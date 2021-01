Kulturnachrichten

Freitag, 22. Januar 2021

Berliner Karneval der Kulturen abgsagt Der Berliner Karneval der Kulturen am Pfingstwochenende - eine der größten Straßenpartys in Deutschland - wird auch für dieses Jahr abgesagt. Das habe das zuständige Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg einstimmig entschieden, teilte der Bezirk mit. Aufgrund der Corona-Pandemie könnten im Frühjahr und Sommer keine großen Veranstaltungen oder Feste im öffentlichen Straßenland oder in Grünanlagen stattfinden. Den Karneval der Kulturen gibt es seit 1996. Traditionell locken die multikulturelle Parade und das Straßenfest Hunderttausende Besucher an. Abgesagt wurden ebenfalls das Berliner MyFest am 1. Mai und das schwul-lesbische Parkfest im Volkspark Friedrichshain im Sommer.

Annett Gröschner erhält Kunstpreis Berlin Die Schriftstellerin und Journalistin Annett Gröschner ist Preisträgerin des Großen Kunstpreises Berlin 2021, das teilte die Akademie der Künste mit. Sie vergibt den mit 15.000 Euro dotierten Preis im Turnus ihrer sechs Sektionen im Auftrag des Landes Berlin. Bei der Vergabe durch die Sektion Literatur wird der Kunstpreis auch als "Fontane-Preis" bezeichnet. "Ob es Berliner Wasserstraßen sind oder die Berliner Frauenbewegung in Ost und West, ob es um Berlin zu Zeiten der Cholera und Hegels Todesumstände geht, um die Linie IV oder Kleingartenkolonie Parzelle Paradies – Annett Gröschner ist eine unermüdliche Chronistin der Stadt, ihrer Geschichte, ihrer Veränderung und natürlich ihrer Bewohner:innen", hieß es zur Begründung. Sie sei Flaneurin und wandelndes Stadtarchiv gleichermaßen. Der Kunstpreis Berlin wurde 1948 in Erinnerung an die März-Revolution von 1848 vom Berliner Senat gestiftet.

James Bond-Stuntman Rémy Julienne ist tot Er überlebte zahlreiche Autounfälle und einen abenteuerlichen Freiluft-Flug über Venedig, doch gegen das Coronavirus war Stuntman Rémy Julienne machtlos: Der Franzose, der an mehreren James-Bond-Filmen mitwirkte und als einer der führenden Stuntmen weltweit galt, starb im Alter von 90 Jahren in seiner zentralfranzösischen Heimatstadt Montargis an den Folgen einer Coronainfektion, wie seine Familie mitteilte. Weil Julienne mit fast wissenschaftlicher Präzision an seine Arbeit ging, nannte ihn der französische Regisseur Claude Lelouche einmal "den Einstein der Stuntmen". Er doubelte Schauspiel-Legenden wie Sean Connery, Roger Moore, Alain Delon und Jean-Paul Belmondo und koordinierte auch die Stunts in sechs James-Bond-Filmen, darunter "In tödlicher Mission" von 1981.

Bayreuther Festspiele mit neuen Formaten Die Bayreuther Festspiele bieten coronabedingt neue Formate an. So sei eine Installation zum Thema "Götterdämmerung" einer japanischen Künstlerin geplant, sagte Festspielleiterin Katharina Wagner der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Eine Neukomposition von "Rheingold" solle am Teich des Festspielparks uraufgeführt werden. Trotz der Verschiebung des "Rings der Nibelungen" wolle man ein künstlerisch ansprechendes Programm bieten, nicht nur reine Oper - so Wagner. Auch zu "Siegfried" sei etwas geplant. Vor ein paar Jahren sei das Streaming von Vorstellungen noch abgelehnt worden. Jetzt aber werde man anders darüber nachdenken. Die Bayreuther Festspiele waren 2020 wegen der Pandemie ausgefallen, diesen Sommer sollen sie stattfinden - allerdings anders.

Staatsbibliothek Berlin für mehr Autonomie Die 1661 gegründete Berliner Staatsbibliothek wünscht sich wesentlich mehr Autonomie. Das sagte Generaldirektorin Barbara Schneider-Kempf der Deutschen Presse-Agentur. Bisher arbeitet die "Stabi" genannte Bibliothek unter dem Dach der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Der Wissenschaftsrat hatte die Arbeit der Staatsbibliothek in einer Analyse sehr positiv bewertet und für "fachliche Unabhängigkeit" der Einrichtung geworben. In der Reformkommission für die Stiftung zeichnet sich allerdings wieder eine Dachstruktur in neuer Form ab. Am Montag wird der Standort Unter den Linden nach 16 Jahren der Sanierung bei laufendem Betrieb wiedereröffnet - coronabedingt zunächst digital.

Hamburg benennt Promenade nach Jan Fedder Der vor etwas mehr als einem Jahr gestorbene Hamburger Schauspieler Jan Fedder wird in seiner Heimatstadt mit einer Promenade geehrt. Wie der Senat mitteilte, soll ein bislang offiziell namenloser Bereich an den Landungsbrücken nach dem Darsteller benannt werden. Die Idee für die Jan-Fedder-Promenade stammt demnach von dessen Witwe Marion Fedder: "Hier war die Kneipe seiner Eltern, in der er aufgewachsen ist - am Hafenrand ist er groß geworden, hat hier gedreht, und es war bis zuletzt sein Lieblingsplatz". In Hamburg entscheidet eine Senatskommission über die Benennung von Straßen und Plätzen - in der Regel zwei Jahre nach dem Tod. Für Fedder, der durch seine Rolle in der Polizeiserie "Großstadtrevier" bekannt war, soll eine Ausnahme gemacht werden.

