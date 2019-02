Kulturnachrichten

Samstag, 9. Februar 2019

Berlinale will Quote bis 2020 Sieben der 17 Wettbewerbsbeiträge wurden von Frauen gedreht Die Berlinale macht sich für mehr Frauen in der Filmindustrie stark. Festival-Direktor Dieter Kosslick unterzeichnete in Berlin die Erklärung "5050 x 2020", die zu mehr Geschlechtergerechtigkeit auf dem Festival und im Markt beitragen soll. Von den 17 Wettbewerbsfilmen der 69. Berlinale wurden sieben von Regisseurinnen gedreht. Die internationale Initiative setzt sich für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung (50 zu 50) zwischen Frauen und Männern bis zum Jahr 2020 ein. Für die Berlinale-Leitung wird die Quote im kommenden Jahr erfüllt sein: Nach dem Ausscheiden von Kosslick bilden Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek und der künstlerischen Leiter Carlo Chatrian eine Doppelspitze.

Initiative gegen Wiederaufbau der Garnisonkirche Gepflanzter Baum soll Zeichen setzen In einem öffentlichen Aufruf hat die Martin-Niemöller-Stiftung einen Stopp des Wiederaufbaus der Potsdamer Garnisonkirche gefordert. Sie sei verbunden mit dem "Geist von Potsdam", der für eine autoritäre Staatsform, für Nationalismus und Krieg gestanden habe, hieß es in einer Mitteilung. Der "Geist von Weimar" stehe mit der Deutschen Nationalversammlung 1919 bis 1920 hingegen für Demokratie, Liberalität und eine friedliche Außenpolitik, so die Stiftung. Gemeinsam mit sieben weiteren Initiativen pflanzte die Stiftung am Samstag im Hof des Rechenzentrums nahe der Baustelle eine Birke. "Wir setzen mit dieser Birke ein Zeichen gegen den geplanten Wiederaufbau der ehemaligen Garnisonkirche", hieß es in einer Erklärung dazu. Die Garnisonkirche war 1968 von der DDR-Führung gesprengt worden.

Französischer Zeichner Tomi Ungerer tot Buchillustrator wurde 87 Jahre alt Der international bekannte Künstler starb in der Nacht zu Samstag im Alter von 87 Jahren, sagte sein langjähriger Berater Robert Walter der Nachrichtenagentur AFP. Der in Straßburg geborene Tomi Ungerer hatte sich unter anderem als Autor und Illustrator von Kinderbüchern einen Namen gemacht - bekannte Werke sind unter anderem "Der Mondmann" und "Die drei Räuber". Auch mit Plakatkunst und erotischen Zeichnungen fand Ungerer Anerkennung. "Wenn man aufhört zu denken und zu arbeiten, dann wird man alt", sagte Ungerer einmal. Vor zwei Jahren, zur Feier seines 85. Geburtstags, spottete er über seine Krebserkrankung: "Tumor mit Humor". Schätzungsweise über 40.000 Zeichnungen und Skizzen hat er zu Papier gebracht und über 140 Bücher herausgegeben. Seine gut 30 Kinderbücher wurden in zahlreiche Sprachen übersetzt.

Gotische Kirche in Dijon entweiht Mehrere Kirchen betroffen von Vandalismus Eine gotische Kirche im Stadtzentrum von Dijon ist am Samstagmorgen entweiht worden. Wie die Zeitung "La Croix" berichtet, drang in den Morgenstunden ein Unbekannter in die Pfarrkirche ein, nahm geweihte Hostien aus dem Tabernakel und verstreute sie um den Hauptaltar. Zudem verwüstete er den Chorraum. Der Vorfall reiht sich ein in eine wachsende Zahl von Vandalenakten in französischen Kirchen. Allein in der vergangenen Woche wurden laut Bericht Gotteshäuser in Nimes (Departement Gard), Lavaur (Departement Tarn) und Houilles (Departement Yvelines) Ziel von Übergriffen. Notre-Dame in Dijon gilt als schönste Kirche Burgunds aus dem 13. Jahrhundert. Am Samstagabend wollte Erzbischof Roland Minnerath dort eine sogenannte Sühnemesse feiern.

Trennungsgerüchte um die Band "Die Ärzte" Punkrockband gibt auf Homepage Hinweise auf Trennung Die Berliner Spaßpunker sorgen bei ihren Fans für Rätselraten: "Manchmal ist es einfach Zeit zu gehn", heißt es in einem Song, der auf ihrer Internetseite zu hören ist. Zudem ist ein Wort mit acht Buchstaben zu erraten - und seit der Nacht zum Samstag ist klar: Die ersten beiden Buchstaben sind ein ein "A" und "B" - es könnte also "Abschied" lauten. Die Fans der Band glauben jedoch nicht, dass das populäre Trio sich auflöst. "Ich weiß nicht, was das Lösungswort sein wird, aber ich bin mir zu 200% sicher, dass sie nicht ihren Abschied verkünden. Nicht jetzt und nicht auf diese Art. Das wäre absolut untypisch für Die Ärzte", schreibt etwa ein Nutzer. Zunächst startet das Trio allerdings im Mai eine Europatournee in Warschau.

