Berliner Zoo feiert 175. Geburtstag

Freitag, 2. August 2019

Mit dem Anschnitt einer riesigen Geburtstagstorte voller Tiermotive ist der Berliner Zoo in sein Jubiläumswochenende gestartet: Vor genau 175 Jahren, am 1. August 1844, wurde der älteste Zoo Deutschlands eröffnet. Einst vom preußischen König geschenkt, zeigt der Berliner Zoo auch einen Teil der deutschen Geschichte vom Kolonialismus bis zum aktuellen Artenschutz-Konzept. Heute ist der Zoo mit mehr als 20 000 Tieren nach eigenen Angaben die artenreichste Institution der Welt.

Der frühere US-Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden veröffentlicht seine Memoiren. Das Buch des für seine Enthüllungen über die Überwachungsmethoden der US-Geheimdienste bekannten Informanten erscheint am 17. September auch in Deutschland, wie der Fischer-Verlag bekannt gab. Gleichzeitig soll das Buch mit dem Titel "Permanent Record" in rund 20 weiteren Ländern erscheinen. Snowdens Erinnerungen werden weltweit vom US-Verlag Macmillan vertrieben. Der ehemalige Mitarbeiter der US-Dienste CIA und NSA habe "im Alter von 29 Jahren entschieden, seine eigene Zukunft dem Wohl des Landes zu opfern", teilte der Geschäftsführer von Macmillan Publishers USA, John Sargent, mit. Snowdens Biografie sei "eine unglaubliche amerikanische Geschichte". Snowden befindet sich seit seinen bahnbrechenden Enthüllungen im russischen Exil. Die US-Regierung wirft ihm Landesverrat vor.

Die US-Verbraucherschutzbehörde FTC nimmt die Übernahme-Praxis von Facebook unter die Lupe. Die Behörde prüfe, ob der Internet-Riese frühzeitig potenzielle Rivalen schlucke, berichtet das "Wall Street Journal". Es gehe um die Frage, ob sich das weltgrößte soziale Netzwerk gezielt Tech-Start-Ups einverleibe, bevor sie zu einer Konkurrenz heranwachsen könnten. Die FTC und Facebook lehnten eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Facebook liegt mit der Verbraucherschutzbehörde seit einiger Zeit über Kreuz. In einem mit der FTC geschlossenen Vergleich zahlt Facebook eine Rekord-Geldbuße von fünf Milliarden Dollar. Damit kauft sich der Konzern von Vorwürfen frei, Informationen über 87 Millionen Kunden ohne deren Wissen an die ehemalige britische Beratungsfirma Cambridge Analytica weitergegeben zu haben. Darüber hinaus laufen weitere kartellrechtliche Ermittlungen, wie Facebook bei der Vorlage seiner jüngsten Quartalsbilanz einräumte.

Andrea Riedle wird neue Direktorin der Stiftung Topographie des Terrors in Berlin, wie die Berliner Kulturverwaltung mitteilte. Die 47-Jährige Riedle ist bisher stellvertretende Leiterin der KZ-Gedenkstätte Dachau und wird ihren neuen Posten zum 1. Januar 2020 antreten. Sie folgt dem bisherigen Direktor der Stiftung, Andreas Nachama, der in den Ruhestand geht. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) nannte Riedle eine ausgewiesene Expertin in der Gedenkstättenarbeit. "Dass nun eine Frau die Leitung einer der wichtigen Einrichtungen zur Aufarbeitung des Nationalsozialismus übernimmt, ist ein schönes und wichtiges Signal - auch über die Gedenkstättenlandschaft hinaus, in der Frauen in der Leitungsebene immer noch unterrepräsentiert sind." Die Stiftung wird vom Land Berlin und dem Bund finanziert und befindet sich auf dem Gelände nahe des Potsdamer Platzes. Dort waren von 1933 bis 1945 die wichtigsten Zentralen des nationalsozialistischen Terrors.