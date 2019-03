Berliner Philharmoniker live mit Kirill Petrenko Der Neue kommt

Moderation: Olaf Wilhelmer

Das Warten hat bald ein Ende: Kirill Petrenko wird in der neuen Saison seinen Chefposten antreten. (Berliner Philharmoniker / Stephan Rabold)

Im Sommer 2019 wird Kirill Petrenko neuer Chefdirigent der Berliner Philharmoniker. Ab und zu reist er schon an. Wir sind live vor Ort, wenn er Tschaikowskys Fünfte dirigiert. Zuvor spielt Patricia Kopatchinskaja Schönbergs Violinkonzert.

Kirill Petrenkos letzter Tschaikowsky war eine Wucht – nun wird er dessen fünfte Sinfonie an der Berliner Philharmonie dirigieren. Zuvor spielt die Geigerin Patricia Kopatchinskaja Schönbergs Konzert, das er nach seiner Emigration in die USA in Angriff nahm.

Patricia Kopatchinskaja wird mit Brillanz das Schönbergkonzert spielen. (Julia Wesely)

Als Kopatchinskaja in einem Interview gefragt wurde, wie sie es empfände, ein Konzert zu spielen, sagte sie: "Man ist in einem Rauschzustand und muss zugleich eine gewisse Kontrolle behalten." Das ginge, sagte sie weiter. "Für mich sind die Noten wie eine Landkarte. Sie schließen nichts ab, sondern eröffnen mir eine ganze Welt." Auch Schönberg hatte im Exil eine neue Welt betreten, die es persönlich wie musikalisch auszuloten galt.

Danach wird Kirill Petrenko die fünfte Sinfonie von Peter Tschaikowsky dirigieren. Kaum zu glauben, dass dieses Werk nach der Uraufführung kaum zu Gehör kam. Inzwischen ist sie zur beliebtesten der Sinfonien des Komponisten avanciert. Russisches Repertoire liegt Petrenko. Mit diesem Konzertprogramm wird er auch im Anschluss mit den Berliner Philharmonikern auf Konzertreise gehen. Das Ziel: die Osterfestspiele in Baden-Baden.

Live aus der Philharmonie Berlin am 7. März

Arnold Schönberg

Konzert für Violine und Orchester op. 36

ca. 20.45 Uhr Konzertpause, darin ein Gespräch mit der Solistin des Abends, der Geigerin Patricia Kopatchinskaja.

Peter Tschaikowsky

Sinfonie Nr. 5 e-Moll op. 64

Patricia Kopatchinskaja, Violine

Berliner Philharmoniker

Leitung: Kirill Petrenko

Das Konzert können wir Ihnen sieben Tage zum Nachhören anbieten.