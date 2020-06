Kulturnachrichten

Freitag, 19. Juni 2020

Berliner Senat stellt mehr Geld für Kultur in Aussicht Berlins Kultursenator Klaus Lederer hat den von der Corona-Pandemie besonders betroffenen Kulturbetrieben der Stadt weitere Millionenhilfen in Aussicht gestellt. Derzeit überlege der Senat, das im Mai aufgelegte Soforthilfeprogramm von 30 Millionen Euro mit insgesamt 60 Millionen Euro zu verlängern, sagte der Linken-Politiker im Rundfunk Berlin Brandenburg. Das sei eine realistische Zahl. Empfänger wären unter anderem Clubs, Varieté-Theater, Einrichtungen der freien Szene, kleine Kinder- und Jugendtheater sowie private Museen. Lederer begrüßte auch einen Vorstoß der Linksfraktion im Bundestag, ein Gewerbemietrecht einzuführen, das Kulturschaffenden einen Teil der Miete erlässt und ihnen notfalls Hilfen vom Bund ermöglicht.

Der spanische Autor Carlos Ruiz Zafón ist tot Der spanische Bestseller-Autor Carlos Ruiz Zafón ist tot. Der Schriftsteller sei im Alter von 55 Jahren gestorben, teilte sein Verlag am Freitag mit. Mit Romanen wie "Der Schatten des Windes" oder "Der Fürst des Nebels" war Zafón auch in Deutschland sehr populär. In seiner Heimat wurde er zunächst als Jugendbuchautor bekannt. 2016 veröffentlichte der in Barcelona geborene Zafon seinen letzten Roman „Das Labyrinth der Lichter“. Er spielt in seiner Heimatstadt während der Franco-Diktatur.

Zwölfjähriger Afroamerikaner bekommt Plattenvertrag Nach seinem Interneterfolg mit einem Protestsong gegen Polizeigewalt hat der zwölfjährige Afroamerikaner Keedron Bryant einen Plattenvertrag vonm Musikkonzern Warner Records bekommen. Das teilte der Produzent Dem Jointz im Onlinedienst Instagram mit. Keedrons Song "I Just Wanna Live" über seine Ängste, als Schwarzer in den USA aufzuwachsen, wird heute zum sogenannten "Juneteenth", veröffentlicht. Am 19. Juni, dem "Freedom Day", wird in den USA an das Ende der Sklaverei mit dem Sieg der Nordstaaten gegen die Südstaaten 1865 erinnert. Berichten zufolge will Warner die Einnahmen aus dem Song der National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) spenden und damit Afroamerikaner in den USA fördern.

Fotos von gestohlenem Van-Gogh-Werk aufgetaucht Nach dem Diebstahl eines Van-Gogh-Gemäldes in den Niederlanden gibt es erste Hinweise auf den Verbleib des Werkes: Der niederländische Kunstexperte Arthur Brand hat nach eigenen Angaben aktuelle Fotos von dem Bild "Der Pfarrgarten von Nuenen im Frühling" erhalten. Das Gemälde war im März aus dem Singer-Laren-Museum bei Amsterdam gestohlen worden. Brand sagte der Nachrichtenagentur AFP, es sei der erste "Lebensbeweis" des Gemäldes. Nach drei Monaten intensiver Recherche seien ihm die Fotos von einer Quelle übergeben worden, die er nicht nennen wolle. Brand geht davon aus, dass die Diebe versuchen, einen Käufer im kriminellen Umfeld zu finden. Der Wert des Bildes, das van Gogh 1884 im Haus seines Vaters gemalt hatte, wird auf bis zu sechs Millionen Euro geschätzt.

San Francisco entfernt Kolumbus-Statue Die Stadt San Francisco hat eine umstrittene Statue von Christopher Kolumbus an einem Aussichtspunkt entfernen lassen. Das knapp vier Meter hohe Denkmal sei über Nacht abgebaut worden, berichtete die Zeitung "San Francisco Chronicle". Die gut 60 Jahre alte Statue war immer wieder Zielscheibe von Vandalismus. Seit den "Black-Lives-Matter"-Demonstrationen nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd durch Polizeigewalt sind viele Statuen und Erinnerungstafeln in den USA abgebaut worden, meist mit einem Bezug zum Bürgerkrieg in den USA, in dem die Südstaaten für eine Fortsetzung der Sklaverei gekämpft hatten. An Kolumbus kritisieren Historiker und Bürgerrechtler sein gewalttätiges Verhalten gegenüber den Ureinwohnern Amerikas.

