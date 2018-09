Kulturnachrichten

Mittwoch, 12. September 2018

Berliner Museumsinsel mit neuer Online-Präsenz 4000 Objekte sind teilweise auch als Augmented Virtual Reality erlebbar Auf einer neuen Online-Themenseite präsentieren sich ab sofort alle fünf Häuser der Berliner Museumsinsel. Rund 4000 Objekte aus mehr als 6000 Jahren Menschheitsgeschichte könnten in hoher Auflösung betrachtet werden. Die Museen wollen allen Interessierten mit Hilfe von neuen Technologien einen besseren Zugang bieten, aber vor allem auch neue Zielgruppen ansprechen. "Wir gehen dorthin, wo die Menschen sind, die vielleicht gar nicht wissen, dass es uns gibt", sagte Christian Haak, Stellvertretende Generaldirektorin der Staatlichen Museen zu Berlin. Neue Technologien wie Augmented Virtual Reality würden nicht eingesetzt, weil sie im Trend lägen, sondern um einen echten Erlebniswert zu bieten. Beispielsweise für eine virtuellen Rundgang zum berühmten Ischtar-Tor aus heutiger Sicht als auch aus der Zeit von vor Tausenden von Jahren, sagte Präsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, bei der Vorstellung in Berlin.

Margarethe von Trotta mit Adorno-Preis geehrt Regisseurin ist erst die zweite Frau, die Adorno-Preis erhält Die Regisseurin Margarethe von Trotta ist mit dem Theodor-W.-Adorno-Preis 2018 der Stadt Frankfurt ausgezeichnet worden. "Margarethe von Trottas Regiearbeiten haben das bundesdeutsche Autorenkino wesentlich geprägt. Ihre Filme verdanken ihre starke Wirkung einer klaren und kompromisslosen Ästhetik, die starke Frauen in den Fokus rückt", urteilte das Preiskuratorium. Der Preis ist mit 50.000 Euro dotiert und wird seit 1977 alle drei Jahre zum Geburtstag des Philosophen, Soziologen und Kunstkritikers Theodor W. Adorno (1903-1969) am 11. September verliehen. Die am 21. Februar 1942 in Berlin geborene Margarethe von Trotta wurde durch Rollen in Filmen von Rainer Werner Fassbinder, Volker Schlöndorff und Herbert Achternbusch bekannt. 1977 stand sie erstmals alleinverantwortlich hinter der Kamera für "Das zweite Erwachen der Christa Klages". Zu ihren größten Erfolgen als Regisseurin zählt "Die bleierne Zeit" über die beiden Schwestern Christiane und Gudrun Ensslin, für den sie 1981 mit dem Goldenen Löwen in Venedig ausgezeichnet wurde.

Berliner Mauer-Projekt gibt Auskunft über Pläne Ummauertes Areal soll kleiner als geplant werden Das umstrittene Kunstprojekt mit dem Wiederaufbau einer Mauer in Berlin geht in die Offensive. In einem Frage-und-Antwort-Stück geben die Organisatoren auf der Homepage der Berliner Festspiele jetzt umfangreich Auskunft über Details und Hintergründe ihrer Pläne. Zudem bestätigten sie, dass sie das Areal für die geplante "Stadt in der Stadt" verkleinern wollen. "Wir hoffen, mit unserem Entgegenkommen zur Lösung offener Fragen beizutragen", erklärte Festspiele-Intendant Thomas Oberender. Die Berliner Behörden hatten beklagt, nicht ausreichend Zeit für das umfangreiche Genehmigungsverfahren zu haben. Bei dem Projekt des russischen Filmemachers Ilya Khrzhanovsky soll unter dem Titel "DAU Freiheit" vom 12. Oktober an vier Wochen lang ein Gebäudekarree am Berliner Boulevard Unter den Linden mit einer Betonmauer abgeriegelt werden. Besucher können "Visa" kaufen, um hinter der Mauer eine andere, fiktive Welt zu erleben, wie die Veranstalter sagen.

Gemeinsame Erklärung zum EU-Urheberrecht Grütters: "Ausgleich zwischen Kreativen, Verwertern und Nutzern oberstes Ziel" Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat gefordert, die Position der Urheber gegenüber digitalen Plattformen zu stärken. "Künstlerinnen, Künstler und Kreative müssen von ihrer Leistung auch in einer komplexen digitalen Wirklichkeit leben können", sagte sie vor der Abstimmung des Europäischen Parlaments über die EU-Urheberrechtsreform am Mittwoch. "Nur so werden wir unsere kulturelle und journalistische Vielfalt erhalten und die Kultur- und Kreativwirtschaft in Europa stärken." Zur Unterstützung der EU-Urheberrechts-Richtlinie hat Grütters am Dienstag mit der französischen Kulturministerin Françoise Nyssen eine Erklärung veröffentlicht. Ihr haben sich auch Kultur- und Medienminister aus Belgien/Wallonie, Bulgarien, Griechenland, Kroatien, Spanien und Rumänien angeschlossen.Grütters sagte, die Anpassung des EU-Urheberrechts an die Herausforderungen der digitalen Welt sei überfällig, dabei müsse ein fairer Ausgleich zwischen Kreativen, Verwertern und Nutzern das oberstes Ziel sein.