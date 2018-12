Kulturnachrichten

Samstag, 29. Dezember 2018

Berlins Currywurst-Museum dauerhaft geschlossen Interaktives Museum feierte 2009 Eröffnung Berlin hat eine Touristenattraktion weniger: Das Deutsche Currywurst Museum nahe dem Checkpoint Charlie ist dicht. Das Museum habe dauerhaft geschlossen, ist an den Türen, auf Facebook und auch auf der Internetseite des Hauses zu lesen. Über die Telefonnummer des Betreibers Edutainement International GmbH war niemand zu erreichen. Das interaktive Museum samt Tomatenklecksen und Wurstsofa eröffnete Mitte 2009 in der Schützenstraße. Es schrieb die Erfindung der Currywurst der Berlinerin Herta Heuwer für den 4. September 1949 zu. Sie habe damals eine Soße aus Tomatenmark, Worcestershiresoße, Currypulver und anderen Gewürzen gemischt und über eine gebratene und klein geschnittene Brühwurst gegossen.

Ausstellung über Nazi-Design stößt auf Kritik Bund der niederländischen Antifaschisten fordert Eingreifen Eine geplante Ausstellung über das "Design des Dritten Reiches" in den Niederlanden ist auf Kritik gestoßen. Der Bund der niederländischen Antifaschisten (AFVN) kritisierte die vom Design Museum der Stadt Den Bosch angekündigte Ausstellung als "provozierend". In einer Erklärung verlangte sie ein Eingreifen der Stadtverwaltung gegen die Ausstellung. Das Design Museum (bis 2018 Städtisches Museum) in Den Bosch plant vom 14. September 2019 bis 20. Januar 2020 eine Ausstellung über Kunst und Design im Dritten Reich. Nach Angaben von Museumsdirektor Timo De Rijk sollen dabei neben bildender Kunst auch Design-Exponate gezeigt werden - vom Volkswagen über Möbel, Werbeplakate und die Optik von Massenaufmärschen bis hin zum Hakenkreuz. Die Ausstellung werde "wesentliche Exponate" aus großen deutschen Museen zeigen, teilte das Museum auf seiner Webseite mit. Ziel der Ausstellung sei es, zu zeigen, was Design und Kunst auch in schlechtem Sinne leisten könnten.

ZDF bedauert polnisches Urteil zu TV-Dreiteiler Krakauer Bezirksgericht hatte die Macher des Films zu Schadenersatz verurteilt Nach dem Urteil eines polnischen Gerichts gegen die Macher des ZDF-Mehrteilers "Unsere Mütter, unsere Väter" will der Sender die Begründung des Gerichts abwarten und plant, Rechtsmittel gegen die Entscheidung einzulegen. "Das ZDF bedauert, dass das Krakauer Bezirksgericht der Kunstfreiheit keine ausreichende Beachtung geschenkt hat", teilte der Sender der Deutschen Presse-Agentur mit. Laut der Nachrichtenagentur PAP hatte das Gericht die Macher des Mehrteilers, die Produktionsfirma UFA Fiction und das ZDF, zu Schadenersatz und einer Entschuldigung verurteilt. Die Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig. Im Rechtsstreit geht es um die Darstellung der polnischen Heimatarmee. Kritiker sind der Ansicht, "Unsere Mütter, unsere Väter" enthalte Szenen, die Polens Heimatarmee Mitschuld an den Verbrechen gegen das jüdische Volk geben würden.

Texter von "Killing Me Softly" gestorben Norman Gimbel wurde 91 Jahre alt Norman Gimbel, der Texter des Welthits "Killing Me Softly" und anderer berühmter Songs, ist tot. Er starb bereits am 19. Dezember im Alter von 91 Jahren in seinem Haus im kalifornischen Montecito, wie sein Sohn Tony Gimbel mitteilte. Der in Brooklyn geborene Gimbel gewann zusammen mit dem Komponisten David Shire einen Academy Award für den besten Originalsong für "It Goes Like It Goes" von Jennifer Warnes im Film "Norma Rae" von 1979. 1973 hatte er zusammen mit seinem langjährigen Komponisten-Mitarbeiter Charles Fox für "Killing Me Softly" von Roberta Flack den Grammy für den besten Song des Jahres gewonnen. Einen weiteren Hit landete Gimbel mit dem englischen Text zum brasilianischen Bossa-Nova-Song "The Girl from Ipanema". 1984 wurde Gimbel als Mitglied in die Songwriters Hall of Fame aufgenommen.

