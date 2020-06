Kulturnachrichten

Samstag, 20. Juni 2020

Berliner Senat stellt mehr Geld für Kultur in Aussicht Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat den von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Kulturbetrieben der Stadt weitere Millionenhilfen in Aussicht gestellt. Derzeit überlege der Senat, das im Mai aufgelegte Soforthilfeprogramm von 30 Millionen Euro mit insgesamt 60 Millionen Euro zu verlängern, sagte der Linken-Politiker im Rundfunk Berlin Brandenburg. Das sei eine realistische Zahl. Empfänger wären unter anderem Clubs, Varieté-Theater, Einrichtungen der freien Szene, kleine Kinder- und Jugendtheater sowie private Museen. Lederer begrüßte auch einen Vorstoß der Linksfraktion im Bundestag, ein Gewerbemietrecht einzuführen, das Kulturschaffenden einen Teil der Miete erlässt und ihnen notfalls Hilfen vom Bund ermöglicht.

Hölty-Preis für Lyrik geht an Marion Poschmann Der mit 20 000 Euro dotierte Hölty-Preis für Lyrik der Stadt Hannover und der Sparkasse Hannover geht in diesem Jahr an Marion Poschmann. Die in Berlin lebende Dichterin, Romanautorin und Essayistin habe einen neuen Typus des Naturgedichts entwickelt, der die ästhetische Erfahrung von Landschaft auf neue Fundamente stelle, so die Begründung der Jury. In ihrem neuen Band "Nimbus" habe sie ihre Dichtkunst noch weiter verfeinert. Poschmann wurde 1969 im rheinischen Neuss geboren und vielfach ausgezeichnet. Nach Angaben der Stadt Hannover handelt es sich um den höchstdotierten Lyrikpreis im deutschsprachigen Raum. Die an den Dichter Ludwig Christoph Heinrich Hölty erinnernde Auszeichnung wird seit 2008 im Zwei-Jahres-Rhythmus vergeben. Hölty verbrachte seine letzten Lebensjahre in Hannover, wo er 1776 im Alter von nur 28 Jahren starb.

In diesem Jahr kein Kulturpreis Deutsche Sprache Wegen der Corona-Krise gibt es in diesem Jahr keinen Kulturpreis Deutsche Sprache. Die für den 24. Oktober vorgesehene 20. Verleihung falle aus, teilten die Eberhard-Schöck-Stiftung und der Verein Deutsche Sprache mit. Der Preis werde erst im nächsten Jahr am 16. Oktober im Kongress Palais Kassel verliehen. Einlasskontrollen, Abstandsgebote und Mundschutz wären den Preisträgern nicht gerecht geworden und hätten den festlichen Rahmen beeinträchtigt, erklärte die Jury. Der Kulturpreis Deutsche Sprache wird seit 2001 für besondere Verdienste um die deutsche Sprache vergeben.

Neuer Verwaltungsratschef für Bayreuther Festspiele Die Bayreuther Festspiele haben einen neuen Verwaltungsratschef. Der frühere bayerische Finanzminister Georg Freiherr von Waldenfels wurde zum Vorsitzenden des wichtigsten Entscheidungsgremiums gewählt. Er ist außerdem noch erster Vorsitzender der Gesellschaft der Freunde von Bayreuth, die 29 Prozent an der Festspiel-GmbH hält. In den letzten Monaten mussten die Festspiele einige personelle Rückschläge verkraften. Ende 2019 starb der langjährige Pressechef der Festspiele Peter Emmerich. Im April wurde bekannt, dass Festspielleiterin Katharina Wagner schwer erkrankt ist und ihr Amt "bis aus Weiteres" nicht ausführen kann. Außerdem wurde der Vertrag von Musikdirektor Christian Thielemann noch nicht verlängert, der im Herbst ausläuft.

"Herr der Ringe"-Star Ian Holm gestorben Der britische Schauspieler Ian Holm ist tot. Der Darsteller des Bilbo Beutlin aus der Fantasy-Trilogie "Herr der Ringe" wurde 88 Jahre alt, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Holms Agenten. Holm, der auch im Science-Fiction-Thriller "Alien" mitspielte, litt der Zeitung "The Guardian" zufolge an einer Parkinson-Erkrankung. Er sei friedlich im Krankenhaus in London im Beisein seiner Pfleger und Familie gestorben, zitierte das Blatt seinen Agenten.

Der spanische Autor Carlos Ruiz Zafón ist tot Der spanische Bestseller-Autor Carlos Ruiz Zafón ist tot. Der Schriftsteller sei im Alter von 55 Jahren gestorben, teilte sein Verlag am Freitag mit. Mit Romanen wie "Der Schatten des Windes" oder "Der Fürst des Nebels" war Zafón auch in Deutschland sehr populär. In seiner Heimat wurde er zunächst als Jugendbuchautor bekannt. 2016 veröffentlichte der in Barcelona geborene Zafon seinen letzten Roman „Das Labyrinth der Lichter“. Er spielt in seiner Heimatstadt während der Franco-Diktatur.