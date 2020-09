Kulturnachrichten

Samstag, 19. September 2020

Berliner Philharmoniker peilen düstere Töne an Die Berliner Philharmoniker werden in diesem Jahr ein besonderes Silvesterkonzert spielen. Chefdirigent Kirill Petrenko sagte, das Orchester sei nicht weltfremd. Deshalb würden vielleicht düsterere Töne zu hören sein, nachdenklicher und sensibler. Intendantin Andrea Zietzschmann geht in diesem Jahr von einem Defizit des Klangkörpers in Höhe von zehn Millionen Euro aus. Bund und Land hätten aber bereits signalisiert, dafür einzuspringen, so Zietzschmann in Berlin. Sie rechnet auch in den kommenden Jahren mit anhaltenden finanziellen Problemen. Die Philharmoniker haben einen Jahresetat von gut 50 Millionen Euro.

Trump sieht schnelle Einigung zu TikTok US-Präsident Trump hält nach eigener Darstellung eine schnelle Einigung über den chinesischen Kurzvideodienst TikTok für denkbar. Es gebe einige großartige Möglichkeiten, sagte Trump am Freitag. Er werde in Kürze umfassend über die Angelegenheit informiert. Wenige Stunden zuvor hatte seine Regierung angekündigt, in den USA das Downloaden der TikTok-App untersagen zu wollen. Das Verbot soll demnach am Sonntagabend in Kraft treten. Dann wären die Apps nicht mehr bei Apple und Google verfügbar. Die Anweisung kann aber noch außer Kraft gesetzt werden, wenn sich TikTok-Eigner ByteDance mit dem US-Konzern Oracle auf eine Lösung verständigt, die den Sicherheitsbedenken der Washingtoner Regierung Rechnung trägt.

Big Brother Awards 2020 vergeben Der Datenschutzverein Digitalcourage hat zum 20. Mal die "Big Brother Awards" an Konzerne und Politiker für die missbräuchliche Nutzung von Technik und Informationen verliehen. Die Preise wurden in Bielefeld in sieben Kategorien vergeben. In der Rubrik "Politik" bekam die Bundesregierung die Auszeichnung für die Duldung von Drohneneinsätzen über der US-Militärbasis Ramstein in der Pfalz. Scharf kritisiert wurden die Innenminister der 16 Bundesländer für ihre Absicht, auf Basis der Steuer-Identifikationsnummer eine lebenslang gültige Personenkennziffer einzuführen. Derartige Personenkennziffern seien in Nazideutschland und in der ehemaligen DDR zur Erfassung, zur Repression bis hin zur Vernichtung genutzt worden, hieß es in der Preisbegründung.

Polizei-Abfrage zu Böhmermann ohne NSU 2.0-Bezug Die polizeiliche Datenabfrage zum Satiriker Jan Böhmermann in Berlin hat nichts mit den Drohungen unter dem Namen "NSU 2.0" zu tun. Das berichtet der "Tagesspiegel" unter Berufung auf den Berliner Innensenator Geisel. Demnach sei die Darstellung der „Frankfurter Rundschau“ nachweislich falsch. Die Zeitung hatte berichtet, im Juli habe ein Berliner Polizist Böhmermanns Daten abgefragt. Kurz darauf seien in seinem privaten Briefkasten Drohbriefe gelandet. Nun heißt es: Nicht im Juli diesen, sondern im Juli vergangenen Jahres wurden Böhmermanns Daten im System der Berliner Polizei abgefragt - aus dienstlichen Gründen.

Queen entzieht Harvey Weinstein Ehrentitel Die britische Königin Elizabeth II hat dem einstigen Hollywood-Mogul Harvey Weinstein seine Ehrenauszeichnung entzogen. Sie habe angeordnet, die Ernennung zum Ehrenkommandanten der zivilen Division des British Empire aus dem Jahr 2004 aufzuheben und zu annullieren, heißt es in einer offiziellen Bekanntmachung. Der 68-Jährige Weinstein verbüßt wegen Vergewaltigung eine langjährige Haftstrafe. Die MeToo-Bewegung entstand nach den ersten Vorwürfen gegen den amerikanischen Filmproduzenten.