Türkische Justiz ermittelt gegen Fernsehjournalisten Fatih Portakal hatte zu friedlichem Protest gegen Preissteigerungen aufgerufen Die türkische Justiz hat Ermittlungen gegen den Fernseh-Journalisten Fatih Portakal eingeleitet. Wie die Zeitungen "Hürriyet" und "Milliyet" berichten, wirft die Staatsanwaltschaft Portakal vor, "offen zur Begehung einer Straftat" angestiftet zu haben. Portakal hatte die Frage aufgeworfen, ob der Protest der französischen Gelbwesten ein Vorbild auch für die Türkei sein könne und hatte zu friedlichem Protest aufgerufen: "Los, lasst uns einen friedlichen Protest machen, gegen die Preissteigerungen, die Steigerungen beim Erdgas-Preis", schrieb Portakal auf Twitter, wo er mehr als sechs Millionen Abonnenten hat. Der türkische Präsident Erdogan bezeichnete die Äußerungen Portakals als "unmoralisch". Die Justiz werde die "notwendige Antwort" geben. Der Journalist arbeitet für den privaten Sender Fox Haber, der in der Vergangenheit auch viel über die türkische Opposition berichtet hatte. Erst Anfang der Woche hatte die türkische Medienaufsicht eine Geldstrafe in unbekannter Höhe gegen den TV-Kanal verhängt. Trotz des ähnlichen Namens hat dieser keine Verbindung zum US-Sender Fox News.

Auch Hochschulen wollen Geld für Digitalisierung Hochschulrektorenkonferenz weist auf wachsende Heterogenität der Studenten hin Nicht nur die Schulen, auch die deutschen Universitäten wünschen sich einen Digitalpakt und damit zusätzliche Bundesmittel, um mehr digitale Technik anschaffen zu können. So könnten Vorlesungen beispielsweise zuhause verfolgt werden, sagte der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz (HRK), Peter-André Alt, der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten". Mit interaktiven Formaten könne zudem auf ein unterschiedliches Lerntempo Rücksicht genommen werden; dies sei wichtig angesichts der wachsenden Heterogenität der Studenten. Dabei sei die Digitalisierung nicht als "Sparbüchse" zu betrachten. Die digitale Aufbereitung einer Vorlesung könne bis zu 25.000 Euro kosten - die für Infrastruktur und Personal eingesetzt werden müssten. Schon seit längerem verhandeln Bund und Länder über die Nachfolge des Hochschulpaktes 2020. Über die gesamte Laufzeit - also von 2007 bis 2023 - stellt der Bund für neue Studienplätze 20,2 Milliarden Euro bereit, die Länder geben 18,3 Milliarden. Hintergrund ist der starke Andrang an den Hochschulen: Begannen 2005 nur 37 Prozent eines Jahrgangs mit einem Studium, sind es heute deutlich mehr als die Hälfte.

Israelischer Schriftsteller Amos Oz gestorben Oz starb mit 79 Jahren an einem Krebsleiden Der israelische Schriftsteller Amos Oz ist tot. Er starb im Alter von 79 Jahren in Jerusalem, wie seine Tochter Fania Oz-Salzberger auf Twitter mitteilte. Ein halbes Jahr vor seinem 80. Geburtstag erlag er einem Krebsleiden. Der Schriftsteller, Journalist und Mitbegründer der politischen Bewegung "Peace Now" wurde am 4. Mai 1939 in Jerusalem geboren. Er studierte Literatur und Philosophie an der Hebräischen Universität. Für seine Romane, Erzählungen, Essays und Kinderbücher wurde er vielfach ausgezeichnet. Von 1987 bis 2005 war er Professor für hebräische Literatur an der Ben-Gurion-Universität. 1993 erhielt er dort den Agnon-Lehrstuhl für moderne hebräische Literatur.

KMK-Präsident warnt vor Scheitern des Digitalpaktes Laut Helmut Holter ist der Digitalpakt nicht zwingend an eine Verfassungsänderung gebunden Der scheidende Präsident der Kultusministerkonferenz, Helmut Holter (Linke), hat davor gewarnt, die Digitalisierung der Schulen auf Eis zu legen. "Das Projekt kann und darf nicht scheitern", sagte Thüringens Bildungsminister in Erfurt. Für den Digitalpakt sollen rund fünf Milliarden Euro an die Länder fließen. Allerdings muss dazu das Grundgesetz geändert werden - weil Bildung bisher ausschließlich Sache der Länder ist. Diese lehnen jedoch einen Passus der Verfassungsänderung ab und wollen über den Vermittlungsausschuss des Bundesrats nachverhandeln. Holters Einschätzung nach ist der Digitalpakt aber nicht zwingend an eine Verfassungsänderung gebunden. "Wenn das Vermittlungsverfahren sich hinziehen sollte, dann müsste der Digitalpakt über eine andere gesetzliche Grundlage gestartet werden", sagte er. In der Vergangenheit hatte sich Holter immer wieder dafür ausgesprochen, das im Grundgesetz verankerte Kooperationsverbot ganz aufzugeben. Ursprünglich sollte das Geld für die Digitalisierung der Schulen ab 2019 fließen. Nun wird Mitte des nächsten Jahres als möglicher Starttermin genannt.