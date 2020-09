Kulturnachrichten

Montag, 7. September 2020

Berliner Gedächtniskirche feiert Kirchweih vor 125 Jahren Mit einem Festgottesdienst ist das 125. Kirchweihjubiläum der Berliner Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche gefeiert worden. Der im neoromanischen Stil errichtete Sakralbau war am 1. September 1895 nach nur vierjähriger Bauzeit eingeweiht worden. Beim im Livestream übertragenen Gottesdienst wurde auch die Bach-Kantate "Herz und Mund und Tat und Leben" mit dem Bach-Chor und Bach-Collegium aufgeführt. Der Gottesdienst war zugleich Abschluss einer Festwoche mit Andachten, Orgelmusiken und Führungen, mit dem das 125. Jubiläum des Berliner Wahrzeichens gefeiert wurde.

Jüdisches Filmfestival Berlin-Brandenburg eröffnet Mit der Deutschlandpremiere der israelischen Produktion "Incitement" über den Attentäter von Israels Premierminister Yitzhak Rabin (1922-1995) ist am Sonntag in Berlin das 26. Jüdische Filmfestival Berlin-Brandenburg eröffnet worden. Unter dem Motto "Jews with many Views" (Deutsch: Juden mit vielen Ansichten) sind nach Veranstalterangaben bis zum 13. September 44 nationale und internationale Spielfilme, Dokumentarfilme, Kurzfilme sowie Serien mit jüdisch-israelischer Thematik zu sehen. Alle aktuellen Filme seien Welt-, Deutschland- oder Berlinpremieren. Wegen der Corona-Pandemie findet Deutschlands größtes jüdisches Filmfestival als sogenanntes Hybrid-Festival statt und läuft sowohl bundesweit online über eine Streaming-Plattform als auch regional in acht Berliner und Brandenburger Kinos.

Riesenorgel des Stephansdoms wieder in Betrieb Nach 25 Jahren ist die Riesenorgel im Wiener Stephansdom wieder in Betrieb. Mit 185 Registern und rund 12.500 Pfeifen ist sie die größte Orgel in Österreich. Sie wurde 1956 gebaut und 1960 in Dienst genommen. Durch eine Spendenaktion konnte sie erneuert werden. Geplant war die Inbetriebnahme bereits im Juni, musste aber coronabedingt verschoben werden. Kardinal Christoph Schönborn will das Instrument bei einem Gottesdienst am 4. Oktober einweihen; anschließend findet ein erstes Konzert statt.

Kultusministerin will Pflicht-Besuche in Gedenkstätten Baden-Württembergs Kultusministerin Susanne Eisenmann will den Besuch von Schülerinnen und Schülern in NS-Gedenkstätten zur Pflicht machen. Die CDU-Politikerin sagte den "Stuttgarter Nachrichten", solche Besuche müssten pädagogisch eingebettet sowie vor- und nachbereitet werden. Für den Unterricht gibt es laut Ministerium inzwischen 50 Module zum Thema Nationalsozialismus, die sich jeweils auf eine Gedenkstätte im Land beziehen. Die Mittel, um Fahrten in die Gedenkstätten zu bezuschussen, würden auf 415.000 Euro erhöht und damit mehr als vervierfacht. Die Landesarbeitsgemeinschaft Gedenkstätten (LAGG) lehnt dem Bericht zufolge allerdings eine Besuchspflicht ab. Felix Köhler vom Sprecherrat der LAAG sagte, viele der mehr als 70 Erinnerungsorte seien mit den jetzigen Besucherzahlen an ihren Kapazitätsgrenzen.