Musik Festival SHMF verlängert Intendant Kuhnt Christian Kuhnt bleibt für weitere fünf Jahre Intendant des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF). Der Stiftungsrat habe Kuhnts Vertrag vorzeitig verlängert, teilte das Festival mit. Der in Mainz geborene 54-Jährige steht seit Oktober 2013 an der Spitze eines der größten Klassikfestivals Europas, sein Vertrag wäre eigentlich 2022 ausgelaufen. Man sei sehr froh, dass man Kuhnt für eine weitere Amtsperiode habe gewinnen können, sagte der Vorsitzende des Stiftungsrates, Sven Murmann. "Wir haben mit ihm einen unermüdlichen Impulsgeber an Bord, der das Festival beständig weiterentwickelt." Kuhnt erklärte, er freue sich sehr, dass die Entdeckungsreise mit dem Festival durch Schleswig-Holstein noch lange nicht zu Ende sei.

Karneval von Rio fällt wegen Corona aus Rio de Janeiro hat seinen wegen der Corona-Pandemie zunächst auf Juli verschobenen Karneval jetzt für dieses Jahr komplett abgesagt. Bürgermeister Eduardo Paes sagte, es sei "unsinnig", weiter darauf zu hoffen, dass im Juli die Voraussetzungen dafür gegeben seien. Paes zufolge soll das weltberühmte Großereignis erst im kommenden Jahr wieder stattfinden. "Im Jahr 2022 können wir - wenn wir alle richtig geimpft sind - das Leben und unsere Kultur mit all der Intensität feiern, die sie verdienen", so Paes. Für die Menschen und Vereine, die monatelang an der Vorbereitung des Karnevals gearbeitet hatten, stellte der Bürgermeister Finanzhilfen in Aussicht. Brasilien verzeichnet nach den USA die weltweit höchste Zahl von Todesopfern der Corona-Pandemie.

Vielen Britischen Museen droht Corona-Aus Die Beschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie machen britischen Museen und Galerien zunehmend zu schaffen. Mehrere Kunststätten kämpften ums finanzielle Überleben, teilte die unabhängige Wohltätigkeitsorganisation Art Fund in London mit. Mehr Hilfe sei nötig, um vor allem kleinere Museen zu unterstützen. Mit einem Notfallfonds habe man nur 15 Prozent der Antragsteller unterstützen können. Derzeit stehen rund 2,5 Mio Euro an Hilfsgeldern bereit - bei Anträgen in Höhe von mehr 18 Mio Euro. Die jüngsten Untersuchungen hätten ergeben, "dass sechs von zehn Museen, Galerien und historischen Häusern um ihre Zukunft bangen", sagte Art-Fund-Chefin Jenny Waldman. Kürzlich hatte das Florence-Nightingale-Museum in London angekündigt, vorerst dicht zu machen.

Neuer James-Bond-Film wieder verschoben Das Warten auf den 25. James-Bond-Film geht weiter. Die Produzenten teilten mit, dass "Keine Zeit zu sterben" weltweit nun erst am 8. Oktober in die Kinos kommen soll. Der Start des Agententhrillers mit Daniel Craig war in Deutschland eigentlich für den 31. März geplant. Wegen der Corona-Pandemie war schon in den vergangenen Wochen über eine erneute Verschiebung spekuliert worden. In vielen Ländern sind die Kinos derzeit geschlossen. Auch der Filmstart von "Bios", einem Science-Fiction-Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle, wurde verschoben. Er soll nun erst Mitte August statt im April anlaufen.

Google droht Australien mit Abschalten Als Reaktion auf ein geplantes Mediengesetz in Australien droht Google, seine Suchmaschine dort abzuschalten. Nach Plänen der Regierung sollen Internetriesen wie die Google-Mutter Alphabet und Facebook künftig lokale Medienunternehmen bezahlen, wenn sie deren Inhalte verbreiten. Das Vorhaben sei nicht umsetzbar und für Google mit finanziellen Risiken verbunden, die nicht kalkuliert werden könnten, sagte Mel Silva, die Geschäftsführerin für Googles Aktivitäten in Australien, bei einer Anhörung im Senat. Den australischen Markt zu verlassen sei die "einzig rationale Entscheidung, wenn dieses Gesetz verabschiedet würde". Premierminister Scott Morrison: "Wir reagieren nicht auf Drohungen."

Uffizien in Florenz öffnen wieder Die Uffizien in Florenz sind nach 77 Tagen Schließung wegen der Corona-Pandemie wieder geöffnet. Es sei wirklich Zeit, wieder zu öffnen, sagte der deutsche Direktor, der Kunsthistoriker Eike Schmidt der Nachrichtenagentur AFP. Er plädierte für den direkten Zugang zu den großartigen Werken in den Uffizien. Sie gehörten jedem einzelnen Italiener - und damit idealerweise der Menschheit. Die zurückliegende Schließung der Uffizien war die längste seit dem Zweiten Weltkrieg. Vorerst dürfen nur Besucher kommen, die sich bereits in der Toskana aufhalten. Die Uffizien sind auch nur von Dienstag bis Freitag geöffnet. Das Museum verzeichnete für jeden Monat der Schließung Einnahmeverluste von rund vier Millionen Euro. In den Uffizien, einem der bekanntesten Kunstmuseen der Welt, befinden sich Werke von Leonardo da Vinci, Michelangelo und Raffael.