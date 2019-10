Kulturnachrichten

Donnerstag, 10. Oktober 2019

Berliner Ensemble: Bilanz Bezahlexperiment Das Berliner Ensemble hat zur Eröffnung seiner zweiten Spielstätte ein Experiment gewagt. Besucher konnten selbst entscheiden, was ihnen die Vorstellung im Neuen Haus wert ist. Nach sieben Abenden im September hat das Theater nun Bilanz gezogen: Zuschauer bezahlten weniger, als ein reguläres Ticket kostet. Nämlich im Durchschnitt 9 Euro, statt zwischen 13 und 29 Euro. An den Abenden seien aber mehr neue Zuschauer dort gewesen - etwa jeder vierte Besucher sei erstmals im Berliner Ensemble gewesen, sagte Intendant Oliver Reese. Eine Fortsetzung des Zahlungsexperiments ist nicht geplant.

Anschlags-Video aus Halle soll nicht verbreitet werden Große Unternehmen haben nur Stunden nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle das Live-Video der Tat von ihren Plattformen gelöscht. Man stehe in engem Kontakt miteinander und bleibe entschlossen, die Online-Verbreitung von gewalttätigen und extremistischen Inhalten zu stören, erklärte die Gruppe "Global Internet Forum to Counter Terrorism" in den USA. Zu den Mitgliedern gehören Facebook, Google, Microsoft und Twitter. Um die Videos automatisch zu entfernen, wird die sogenannte "Hashing"-Technologie angewendet. Diese wurde nach dem Anschlag in Christchurch in Neuseeland im März diesen Jahres entwickelt. Der Attentäter von Halle hatte sein Live-Video von der Tat in Echtzeit im Internet verbreitet.

Apple entfernt App nach Kritik aus China Der US-Computerkonzern Apple hat nach Kritik aus China eine App aus seinem Online-Geschäft entfernt, mit der Hongkonger Demonstranten Bewegungsdaten von Polizeieinheiten melden konnten. Sie ermöglichte es Nutzern unter anderem, den Einsatz von Tränengas festzuhalten. Apple ließ die App nach eigenen Angaben fallen, weil sie eingesetzt worden sei, "um Polizisten ins Visier zu nehmen und sie in den Hinterhalt zu locken". Dies habe die öffentliche Sicherheit bedroht sowie gegen örtliche Gesetze und Apples Richtlinien verstoßen. Nach den USA ist Festlandchina Apples zweitgrößter Markt. Irgendwann werde die Volksrepublik die Nummer eins sein, sagte Konzernchef Tim Cook zuletzt. Auch für China hat der Konzern eine große Bedeutung: Die meisten iPhones und Tablet-Computer Apples werden in chinesischen Fabriken zusammengesetzt. In der Sonderverwaltungszone Hongkong protestieren Demonstranten seit Monaten für demokratische Reformen. Regelmäßig kommt es dabei zu Gewalt zwischen Protestierenden und Polizei.

Offener Brief gegen türkische Offensive in Syrien Künstler, Autoren und Politiker der Linken und der Grünen fordern in einem Offenen Brief den sofortigen Stopp der türkischen Militär-Offensive in Nordsyrien. Sie fordern unter anderem den Rückzug der Armee, ein Ende des Exports von Kriegswaffen in die Türkei und eine friedliche Lösung des Syrien-Krieges. Initiiert wurde der Brief von der Gewinnerin des Bachmann-Publikumspreises 2019, Ronya Othmann. Unterschrieben haben den Brief unter anderem die Politiker Cem Özdemir, Ricarda Lang und Volker Beck, Autoren und Künstler wie Sibylle Berg, Margarete Stokowski und Josef Haslinger sowie die Journalisten Jakob Augstein und Fabian Wolff. Die Türkei hatte am Mittwochnachmittag mit der angekündigten Offensive in Nordsyrien begonnen. Am Donnerstag wird sich der UN-Sicherheitsrat damit befassen.

Salman Rushdie sieht in Greta Thunberg eine Heldin Der indisch-britische Schriftsteller Salman Rushdie hat sich begeistert über die 16-jährige schwedische Klima-Aktivistin Greta Thunberg geäußert. "Sie ist meine Heldin. Sie ist angstfrei, und jedes Wort, das sie sagt, ist korrekt", sagte der 72-Jährige der Wochenzeitung "Die Zeit". Zugleich warnte Rushdie davor, dass US-Präsident Trump das politische System der USA umbauen könnte. "Dann werden die Bürgerrechte, die Frauenrechte, der Naturschutz endgültig zurückgedreht sein", sagte der Autor, der vor kurzem sein 19. Buch veröffentlicht hat. "Quichotte" erzählt von einem Reisenden, der quer durch die USA fährt. Rushdie äußerte sich in dem Interview auch zur der massiven Bedrohung, der er lange ausgesetzt war. Wegen seines Buches "Die satanischen Verse" von 1988 hatte der iranische Ajatollah Chomeini wegen des Vorwurfs der Gotteslästerung eine Fatwa gegen ihn erlassen, die mit einem Kopfgeld auf seine Tötung verbunden war.

Leuchtturmpreis für interreligiöses Jugendnetzwerk Den Leuchtturmpreis 2019 der Stiftung Ravensburger Verlag bekommt die Münchner Mediatorin Eva Rapaport für das interreligiöse Jugendnetzwerk YouthNet. Das Projekt sei ein herausragendes Beispiel für aktive Integration und tolerantes Miteinander, teilte die Stiftung zur Begründung mit. Christliche, jüdische, muslimische und jesidische Jugendliche mit unterschiedlicher Herkunft und teilweise mit Fluchterfahrung sollen dabei Teamarbeit lernen und Integration leben. Der Leuchtturmpreis wird für "vorbildliches Engagement im Sektor familiäre, institutionelle oder ehrenamtliche Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen" vergeben. Weiter erhält Autorin Saskia Luka den Buchpreis 2019 der Stiftung für ihren Debütroman "Tag für Tag". Der Familienroman erzählt von drei Frauen, Großmutter, Tochter und Enkelin, deren Leben vom Jugoslawienkrieg geprägt wurden. Beide Preise sind mit 12.000 Euro dotiert und werden am 25. November in Berlin verliehen.