Football-Star Kaepernick steigt bei Medium ein Der frühere Football-Star Kaepernick steigt als Vorstandsmitglied bei der Online-Plattform "Medium" ein. Zudem will der Verlag mit Kaepernicks Unternehmen "Kaepernick Publishing" zusammenarbeiten, "um Geschichten über Bürgerrechte in Amerika zu veröffentlichen", teilte Medium-Gründer Williams mit. Der 32 Jahre alte Kaepernick schrieb bei Twitter, dass er sich darauf freue, "neue Möglichkeiten für Schwarze Schriftsteller zu schaffen". Medium erreicht mit verschiedenen Blogs rund 170 Millionen Leser monatlich. Kaepernick war einmal Quarterback in der US-Profi-Liga NFL. Seit er während der Nationalhymne auf die Knie ging, um gegen Rassismus zu protestieren, wird er nicht mehr verpflichtet.

Studie zu da Vincis Sehfähigkeit Leonardo da Vinci hat laut einer Schweizer Studie eine überdurchschnittliche Sehfähigkeit besessen. Er habe damit sogar den Flügelschlag von Libellen beobachten können, erklärte der Forscher David Thaler vom Biozentrum der Universität Basel, der die Studie geleitet hat. Da Vincis "schnelles Auge" habe dem Universalgenie auch beim Zeichnen und Malen geholfen. Kunsthistoriker hatten das zuvor bereits vermutet. Im Schnitt können Menschen zwischen 20 bis 40 Reizen pro Sekunde einzeln wahrnehmen. Bei da Vinci waren es wohl zwischen 50 und 100 Reizen. Diese Fähigkeit haben auch einige Sportler wie Tennis- oder Baseballprofis.

Streit um Standort des Fotoinstituts geht weiter Der Streit um den Standort des geplanten Deutschen Fotoinstituts geht weiter. Der Stadtrat von Düsseldorf sprach sich jetzt einstimmig dafür aus, das Projekt auf einem Grundstück am Hofgarten zu realisieren. Wie die Stadt mitteilte, bekenne man sich mit diesem Entschluss noch einmal deutlich zu einem Fotoinstitut in Düsseldorf und schaffe die Voraussetzungen dafür. Eine Expertenkommission von Staatsministerin Monika Grütters (CDU) hatte dagegen Essen als Standort vorgeschlagen. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags aber bereits mehr als 41 Millionen Euro für das geplante Institut in Düsseldorf eingestellt. Die Landeshauptstadt erklärte, man werde mit dem Bund und dem Land Nordrhein-Westfalen sprechen, um die Fördermittel für die Planung des Instituts am Standort Hofgarten abzurufen. Das Institut soll unter anderem Nachlässe wichtiger Fotografen in Deutschland sichern.

Hessen bestätigt Termin für Frankfurter Buchmesse Die Frankfurter Buchmesse soll trotz Corona im Oktober stattfinden. Das hat der hessische Ministerpräsident Bouffier heute bekräftigt. Für die Buchmesse gelte die Vereinbarung von Bund und Ländern von Anfang Mai. Danach können die Bundesländer entscheiden, ab wann Messen unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden können. Die Veranstalter hatten Ende Mai beschlossen, dass die Buchmesse vom 14. bis 18. Oktober auf dem Messegelände in Frankfurt und gleichzeitig virtuell stattfindet.

documenta stellt Konzept für 2022 vor Die indonesische Künstlergruppe Ruangrupa, die die Weltkunstausstellung documenta 15 im Jahr 2022 in Kassel künstlerisch leiten wird, hat ihr Konzept vorgestellt. Dieses beruhe auf "lumbung", ein indonesisches Wort für eine gemeinschaftlich genutzte Reisscheune, in der die überschüssige Ernte zum Wohle der Gemeinschaft gelagert wird. Das teilte die Gruppe auf der Internetseite der documenta mit. Die Werte und Ideen von "lumbung" sollen demnach den Werten und Ideen der Ausstellung zugrunde gelegt werden. Die Corona-Pandemie habe die Künstlergruppe zudem dazu bewogen, nochmals über die Bedeutung von Solidarität nachzudenken. Die documenta 15 findet vom 18. Juni bis 25. September 2022 statt.