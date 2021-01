Kulturnachrichten

Montag, 25. Januar 2021

Berliner Staatsbibliothek (digital) wiedereröffnet Die Berliner Staatsbibliothek Unter den Linden ist wiedereröffnet worden. Das 1780 fertiggestellte Haus war seit 2005 bei laufendem Betrieb für 470 Millionen Euro grundsaniert worden. Die größte wissenschaftliche Universalbibliothek Deutschlands beherbergt rund 25 Millionen Bücher. Wann sie regulär wieder in Betrieb gehen und für Besucherinnen und Besucher die Türen öffnen darf, bleibt abzuwarten.

Bauhaus Museum Dessau "Museum des Jahres" Das Bauhaus Museum in Dessau ist zum "Museum des Jahres" gewählt worden.

Die deutsche Sektion des Internationalen Kunstkritikerverbands AICA teilte zur Begründung mit, das 2019 eröffnete Haus halte nicht nur die Erinnerung an das Bauhaus als "bedeutendste Schule für Gestaltung im 20. Jahrhundert" wach, sondern übertrage die Idee des Bauhauses auch "eindrucksvoll in die Gegenwart". Die Entscheidung, den Neubau mitten in eine gesichtslose Einkaufsstraße zu platzieren, sei mutig gewesen. Diese geglückte "Stadtreparatur" trage wesentlich zur kulturellen Wiederbelebung der im Zweiten Weltkrieg schwer zerbombten Industriestadt Dessau bei, heißt es weiter.

Kurzfilmfestivals 2021 gemeinsam auf einer Online-Plattform Vom 1. April bis zum 30. Juni bündeln vier europäische Kurzfilmfestivals ihre Kräfte. Wie die Internationalen Kurzfilmtage Oberhausen mitteilten, kooperieren sie in Corona-Zeiten mit den Niederlanden, Polen und Österreich. Unter der Überschrift "This is short" wollen sie auf einer gemeinsamen Plattform online gehen. Das Projekt war im vergangenen Jahr vom Europäischen Kurzfilmnetzwerk ins Leben gerufen worden.

Musikrat fordert Finanzierungverpflichtung für Bildung und Kultur Drei Jahre lang sollen die Länder sich verpflichten, Bildung und Kultur mindestens mit so viel Geld zu unterstützen, wie im vergangenen Jahr vorgesehen war. Das fordert der Deutsche Musikrat gemeinsam mit den Landesmusikräten. Die Kommunen und Länder trügen einen Löwenanteil der Kulturfinanzierung, erklärte Generalsekretär Christian Höppner. Deshalb seien sie auch verantwortlich, jetzt die entscheidenden Weichen für die Zukunft zu stellen. Wie groß der Bedarf an Fördermitteln durch Corona sei, dokumentiere das "Neustart Kultur"-Programm, das dringend aufgestockt gehöre. Es reiche bei weitem nicht, auf kurzfristige Überbrückungsmaßnahmen und Teileröffnungsszenarien zu verweisen.

Vier Angeklagte erklären sich im Bristol-Denkmal-Sturz-Prozess für unschuldig Fast acht Monate nachdem sie die Statue eines Sklavenhändlers in das Hafenbecken von Bristol warfen, haben vier Angeklagte sich für nicht schuldig erklärt. Deshalb wird das Verfahren jetzt am 8. Februar von einem Strafgericht weiterverhandelt. Das Denkmal von Edward Colston war während der Black-Lives-Matter-Proteste in England vom Sockel gestürzt worden und hatte ähnliche Aktionen im ganzen Land ausgelöst. Die Demonstranten forderten die Aufarbeitung der britischen Kolonialgeschichte sowie die Gleichstellung von ethnischen Minderheiten in Großbritannien. Bislang sind fünf Menschen, die in Bristol an der Zerstörung des Standbilds beteiligt waren, zu Geldstrafen von je 100 Pfund sowie Sozialarbeit verurteilt worden.

Universalkünstler Arik Brauer gestorben 92 Jahre ist er alt geworden: Der Österreicher Arik Brauer. Als Maler, Grafiker und Bühnenbildner gehörte er zur Wiener Schule des Phantastischen Realismus. Seine vielfarbigen und kleinteiligen Bilder verweisen in märchenhafter Anmutung immer wieder auf die Politik. Als Sänger, der in den 70er Jahren für sein Debüt eine Goldene Schallplatte erhielt, war er Mitbegründer des sogenannten Austropop. Österreichs Bundespräsident Van der Bellen würdigte Brauer als Ausnahmekünstler. Mit der Erfahrung von Antisemitismus, Verfolgung und Mord während der NS-Herrschaft aufgewachsen, sei Brauer zum "kritischen Citoyen" geworden, der seine Stimme für Freiheit, Demokratie und Solidarität erhoben habe. Brauer hatte den Nationalsozialismus versteckt überlebt und nach dem Ende des Krieges in Frankreich und Israel gelebt. 1986 berief ihn die Akademie der Bildenden Künste Wien zum Professor. Arik Brauer starb im Kreis seiner Familie.

