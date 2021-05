Kulturnachrichten

Mittwoch, 5. Mai 2021

Berliner Jugendtheater Strahl mit neuer Leitung Das Berliner Jugendtheater Strahl bekommt ein Führungstrio. Ab August übernehmen die Regisseurin Anna Vera Kelle, die Theaterpädagogin und bisherige stellvertretende Theaterleiterin Karen Giese sowie der Schauspieler Matthias Kelle die künstlerische und geschäftsführende Leitung. Sie lösen dann Wolfgang Stüßel ab, der vor 34 Jahren das Theater mitgegründet hat. Stüßel hat in dieser Zeit rund 58 Premieren mit mehr als 5000 Vorstellungen verantwortet. Mit dem Führungswechsel bekommt das Theater auch eine eigene Spielstätte und eröffnet am Berliner Ostkreuz ein neues Theaterhaus für junge Menschen. Das Theater Strahl zeigt Stücke, die sich mit Perspektiven, Ängsten, Wünschen und Fähigkeiten der jungen Generation auseinandersetzen. Dabei werden klassische Stücke an die Probleme junger Menschen von heute angepasst.

"Leipzig liest extra" mit 350 Veranstaltungen In Leipzig wird es auch ohne Buchmesse Ende Mai zahlreiche Literatur-Veranstaltungen geben. Das teilte die Leipziger Buchmesse mit. Unter dem Motto "Leipzig liest extra" sind vom 27. bis 30. Mai 350 Events an 80 Orten in der Stadt geplant. Der Großteil der in- und ausländischen Autorinnen und Autoren werde live vor Ort sein. Die Auftritte sollen kostenfrei ins Internet übertragen werden. Falls die dann gültigen Pandemie-Regeln es zulassen, werden die Veranstaltungen auch mit Publikum stattfinden. Mit dem Programm wolle man "ein weithin sichtbares Zeichen" für Bücher, Büchermacher und gesellschaftlichen Austausch setzen, sagte Buchmesse-Direktor Oliver Zille. Literatur und der Buchmarkt bräuchten Öffentlichkeit, Lesefans Inspiration und die Gesellschaft den Diskurs. Die Leipziger Buchmesse und das parallel ausgerichtete Lesefest "Leipzig liest" waren wegen der Corona-Pandemie zum zweiten Mal abgesagt worden.

Robert-Jacobsen-Preis für Künstlerduo Das in Berlin lebende Künstlerduo Elmgreen & Dragset erhält in diesem Jahr den Robert-Jacobsen-Preis der Würth-Stiftung. Das Duo erhalte die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung für sein Werk und dessen hohe "gesellschaftliche Relevanz", hieß es in einer Mitteilung. Die Arbeiten von Michael Elmgreen, geboren 1961 in Kopenhagen, und Ingar Dragset, geboren 1969 in Trondheim, seien weniger von einer marktgängigen Handschrift geprägt als von einer menschlichen Haltung. Der Preis wird seit 1993 im Andenken an den dänischen Bildhauer Robert Jacobsen (1912-1993) vergeben. Frühere Preisträger waren unter anderem Eva Rothschild, Yngve Holen, Alicja Kwade und Jeppe Hein.

Facebook-Gremium entscheidet über Trump-Accounts Facebook entscheidet heute über die Freischaltung des seit Monaten gesperrten Accounts von Ex-Präsident Donald Trump. Die Entscheidung liegt in den Händen eines Aufsichtsgremiums, das unabhängig von der Unternehmensleitung Beschlüsse fassen kann. Nachdem Facebook jahrelang Falschinformationen und Beleidigungen von Seiten Trumps weitgehend duldete, hatte das Unternehmen nach der Erstürmung des Kapitols in Washington durch seine Anhänger am 6. Januar Trumps Konten stillgelegt. Der Vorstandsvorsitzende von Facebook, Mark Zuckerberg, erklärte, das Risiko, Trump weiter Zugang zur Plattform zu gewähren, sei zu groß. Politiker, Experten für Meinungsfreiheit und Aktivisten in der ganzen Welt beobachten die anstehende Entscheidung mit Spannung. Sie hat Auswirkungen nicht nur für Trump, sondern für Technologie-Konzerne, Regierungschefs und alle Angehörigen von Parteien, die sich über soziale Medien an ihre Anhänger wenden.

Wandreliefs aus "Sputnik-Jahrzehnt" werden restauriert Drei ungewöhnliche Wandreliefs von 1968 will die Sächsische Aufbaubank (SAB) restaurieren lassen und in ihrem Neubau in Leipzig installieren. Die Reliefs waren eine Auftragsarbeit der damals noch jungen Künstler Arno Rink, Frank Ruddigkeit sowie Klaus Schwabe, wie ein Sprecher der SAB mitteilte. Die großformatigen Werke der Wegbereiter der Leipziger Schule spiegeln den euphorischen Zeitgeist des "Sputnik-Jahrzehnts" sowie der "Ost-Moderne" wider. Am heutigen Standort der SAB in Leipzig befand sich früher ein Teil des Robotron Kombinats für DDR-Computertechnik. In dessen Auftrag waren die Wandreleifs entstanden. Unter dem Arbeitstitel "Leben im Sozialismus" zitierte das Künstlerkollektiv in seinen Bildvisionen die damals populären Metaphern des Fortschritts, unter anderem Kybernetik und Atomkraft sowie die Eroberung des Kosmos. Beim Rückbau des Verwaltungszentrums seien die Werke mit großer Sorgfalt geborgen worden, betonte der SAB-Sprecher.

