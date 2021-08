Kulturnachrichten

Sonntag, 22. August 2021

Berliner Neue Nationalgalerie mit Festakt wiedereröffnet Nach mehr als sechsjähriger Sanierung ist die Neue Nationalgalerie in Berlin am Samstag mit einem Festakt wiedereröffnet worden. Das von Ludwig Mies van der Rohe entworfene Bauwerk am Berliner Kulturforum wurde 1968 eröffnet. Die nun abgeschlossenen Sanierungsarbeiten unter der Leitung des britischen Stararchitekten David Chipperfield haben 140 Millionen Euro gekostet. Ab Sonntag ist das Haus mit mehreren neuen Ausstellungen auch für Besucher zugänglich. Neben rund 250 Hauptwerken der Klassischen Moderne von 1900 bis 1945 aus der eigenen Sammlung ist dann eine umfangreiche Sonderausstellung mit teilweise beweglichen und monumentalen Werken des Bildhauers Alexander Calder zu sehen. Im Untergeschoss werden filmische Installationen der Künstlerin Rosa Barba gezeigt. Erstmals in der Geschichte der Hauses kann zudem der Skulpturengarten direkt aus der Ausstellung heraus betreten werden.

Myanmar nimmt weitere Journalisten fest Die Militärregierung in Myanmar hat die Festnahme von zwei weiteren Journalisten bekanntgegeben. Sithu Aung Myint, der unter anderem für Voice of America arbeitete, werde Volksverhetzung und Verbreitung falscher Informationen in den sozialen Medien vorgeworfen, berichtete der Sender Myawaddy TV am Samstag. Er habe darin die Militärregierung kritisiert und zum Streik aufgerufen. Htet Htet Khine habe unter anderem einem mutmaßlichen Kriminellen Unterschlupf gewährt und für die von der Opposition ausgerufene Schattenregierung gearbeitet, berichtete der von der Armee kontrollierte Sender weiter. Die Festnahmen seien am 15. August erfolgt. Nach Angaben der Organisation Human Rights Watch hat die Militärregierung inzwischen knapp 100 Journalisten festgenommen.

Protest gegen Verbot von großen Events In den Niederlanden haben Festival-Veranstalter und Künstlerinnen und Künstler gegen die Corona-Beschränkungen für ihre Branche protestiert. Unter dem Motto „Unmute Us“, frei übersetzt „Stellt uns den Ton wieder an“, zogen hunderte Menschen durch die Straßen von sechs Städten. In Amsterdam waren es Tausende, die hinter Lastwagen mit großen Boxen herliefen oder tanzten, auf denen DJs auflegten. Eine der Teilnehmerinnen erklärte gegenüber der Nachrichtenagentur AP, die Veranstaltungsbranche fühle sich wie ein ungewolltes Kind. Jeder andere Sektor sei wichtiger als der ihre. Die niederländische Regierung hat große Veranstaltungen wie Festivals bis mindestens Mitte September verboten. Ein-Tages-Events mit maximal 750 Besucherinnen und Besuchern sind erlaubt, wenn die Teilnehmenden geimpft, genesen oder getestet sind.

Neuer Bond-Film hat im September Weltpremiere Das neueste James-Bond-Abenteuer "Keine Zeit zu sterben" (No Time to Die) kommt voraussichtlich im Herbst in die Kinos. Die Weltpremiere des Films ist für den 28. September in London vorgesehen. Der neueste 007-Streifen wird wohl der letzte mit Daniel Craig in der Hauptrolle sein. Ursprünglich sollte er im April 2020 in die Kinos kommen, wegen der Coronapandemie musste das Erscheinen jedoch mehrfach verschoben werden. Neben Daniel Craig werden auch die Produzenten Michael G. Wilson und Barbara Broccoli sowie Regisseur Cary Joji Fukunaga auf dem roten Teppich erwartet. Weltweit soll der Film dann am 8. Oktober in die Kinos kommen.