Italienische Medien melden den Tod von Alberto Grimaldi "Zwei glorreiche Halunken", "Ginger und Fred, "Der letzte Tango" oder "Erotische Geschichten aus 1001 Nacht": Kino-Klassiker, für die Produzent Alberto Grimaldi auch hart kämpfte. Nach Informationen mehrerer italienischer Medien, ist der Neapolitaner im Alter von 95 Jahren gestorben. 1962 hatte er seine eigene Firma gegründet und Actionfilme finanziert. Seinen beruflichen Durchbruch erreichte er durch Beteiligung an Koproduktionen mit Clint Eastwood und der Zusammenarbeit mit United Artists. Auch für die Freigabe von Pier Paolo Pasolinis posthum in den Kinos gezeigten Film "Die 120 Tage von Sodom" stritt er vor Gericht.

Schleiermacher-Vorlesungen erstmals in editierter Gesamtausgabe Friedrich Schleiermachers Vorlesungen zur "Christlichen Sittenlehre" werden erstmals in einer editierten Gesamtausgabe erscheinen. Dafür werden Forscherinnen und Forscher der Universitäten in Halle und Münster sowie der Humboldt-Universität in Berlin für maximal zehn Jahre mit bis zu 2,8 Millionen Euro unterstützt. Der 1834 gestorbene Philologe passte die Hermeneutik seiner Zeit an und entwickelte als evangelischer Theologe die Idee einer Ethik, die Ver- und Gebote nicht zur Grundlage des moralischen menschlichen Verhaltens erklärt. Mit Blick auf die zunehmend säkulare Entwicklung in aufgeklärten Ländern thematisierte Schleiermacher in seinen Vorlesungen auch die Wirkung des Christentums auf die modernen Gesellschaften.

Goldener Spatz: 150 Einreichungen für Medienfestival Für das Kindermedienfestival Goldener Spatz sind mehr als 150 Beiträge in der Kategorie Film und TV eingereicht worden. "Erfreulich viele Originalstoffe, die nicht auf Vorlagen beruhen, sind dabei", sagte Festivalleiterin Nicola Jones. Die Themen seien vielseitig, mal gehe es um die erste Liebe, mal um Generationskonflikte, oder um Abenteuer- und Detektivgeschichten. "Es gibt was zum Gruseln, Roadmovies und es sind auch mehr Animationsfilme dabei", so Jones. Das Coronavirus spielt laut Jones zumindest in den Spielfilm-Beiträgen inhaltlich keine Rolle, da die Stoffe vor der Pandemie entwickelt wurden. Bei den Dokumentationen, Kurz- und Informationsfilmen sei das Virus aber ein Thema. Der Goldene Spatz gilt als größtes Festival seiner Art im deutschsprachigen Raum. In diesem Jahr ist es vom 6. bis 12. Juni wieder in Gera und Erfurt geplant.

Mini-Serie über Premier Johnsons Umgang mit Corona Der Schauspieler Kenneth Branagh wird in der Mini-Serie "This Sceptred Isle" - auf Deutsch "Dies gekrönte Eiland" - den britischen Premierminister Boris Johnson spielen. Die Serie werde den Umgang Johnsons mit der Corona-Pandemie behandeln, kündigte der britische Sender Sky an. Regisseur ist der Filmemacher Michael Winterbottom. Die Produktion soll im Herbst 2022 zu sehen sein.

US-Autoren gegen Buchverträge mit Trump-Regierung Etwa 500 amerikanische Autoren und Angehörige des Literaturbetriebs haben einen Brief an amerikanische Verleger unterzeichnet, in dem sie dazu aufrufen, keine Buchverträge mit Mitgliedern der ehemaligen Trump-Regierung abzuschließen, da "jene, die Verbrechen gegen die amerikanische Bevölkerung ermöglicht, verbreitet oder gedeckt haben, sich nicht aus den Kassen der Verlage bereichern sollten." Initiator des Briefes ist der Schriftsteller Barry Lyga, unter den Unterzeichnern finden sich Namen wie Celeste Ng, Holly Black oder der Star Wars-Autor Chuck Wendig. Der Brief ist überschrieben mit "Keine Buchverträge für Verräter".