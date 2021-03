Kulturnachrichten

Montag, 29. März 2021

Berliner Kultur-Pilotprojekt "Testing" vorerst gestoppt Das Pilotprojekt in Berliner Kultureinrichtungen mit coronagetestetem Publikum liegt vorläufig auf Eis. Vom 1. bis 5. April gelte eine Osterruhe sagte eine Sprecherin des Berliner Senats. Daher müssten auch die Modellprojekte verschoben werden. Ihre Fortsetzung sei von der Entwicklung der Infektionszahlen abhängig. Beim Pilotprojekt "Testing" fanden seit zehn Tagen in Berlin mehrere Theater-, Konzert- und Clubabende statt. Die über Ostern geplanten Termine waren bereits ausgesetzt worden. Zwei Opernabende sollten bisher auf die Woche nach Ostern verschoben werden. Wegen des Anstiegs der Infektionszahlen könnten sie aber auch ganz ausfallen.

Savoy sieht Wende bei Umgang mit Raubkunst Im Umgang mit kolonialer Raubkunst in europäischen Museen deutet sich nach Ansicht von Bénédicte Savoy eine Zeitenwende an. Inzwischen sprächen Politiker öffentlich von Restitution, also einer Rückgabe der fraglichen Objekte in ihre Herkunftsländer, sagte die aus Frankreich stammende und in Berlin lehrende Kunsthistorikerin der Deutschen Welle. "Das klingt wie der Anfang einer riesigen Veränderung der Weltgeographie der Kunst." Im deutschsprachigen Raum werde die Debatte stark von der Zivilgesellschaft getragen, so Savoy. "Sie wird auch von einer, wie ich finde, sehr guten Presse unterstützt." Die Öffentlichkeit sei gut informiert, wisse immer mehr über die Zusammensetzung der musealen Sammlungen Bescheid. Das ist nicht überall in Europa so. In Frankreich zum Beispiel ist die Öffentlichkeit schlecht informiert, die Presse sehr polemisierend.

Neue Stiftung soll sich um Einheitsdenkmal kümmern Die Stiftung "Orte der Demokratiegeschichte" nimmt Gestalt an. Nach langen Verhandlungen innerhalb der Koalition liege nunmehr das detaillierte Konzept vor, berichtet die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung". Die Stiftung soll demnach noch vor der Sommerpause vom Bundestag beschlossen werden, die Arbeit noch in diesem Jahr beginnen. Der Sitz der Stiftung werde ein "Haus der Demokratie" nahe der Paulskirche in Frankfurt am Main sein. Die Stiftung solle die Verantwortung für das Freiheits- und Einheitsdenkmal übernehmen, die vieldiskutierte "Einheitswippe". Weitere Stiftungsaufgaben sind dem Konzept zufolge, im Deutschen Historischen Museum sowie im Haus der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland neue Dauerausstellungen mit dem Schwerpunkt Demokratiegeschichte vorzubereiten. Das Konzept fordert dem Bericht zufolge, die Stiftung solle helfen, aktuelle Gefühle von Ohnmacht angesichts der Demokratiegefährdung zu überwinden.

Filmdreh auf Raumstation ISS geplant Für einen Film im Weltall will Russland den Regisseur Klim Schipenko und eine Schauspielerin in einem halben Jahr zur Internationalen Raumstation ISS fliegen. Der Flug sei für den 20. September geplant, sagte der Chef des Kosmonauten-Ausbildungszentrums, Pawel Wlassow, der von der Raumfahrtbehörde herausgegebenen Zeitschrift "Russkij Kosmos". Die Rückkehr zur Erde sei für Oktober vorgesehen. Den Namen der Schauspielerin für den Streifen mit dem Arbeitstitel "Wysow" (Herausforderung) nannte Wlassow nicht. Die Staatsagentur Ria Nowosti hatte vor zwei Wochen gemeldet, dass unter 3000 Bewerbungen für die Rolle 20 Finalistinnen ausgesucht worden seien, darunter neben Schauspielerinnen auch Pilotinnen, Psychologinnen und wissenschaftliche Mitarbeiterinnen. Der Film, von dem Teile im Kosmos gedreht werden, habe das Ziel, den Beruf des Kosmonauten heroisch darzustellen, hatte der staatliche TV-Sender Perwy Kanal mitgeteilt. Auch die USA planten einen Dreh in der ISS.