der US-Regierung. Die App sollte ab Montag aus den Download-Plattformen in den USA verschwinden und auch den Großteil ihrer Funktionalität verlieren. Einige Millionen Nutzer in den USA verwenden WeChat, vor allem um mit Verwandten und Freunden in China in Kontakt zu bleiben. Die US-Regierung warnt, dass chinesische Behörden über WeChat Zugriff auf Daten von Amerikanern bekommen könnten. Der Betreiber WeChat weist dies zurück.

Wilhelm-Lehmbruck-Preis 2020 verliehen Das Künstlerpaar Janet Cardiff und George Bures Miller hat den mit 10.000 Euro dotierten Wilhelm-Lehmbruck-Preis der Stadt Duisburg und des Landschaftsverbandes Rheinland erhalten. Die kanadischen Künstler hätten mit ihren Klangskulpturen und Installationen ein ganzes Genre geprägt, erklärte das Lehmbruck Museum. Die von den beiden erschaffenen Klangräume seien in ihrer Intensität einzigartig. Der Wilhelm-Lehmbruck-Preis wird seit 1966 verliehen und gehört zu den international renommiertesten Auszeichnungen für Bildhauer. Er erinnert an den in Duisburg geborenen Bildhauer Wilhelm Lehmbruck (1881-1919). Zu den Preisträgern gehörten bislang Eduardo Chillida, Joseph Beuys, Richard Serra und Nam June Paik.

Weitere antike Holzsärge in Ägypten entdeckt Im ägyptischen Sakkara sind erneut vierzehn antike Holzsärge gefunden worden. Die noch vollständig versiegelten, rund 2.500 Jahre alten Särge wurden in einem Schacht zwanzig Kilometer südlich von Kairo entdeckt, berichtet die Tageszeitung "Al-Ahram". Die Ausgrabungen werden fortgesetzt. Anfang September hatten Forscher in drei versiegelten Nischen dreizehn Särge gefunden, bei denen teilweise die Originalbemalungen noch erhalten sind. Nach offiziellen Angaben handelt es sich um den größten Sargfund seit der Entdeckung der Grabstätte Al-Asasif am Westufer des Nils im Tal der Könige. Dort fanden Archäologen 2019 insgesamt 30 Sarkophage aus der 22. Dynastie (945 bis 715 vor Christus).

Künstliche Intelligenz im Kampf gegen Kinderpornografie eingesetzt Immer mehr Bundesländer wollen im Kampf gegen Kinderpornografie im Internet künstliche Intelligenz einsetzen. 13 Bundesländer hätten Interesse an einem niedersächsischen System geäußert, das Dateien wie Bilder und Videos nach pornografischem und nicht pornografischem Inhalt kategorisiert, sagte der Präsident des Landeskriminalamts Niedersachsen, de Vries. Ziel sei es, früher anzusetzen, um Missbrauchsfälle verhindern zu können. Acht Länder setzten das System bislang ein.

Bayerischer Kunstförderpreis für Literatur-Talente vergeben Vier junge Künstlerinnen und Künstler erhalten in diesem Jahr den bayerischen Kunstförderpreis in der Sparte Literatur. Die mit je 6.000 Euro dotierte Auszeichnung geht an Andreas Thamm aus Bamberg, Dana von Suffrin und Lisa Jeschke aus München sowie Lisa Frühbeis aus Augsburg. Das teilte der Kunstminister Sibler in München mit. Die Preisträger setzten sich in ihren tiefgründigen, oft sozialkritischen Geschichten mit scharfem Verstand und Humor mit der gesellschaftlichen Gegenwart auseinander, so Sibler weiter: "Sie schenken uns damit neue Perspektiven und geben uns wertvolle Gedankenanstöße." Jedes Jahr verleiht Bayern bis zu 16 Kunstförderpreise. Die ausgezeichneten Künstler der verschiedenen Sparten werden von Fachjurys vorgeschlagen und dürfen maximal 40 Jahre alt sein.

