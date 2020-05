Berliner Ausflugsdampfer fahren ab Montag wieder

Sonntag, 24. Mai 2020

Der Streit um den Standort für das neue Bundesinstitut für Fotografie geht weiter. Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) bekräftigte am Samstag seine Forderung, dass die Einrichtung in die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt kommt - und kritisierte damit Staatsministerin Monika Grütters. Eine von der CDU-Politikerin einberufene Expertenkommission hatte sich für Essen ausgesprochen. Düsseldorf werde an dem Projekt festhalten und die bewilligten Mittel bei Bund und Ländern abrufen, sagte Geisel. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hatte im November mehr als 40 Millionen Euro für den Bau des Fotoinstituts bereitgestellt - für den Standort Düsseldorf. Es sei erstaunlich, wie Grütters meine, sich über diese Beschlüsse hinwegsetzen zu können, kritisierte Geisel. Das Bundesinstitut für Fotografie soll beispielsweise Nachlässe wichtiger Fotografinnen und Fotografen in Deutschland sichern.

Eine Woche vor der Wiedereröffnung von Kinos und Theatern in Nordrhein-Westfalen hat der Leiter des Düsseldorfer Schauspielhauses, Wilfried Schulz, betont, dass bestimmte Bedingungen eingehalten werden müssten. Er sei nicht derjenige, "der in das große Eröffnungswettbewerbsrennen mit reingeht", sagte Schulz im Deutschlandfunk Kultur. Er plädierte dafür, dass man "gerade wegen der Kunst" grundsätzlich "Achtsamkeit" übe. Sein Theater habe inzwischen die Proben für drei Produktionen wieder aufgenommen, so Schulz weiter. Noch vor dem Saisonende sei außerdem ein Open-Air-Event zusammen mit Düsseldorfer Privattheatern geplant. Diese gemeinsame Aktion solle "ein Lebenszeichen" setzen und darauf hinweisen, "wie es weiter geht", sagte der Theaterleiter.

Die Chefin der Kulturstiftung des Bundes, Hortensia Völckers, vermisst in der Corona-Krise den Gedankenaustausch mit ihren Mitarbeitern. Was zu kurz komme, sei der kreative Prozess, das gemeinsame Entwickeln von Ideen, sagte Völckers dem Berliner "Tagesspiegel". Miteinander zu denken, sei "digital extrem schwierig". Dagegen funktionierten organisatorische Abläufe in ihrer Institution mit Sitz in Halle trotz Homeoffice vieler Mitarbeiter bestens. In der Kulturbranche sieht Völckers diejenigen Sparten am härtesten durch die Krise getroffen, "in denen die Menschen normalerweise eng beieinandersitzen". Museen könnten den Einlass gut dosieren. Es bleibe aber die Frage, ob sich die Leute auch wieder "in die Kinos und Theater trauen", sagte Völckers.