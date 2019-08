Berliner Staatsballett Kompanie des Jahres

Donnerstag, 22. August 2019

Bei einer Umfrage bestimmten 25 internationale Kritikerinnen und Kritiker das Berliner Staatsballett, Deutschlands größtes Tanzensemble, zu ihrem Favoriten. Das teilte die Fachzeitschrift "Tanz" mit. Um den Wechsel in der künstlerischen Leitung der Kompanie hatte es heftige Querelen gegeben. Die Auseinandersetzungen drehten sich um den Einstieg der Tanzregisseurin Sasha Waltz, die das Ensemble inzwischen gemeinsam mit Ko-Intendant Johannes Öhmann leitet. Nach Vermittlung des Berliner Kultursenators Klaus Lederer hatten sich Tänzer und Intendantenpaar auf eine Zusammenarbeit verständigt.

Der Spielfilm "Systemsprenger" von Nora Fingscheidt geht für Deutschland ins Oscar-Rennen. Er wurde unter sieben Bewerbern als Kandidat für die Kategorie bester nicht-englischsprachiger Film ausgewählt. Dies teilte German Films, die Auslandsvertretung des deutschen Films, in München mit. Auf der Bewerber-Liste standen sieben Filme, darunter die Hape-Kerkeling-Biografie "Der Junge muss an die frische Luft" von Regisseurin Caroline Link und "Lara" von Jan-Ole Gerster. Die Oscar-Akademie wählt im Januar 2020 fünf Bewerber-Filme aus, die offiziell für den Oscar für den besten fremdsprachigen Film nominiert werden.

In Bochum hat das Festival Ruhrtriennale begonnen. Das experimentelle Fest der Künste startete mit einer Kreation des Schweizer Regisseurs Christoph Marthaler. Das für die Ruhrtriennale konzipierte Stück "Nach den letzten Tagen. Ein Spätabend" wurde im ausverkauften Auditorium Maximum der Universität Bochum aufgeführt und erhielt am Ende freundlichen Beifall. Die Ruhrtriennale dauert gut fünf Wochen bis zum 29. September. In dieser Zeit werden 35 Produktionen und Projekte aus Schauspiel, Tanz, Musiktheater, Konzert und Kunst gezeigt.