Tik Tok bleibt vorerst in den US-App-Stores Die Zukunft der Video-App Tiktok in den USA scheint gesichert, nachdem Präsident Donald Trump einen Deal zwischen dem chinesischen Eigentümer Bytedance und US-Unternehmen gebilligt hat. Der neue Firmensitz von Tiktok komme in die USA, "wahrscheinlich nach Texas", sagte Trump in der Nacht. Eine formelle Aufhebung der US-Maßnahmen gegen Tiktok steht noch aus. Das Handelsministerium schob den Download-Stopp für die App in den USA, der für Nutzer ab Montag greifen sollte, um eine Woche auf.

Unklar bleibt vorerst aber, inwiefern nach Trumps "grundsätzlicher Billigung" des Deals noch eine Zustimmung Chinas erforderlich ist. Die chinesische Regierung hatte einen direkten Verkauf des US-Geschäfts von TikTok an den Software-Konzern Microsoft zuvor torpediert. Sie führte eine neue Regel ein, nach der Software-Algorithmen nur mit Erlaubnis der Behörden ins Ausland verkauft werden dürfen.

Tholeyer Abteikirche feiert Orgel und Richter-Fenster Nach zweijähriger Schließung ist am Samstagabend die saarländische Abteikirche Tholey wiedereröffnet worden. Dabei wurde die neue Orgel geweiht. Rechtzeitig zur Feier konnten auch die drei von Gerhard Richter geschaffenen Fenster eingebaut worden. Sie sind 9,30 Meter mal 1,95 Meter groß. Von den anderen 34 Fenstern, die die afghanische Künstlerin Mahbuba Maqsoodi gestaltete, fehlen nur noch die Fenster im Südteil. Die Benediktinerabtei ist nach eigenen Angaben das älteste urkundlich erwähnte Kloster Deutschlands. Es wurde demnach erstmals 634 nach Christus genannt. Die Feierlichkeiten zur Wiedereröffnung dauern bis zum 8. Oktober. Viele Veranstaltungen werden auch im Livestream auf der Internetseite der Abtei übertragen.

Söder für Öffnung von Weihnachtsmärkten Der bayerische Ministerpräsident Söder hat sich für Weihnachtsmärkte unter Corona-Bedingungen ausgesprochen. Dafür müsse man sich "kluge Konzepte" überlegen, so der CSU-Chef in der "Welt am Sonntag". Man könne beispielsweise Laufwege mit Eingang und Ausgang definieren, müsse mit Maskenpflicht operieren und den Alkoholkonsum stark reduzieren. Unter diesen Voraussetzungen könne er sich Christkindlmärkte vorstellen. Auch könnten sie nur stattfinden, wenn es das regionale Infektionsgeschehen zulasse, ergänzte Söder.

Karikaturist Michael Sowa mit "e.o.plauen"-Preis geehrt Der Berliner Künstler und Karikaturist Michael Sowa ist Träger des diesjährigen "e.o.plauen" Preises. Der Preis ist mit 5.000 Euro sowie mit einer Kleinplastik des Plauener Künstlers Hannes Schulze dotiert. Sowas Bilder zeichneten sich "durch einen unglaublichen Witz aus, mit einer Liebe zum Detail, die faszinierend" sei, erklärte die Jury. Sowa wurde am 1. Juli 1945 in Berlin geboren und studierte Kunstpädagogik. Seit 1975 ist er als freier Maler und Zeichner tätig. Unter anderem veröffentlichte er im Satiremagazin "Titanic" und illustrierte zahlreiche Zeitschriften, Bücher und Buchcover. Die Stadt Plauen und die e.o.plauen-Gesellschaft vergeben den Preis seit 1995 alle drei Jahre. Benannt ist er nach dem Zeichner und Karikaturisten Erich Ohser (1903-1944), der unter dem Pseudonym "e.o.plauen" gearbeitet hat und vor allem durch seine Serie "Vater und Sohn" bekannt wurde.