Deutschen Drehbuchpreis für Radlmaiers "Blutsauger" Auszeichnung ist mit 10.000 Euro dotiert Der Deutsche Drehbuchpreis "Goldene Lola" geht in diesem Jahr an den Autor Julian Radlmaier. Er wurde damit für sein Drehbuch "Blutsauger" ausgezeichnet. Der Preis für das beste unverfilmte Drehbuch wird traditionell während der Berlinale verliehen. Dieses Drehbuch schaffe es, geistreich und durchgeknallt zugleich zu sein. Und sehr unterhaltsam. Ein ganz großer Wurf, schrieb die Jury zur Begründung. Die Komödie handelt von einem falschen russischen Baron und einer deutschen Fabrikantentochter, die im Jahr 1926 zusammen einen Vampirfilm an der Ostsee drehen. Nominiert für den Drehbuchpreis waren auch "Le Prince" von Hannes Held und Lisa Bierwirth sowie "Cowboy und Indianer" von Karen Köhler und Michael Venus.

EU-Staaten einigen sich auf Urheberrechtsreform Kompromiss zwischen Deutschland und Frankreich wird mehrheitlich gebilligt Der für den Digitalbereich zuständige Vize-Kommissionspräsident Andrus Ansip zeigte sich nach der Einigung zufrieden, dass die EU-Staaten beim Urheberrecht wieder "eine gemeinsame Stimme" gefunden hätten. Deutschland und Frankreich hatten bis vor wenigen Tagen keine einheitliche Position zu dem hoch umstrittenen Artikel 13 der Reform. Er soll einen Anreiz für Online-Plattformen wie Youtube schaffen, Kunst- und Medienschaffende für ihre Inhalte besser zu vergüten, und verpflichtet sie, Inhalte zu entfernen, für die von den Urhebern keine Lizenz erteilt wurden. Deutschland wollte erreichen, dass Kleinunternehmen und Start-ups von der Pflicht ausgenommen werden, bei ihnen bereitgestellte Inhalte zu filtern. Dies lehnte Frankreich ab. Nach dem Kompromiss müssen Firmen für Ausnahmen drei Kriterien erfüllen: Sie müssen mindestens drei Jahre bestehen, ihr Umsatz muss weniger als zehn Millionen Euro betragen und die Nutzerzahl muss unter fünf Millionen pro Monat liegen.

Großer Hans-Purrmann-Preis für Kristina Buch Buch eröffnet unerwartete Dialoge Die Düsseldorfer Künstlerin Kristina Buch wird mit dem Großen Hans-Purrmann-Preis der Stadt Speyer ausgezeichnet. Er ist mit 20.000 Euro dotiert. Die 1983 geborene Künstlerin hatte zunächst Biologie und Theologie studiert und wurde 2013 Meisterschülerin von Rosemarie Trockel an der Kunstakademie Düsseldorf. Buch bediene sich in ihren künstlerischen Recherchen der gesamten Bandbreite der Kultur-, Geistes-, Natur- und Sozialwissenschaften, teilte die Stadt Speyer mit. Sie eröffne so unerwartete Dialoge. Der 1984 in Oberhausen geborene Künstler Ugur Ulusoy erhält den mit 6000 Euro dotierten Förderpreis. Er habe mit einer sehr eigenständigen, raumgreifenden, malerischen Installation überzeugt. Die Preise werden am Samstag im Historischen Ratssaal Speyer verliehen.

Kinomitarbeiter demonstrieren vor Berlinale-Palast "Der Rote Teppich auf der Berlinale gaukelt eine heile Welt vor" Am zweiten Tag der Berlinale haben Kinomitarbeiter, darunter Beschäftigte der Kette Cinemaxx, mit Trillerpfeifen und Transparenten vor dem Festival-Palast für höhere Löhne demonstriert. Sie folgten damit einem Verdi-Aufruf. Die Gewerkschaft und der Kinobetreiber führen seit November 2018 Tarifverhandlungen. Verdi fordert eine Erhöhung des Einstiegslohns auf zehn Euro brutto. Rund 50 Menschen nahmen am Freitagabend an dem Protest teil. Sie hielten etwa Schilder mit der Aufschrift "Spiel mir das Lied vom Hungerlohn" hoch und trugen Westen mit dem Verdi-Logo. Es werde für "existenzsichernde Löhne in den Kinos" demonstriert, sagte der Verdi-Landesgeschäftsführer für Berlin-Brandenburg, Jörg Reichel. "Der Rote Teppich auf der Berlinale gaukelt eine heile Welt vor." Filmvorführungen würden durch die Aktion nicht gestört, erklärten Verdi und ein Sprecher von Cinemaxx. Eine weitere Kundgebung ist für Samstagabend geplant.