Hamburg will Open-Air-Kultur-Events ab Juli Hamburgs Kultursenator Carsten Brosda (SPD) möchte ab Mitte Juli einen Open-Air-Kultursommer für die Hansestadt ermöglichen. Abhängig von niedrigen Inzidenzen und mehr Geimpften wolle man "vier Wochen ganz konzentriert in den öffentlichen Raum gehen". Das sagte Brosda im Podcast "Wie ist die Lage?" der Gute Leude Fabrik und der Hamburger Morgenpost. Damit sollen Auftrittsmöglichkeiten geschaffen werden, um vielen Künstlerinnen und Künstlern die Chance zu geben, Kultur zu machen und dafür auch Geld zu bekommen, sagte Brosda. Gleichzeitig wolle man den Menschen in Hamburg Kultur wieder nahebringen. Schwerpunkt sollen dabei zunächst keine großen Events mit externen Künstlern sein, sondern nach Angaben Brosdas sollen vor allem ganz viele Künstlerinnen und Künstler aus Hamburg auftreten.

Kulturstaatsministerin für Open-Air-Veranstaltungen Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) hat sich für Open-Air-Kulturveranstaltungen im Sommer ausgesprochen. "Ich verstehe den Wunsch, möglichst schnell wieder Open-Air-Veranstaltungen zuzulassen und befürworte dies auch", sagte sie dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Dennoch müsse man in der aktuellen Situation gesamtgesellschaftlich denken und verantwortungsvoll bleiben. "Gerade bei größeren Open-Air-Veranstaltungen kann die Lage schnell unüberschaubar werden und damit das Übertragungsrisiko steigen", so Grütters. So müssten auch der An- und Abreiseweg als Risikofaktoren mitgedacht werden. Sie hoffe sehr, dass die aktuellen Maßnahmen jetzt im Frühjahr schnell zu einem Sinken der Infektionszahlen führten und es möglichst bald wieder viele Kulturveranstaltungen gebe.

GB lockert Visaregeln für Nobelpreisträger und Stars Mit vereinfachten Visaregeln für hochdekorierte Schauspieler oder Wissenschaftler will Großbritannien künftig kluge Köpfe und brillante Bühnenstars anlocken. Anträge von Nobelpreisträgern, Oscar- und Grammy-Gewinnern, aber auch von Siegern bei den Golden Globes, den Britischen Filmpreisen oder den Brit Awards sollen bevorzugt behandelt werden, wie das Innenministerium in London am Mittwoch ankündigte. Der Schritt gehöre zum Plan des Landes, die "Besten und Klügsten" aus aller Welt zu gewinnen. "Die Gewinner dieser Auszeichnungen haben den Höhepunkt ihrer Karriere erreicht und Großbritannien so viel zu bieten", sagte Innenministerin Priti Patel. Das neue Einwanderungssystem sei entwickelt worden, um die Besten und Klügsten anzuziehen, basierend auf ihren Fähigkeiten und Talenten und nicht auf ihrer Herkunft. Kritiker hatten gewarnt, dass Fachkräfte von neuen Visumsregeln abgehalten werden könnten, in Großbritannien zu arbeiten. Außerdem gibt es noch keine Einigung mit der EU über Visumsregeln für Künstlerinnen und Künstler.

Christie's versteigert Spitzenwein von Raumstation ISS Das New Yorker Auktionshaus Christie's versteigert eine Flasche Rotwein, die auf der Internationalen Raumstation ISS einer besonderen Reifezeit ausgesetzt war. Der Schätzpreis liegt bei umgerechnet 830.000 Euro. Sollte er tatsächlich erzielt werden, wäre es die teuerste Weinflasche der Welt. Der Wein des Jahrgangs 2000 stammt von dem angesehenen Weingut Château Petrus bei Bordeaux und gehört zu insgesamt zwölf Grand Crus, die im Januar nach 14 Monaten von der ISS auf die Erde zurückgekehrt waren. Tests am Institut für Weinwissenschaften der Universität Bordeaux ergaben, dass sie auch im All Spitzenweine blieben, wenngleich sich ihre Farbe und einige Duft- oder Geschmacksnoten verändert hatten. Der galaktische Wein ist nicht Teil einer öffentlichen Auktion. Vielmehr handelt es sich um eine private Versteigerung, bei der Käufer und Preis - falls erwünscht - unter Verschluss bleiben. Der Erlös soll in die Finanzierung zukünftiger Weltraummissionen fließen, die sich mit Agrar-Forschung befassen.

Bayern: Kulturveranstaltungen ab 10. Mai möglich In Bayern könnte es bald wieder Theater-, Konzert- und Opernvorstellungen vor Publikum geben. Bei einer stabilen 7-Tage-Inzidenz unter 100 sollen ab dem 10. Mai kulturelle Veranstaltungen erlaubt werden. Das entschied das Kabinett in München. Wie viele Zuschauer dann erlaubt sind, richte sich nach den örtlichen Gegebenheiten, dem Mindestabstand und den gängigen Hygienemaßgaben, ergänzte Kunstminister Bernd Sibler.