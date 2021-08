Berliner Clubkultur Pilotprojekt mit Getesteten soll Feiern ermöglichen

Jenni Zylka im Gespräch mit Vladimir Balzer

Viele Berliner Clubs versuchten mit Livestreams zu überleben und hoffen nun auf den Erfolg des Pilotprojekts (picture-alliance / Clubcommission UnitedWeStream)

Bisher mussten sogar draußen Hygieneregeln eingehalten werden, nun wagt ein Berliner Pilotprojekt das Partyfeiern in Innenräumen von sechs angesagten Clubs. Die Journalistin Jenni Zylka begrüßt das Experiment und hofft, dass weitere folgen werden.

Die Berliner Clubszene wagt am Wochenende ein Experiment: Volle Tanzflächen drinnen, ohne Abstand und Masken. So sieht ein Pilotprojekt aus, das heute Abend in sechs ausgewählten Clubs startet und bis Montag läuft.

Test auch mit Impfung

Mit dabei sind der KitKat-Club in Berlin-Mitte, das Metropol in Schönberg, der Festsaal Kreuzberg, die Crack Bellmer Bar und der Salon Zur Wilden Renate in Friedrichshain sowie das SO36 in Kreuzberg. Mit dem Ticket erwerben die rund 2000 Besucher einen kostenlosen PCR-Test, der Voraussetzung für das Tanzabenteuer ist - auch für zwei Mal Geimpfte. Wissenschaftlich begleitet wird das Pilotprojekt von Experten der Charité.

Die Journalistin Jenni Zylka (Deutschlandradio / Andreas Buron)

Die Journalistin Jenni Zylka begrüßt den Versuch und findet es großartig, dass der teure PCR-Test in der Eintrittskarte enthalten ist. "Das ist ja ein positives Signal für die Clubkultur." Alle wollten, dass die Clubs wieder aufmachen könnten.

Auf Dauer werde man sich das nicht leisten können, aber vielleicht werde das auch nicht mehr so nötig sein. "Ich hoffe ja doch darauf, dass irgendwann die Herdenimmunität hergestellt ist", sagt Zylka. Dann brauche man auch keine Pilotprojekte mehr.

Es gebe ja noch viel mehr Clubs in Berlin als diese sechs. "Was machen denn die anderen?" Das müsse jetzt weitergehen und noch größer werden. Vergleichbare Versuche habe es auch in Kinos, in Theatern oder in der Berliner Philharmonie gegeben. "Das hat alles funktioniert", so Zylka.

(gem)

Jenni Zylka, geboren 1969 in Osnabrück, ist Schriftstellerin, freie Journalistin und Moderatorin, sie lebt in Berlin. Zylka war regelmäßig Jurorin für den Grimme-Preis und Filmsichterin für die Berlinale.