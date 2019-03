Berliner Philharmoniker Live Rattle kommt mit Hörnerruf zurück

Moderation: Olaf Wilhelmer

Der Dirigent Sir Simon Rattle zeigt sich wieder dem Berliner Publikum. (Annette Riedl/dpa)

16 Jahre hat Sir Simon Rattle die Berliner Philharmoniker bis 2018 als Chefdirigent geleitet. Jetzt kommt er mit einem imposanten Programm zurück: Musik für acht Hörner von Helmut Lachenmann und Großsinfonisches von Robert Schumann.

Die besten Hornisten der Musikszene haben an diesem Abend einen Termin: Sie kommen für Helmut Lachenmanns Orchesterwerk samt acht solistischer Hörner "My Melodies" zusammen. Deutschlandfunk Kultur ist dabei, wenn der ehemalige Chefdirigent Sir Simon Rattle dieses Werk auf eines seiner ersten Konzerte setzt, in dem er zu seiner ehemaligen Wirkungsstätte zurückkehrt.

Der Komponist Helmut Lachenmann (Deutschlandradio / Hanna Lippmann)

Im Anschluss Großsinfonisches, das Rattle in seiner Zeit intensiv pflegte: dieses Mal die kraftstrotzende zweite Sinfonie von Robert Schumann.

Live aus der Philharmonie Berlin

Helmut Lachenmann

"My Melodies", Musik für acht Hörner und Orchester

ca. 20.55 Konzertpause. Darin: Gespräch mit dem Komponisten Helmut Lachenmann.

Robert Schumann

Sinfonie Nr. 2 C-Dur op. 61

Stefan Dohr, Horn

Stefan de Leval Jezierski, Horn

Georg Schreckenberger, Horn

Sarah Willis, Horn

Andrej Zust, Horn

Klaus Wallendorf, Horn

Thomas Jordans, Horn

Marie-Luise Neunecker, Horn



Berliner Philharmoniker

Leitung: Sir Simon Rattle