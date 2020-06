Berliner Kino Colosseum öffnet nicht wieder

Sonntag, 21. Juni 2020

Eines der ältesten Lichtspielhäuser Deutschlands, das Berliner Colosseum, wird geschlossen bleiben, wenn im Juli die Kinos der Stadt wieder öffnen. Der vorläufige Insolvenzverwalter Sebastian Laboga teilte mit, dass das Colosseum den Betrieb einstelle. Wegen der Hygiene-Auflagen zum Schutz vor Corona-Infektionen sei ein rentabler Betrieb auf absehbare Zeit nicht mehr möglich. Um die Kosten einzuspielen, müssten durchschnittlich 70 Prozent der Plätze belegt sein. Dies sei nicht zu erreichen, wenn Besucher 1,50 Meter Abstand voneinander halten sollten. Nicht nur die Corona-Krise setzt dem Kinobetrieb ein Ende. Der Hauseigentümer habe den Pachtvertrag zum Jahresende gekündigt und wolle auch an einen anderen Kinobetreiber nicht vermieten, teilte Laboga mit. Eine Investorenlösung für die Betriebsgesellschaft komme daher nicht in Frage. Die rund 45 Beschäftigten seien freigestellt.

Das von Kulturstaatsministerin Monika Grütters aufgelegte Corona-Hilfsprogramm für die notleidende Kulturbranche, die sogenannte Kulturmilliarde, ist erneut in die Kritik geraten. Barbara Rohm, Vorsitzende der Initiative Pro Quote Film, betonte im Deutschlandfunk Kultur, dass bei den Solo-Selbständigen und Kurzfristig Beschäftigten von diesen Geldern nichts ankomme, da sie nur für Betriebskosten und nicht für Miete und Lebensmittel ausgegeben werden dürfen. Die obigen Gruppen hätten aber in der Regel keinerlei solche Ausgaben. Man habe die Menschen aus dem Blick verloren, die die Branche am Laufen hielten, so Rohm.

Die "taz"-Chefredakteurin Barbara Junge hat wegen einer in die Kritik geratenen Kolumne über die Polizei ihr Bedauern geäußert. Junge schrieb in der heutigen Ausgabe, dass die Kolumne, so satirisch sie auch gewesen sein mag, daneben gegangen sei. Eine Passage in der Kolumne lese sich, als ob Polizisten mit Abfall gleichgesetzt würden. In dem Text vom Montag ging es darum, wo Polizisten arbeiten könnten, wenn die Polizei abgeschafft würde, der Kapitalismus aber nicht. Darin wurde auch die Option der Mülldeponie aufgegriffen. Aus der Berufsgruppe und von Politikern kam danach viel Kritik. Polizeigewerkschaften kündigten an, mit Strafanzeigen dagegen vorzugehen. Beim Deutschen Presserat gingen bereits bis Dienstag rund 50 Beschwerden ein.