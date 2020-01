Kulturnachrichten

Dienstag, 28. Januar 2020

Berliner Theatertreffen stellt Stücke-Auswahl vor Die Berliner Festspiele geben am Vormittag das Programm für das nächste Theatertreffen bekannt. Die Jury informiert darüber, welche Inszenierungen für Mai eingeladen werden. Sie wählt dafür die ihrer Meinung nach "zehn bemerkenswertesten" Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum aus. Erstmals soll eine Quote gelten: Mindestens die Hälfte der Stücke soll von Regisseurinnen oder überwiegend weiblichen Kollektiven stammen. Das hatte Festivalleiterin Yvonne Büdenhölzer angekündigt.

"for future" ist Anglizismus des Jahres 2019 Der Ausdruck "for future" ist zum Anglizismus des Jahres 2019 gekürt worden. Das hat eine Jury rund um den Sprachwissenschaftler Anatol Stefanowitsch von der Freien Universität Berlin entschieden. Dieser sagte zur Begründung, neben der Verbreitung kreativer Verwendungen im öffentlichen Sprachgebrauch habe der Begriff eine zentrale Bedeutung in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung zur Erderwärmung und ihren Konsequenzen. Zudem zeige die Geschichte des Ausdrucks "for future", dass Anglizismen ein globales, nicht auf das Deutsche begrenztes Phänomen sind, so Stefanowitsch. Ihre Entstehung und Entwicklung sei ein aktiver Prozess, in dem verschiedene Sprachgemeinschaften englisches Wortgut zur Bildung neuer Ausdrücke nutzen, hieß es. Der Ausdruck "for future" geht zurück auf das Ende 2018 von der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg geprägte Schlagwort "Fridays for Future". Der "Anglizismus des Jahres" wird in Deutschland seit 2010 gekürt. In den vergangen Jahren holten unter anderem "Gendersternchen" (2018), "Influencer" (2017) und "Fake News" (2016) den Titel.

Zahnarzt wegen falscher Picassos vor Gericht Weil er Experten von Kunstauktionshäusern gefälschte Picassos als Originale präsentiert haben soll, muss sich ein Zahnarzt aus Neuss seit heute vor dem Düsseldorfer Landgericht verantworten. Laut Anklage wusste der 52-Jährige, dass es sich um Fälschungen handelt. Die Anklage wirft ihm unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke und den Gebrauch unechter Urkunden vor. Für die Begutachtung der Bilder in einem Hotel an der Düsseldorfer Königsallee sollen Echtheitszertifikate gefälscht worden sein. Da es sich aber noch nicht um ein Verkaufsgespräch handelte, sieht die Staatsanwaltschaft keinen versuchten Betrug. Das Gericht hat für den Fall vier Verhandlungstage eingeplant.

Kritik an Dresdner Orden für Al-Sisi Die Dresdner Semperoper kritisiert die Entscheidung der Organisatoren des Semperopernballs, den ägyptischen Staatspräsidenten al-Sisi mit einem Orden auszuzeichnen. Man missbillige dies ausdrücklich, teilte Intendant Peter Theiler mit. Die Entscheidung führe zu einer massiven Irritation innerhalb der Oper, die als führende Kulturinstitution stets Stellung für Freiheit, Toleranz und Menschenrechte beziehe und nicht in die künstlerischen und programmatischen Planungen einbezogen sei. Der Dresdner Semperopernball steht aber auch nach der Kritik weiter zu seiner Entscheidung. Der Ball sei eine kulturelle und keine politische Veranstaltung und so in einer anderen Rolle, sagte der Vorsitzende des Ballvereins und künstlerische Leiter, Hans-Joachim Frey. Man sei sich natürlich bewusst, wie Al-Sisi mit Kritikern und Journalisten umgehe. Aber der Präsident sorge auch für Stabilität in Ägypten, den Aufbau der Gesellschaft, sei Brückenbauer für Kultur und Bildung in Afrika. Man habe sich vorher auch bei der Sächsischen Staatskanzlei abgesichert.

Kunstsammler Ferdinand Neess gestorben Der Kunstsammler Ferdinand Neess ist nach Angaben der hessischen Staatskanzlei im Alter von 90 Jahren gestorben. Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Kunstministerin Angela Dorn (Grüne) würdigten Neess in Wiesbaden als selbstlosen Kunstliebhaber, dem Hessen immer denkbar sein werde. Neess hatte dem Land Hessen im Frühjahr 2017 seine einzigartige Jugendstil-Sammlung geschenkt, die im Landesmuseum in Wiesbaden zu sehen ist. Die Sammlung umfasst den Angaben zufolge mehr als 500 Kunstwerke. Ihr Wert wird laut Staatskanzlei mit rund 42 Millionen Euro beziffert. Der ehemalige Kunsthändler hatte sie mehr als 40 Jahre lang privat in seiner Wiesbadener Jugendstilvilla zusammengetragen.

BBC mit neuer Nachrichtensendung für Jugendliche Die britische BBC startet eine weltweit ausgestrahlte Nachrichtensendung für junge Zuschauer. Die Produktion der wöchentlichen, halbstündigen TV-Sendung "My World" leitet US-Schauspielerin Angelina Jolie, wie die BBC mitteilte. Das Angebot in englischer Sprache richte sich an junge Nutzer ab 13 Jahren und wolle eine Lücke bei verlässlichen und vertrauenswürdigen Informationen für junge Zuschauer in dieser Altersgruppe füllen, hieß es. In sozialen Medien würden Jugendliche oft nur unzureichend informiert, erklärte die öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt. Sie seien besonders anfällig für Fake News und Desinformationen. "My World" wird neben der BBC auch auf einem gleichnamigen Youtubekanal ausgestrahlt.

Tunesische Bloggerin Ben Mhenni ist tot Die tunesische Bloggerin und eine der Stimmen des arabischen Frühlings, Lina Ben Mhenni, ist tot. Sie starb im Alter von 36 Jahren, nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP an den Folgen einer langen, chronischen Erkrankung. Lina Ben Mhenni wurde im Zuge des Arabischen Frühlings weit über Tunesiens Grenzen hinaus bekannt. Sie wurde 2011 sogar für den Friedensnobelpreis gehandelt. Mit ihrem Blog "A tunisian girl" wurde sie zu einer der namhaftesten Chronistinnen des Umsturzes und brachte in der Folge auch ein Buch heraus. Zuletzt sagte Lina Ben Mhenni mit Blick auf ihre Erkrankung offen, dass sie einen schweren Leidensweg erlebe –und kritisierte dabei auch den Zustand der Krankenhäuser in der tunesischen Hauptstadt.

Roberto Cicutto wird neuer Biennale-Präsident Der italienische Filmproduzent Roberto Cicutto wird neuer Präsident der Biennale in Venedig. Dies gab Kulturminister Dario Franceschini in Rom bekannt. Er dankte zugleich seinem Vorgänger Paolo Baratta für die geleistete Arbeit. Cicutto wurde 1948 in der Lagunenstadt geboren, zog nach der Schule nach Rom und begann eine Karriere im Filmgeschäft. Seit 2009 ist er Präsident des staatlichen Istituto Luce-Cinecittà, zu dem die berühmten Cinecittà-Filmstudios in Rom gehören. Unter dem Dach der Biennale werden verschiedene Festivals organisiert. Die bekanntesten sind die Kunstbiennale, neben der Documenta in Kassel die wichtigste Kunstausstellung der Welt, sowie die Internationalen Filmfestspiele von Venedig.