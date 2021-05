Calexico & Iron and Wine: zwei Bands, die auf ganz unterschiedliche Art und Weise die US-Americana-Szene geprägt haben. Wie gut sie zusammenpassen, zeigte sich auf der „Years to Burn“–Tour im Jahr 2019, auf der sie gemeinsam zu erleben waren. Mehr

Calexico & Iron and Wine

Der Pianist Baptiste Trotignon (Jahrgang 1974) ist seit vielen Jahren eine zuverlässige Größe in der französischen Jazzszene. Mit seinem Quintett „Old and new blood“ beschreitet er neue Wege. Nachzuhören bei seinem Pariser Konzert im Herbst 2020.Mehr