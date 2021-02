Kulturnachrichten

Dienstag, 9. Februar 2021

Berlinale veröffentlicht erste Filmtitel Die Berlinale hat erste Filmtitel des diesjährigen Programms veröffentlicht. Für die Jugendreihe "Generation" wurden 15 Produktionen ausgewählt. Dazu gehören eine Literaturverfilmung über die "Monsteragentin Nelly Rapp" und das Roadmovie "Mission Ulja Funk", in dem Regisseurin Barbara Kronenberg ein Mädchen mit einem Leichenwagen aufbrechen lässt. Die "Retrospektive" widmet sich wie angekündigt den US-Schauspielerinnen Mae West, Rosalind Russell und Carole Lombard. Wegen der Corona-Pandemie werden die Filmfestspiele in Berlin diesmal geteilt - im März ist ein digitaler Branchentreff geplant, im Juni ein öffentliches Festival.

Noch eine Hollywood-Ehre für Helena Zengel Die 12-jährige Berlinerin ist vom Kritikerverband Critics Choice Association (CCA) für einen Preis als bester Nachwuchsstar nominiert worden. Für ihre Rolle in dem Western "Neues aus der Welt" an der Seite von Tom Hanks hatte Zengel vorige Woche als "beste Nebendarstellerin" bereits eine Golden-Globe-Nominierung und eine Trophäen-Chance bei den Preisen des US-Schauspielerverbands SAG erhalten. Bei den Critics Choice Awards ist "Neues aus der Welt" siebenfach nominiert, darunter auch als bester Film, für Hauptdarsteller Hanks, adaptiertes Drehbuch und Kamera. Zengel tritt in der Sparte "Bester junger Darsteller" an. Die Critics Choice Awards sollen am 7. März im kalifornischen Santa Monica vergeben werden. Zu der 26. Verleihung sollen Nominierte von verschiedenen Orten virtuell dazugeschaltet werden. Ausgewählt werden die Trophäen von über 400 Mitgliedern des renommierten Kritikerverbandes aus den USA und Kanada.

Spanischer Maler Luis Feito mit 91 an Corona gestorben Luis Feito, einer der wichtigsten zeitgenössischen Maler Spaniens, ist im Alter von 91 Jahren an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Das berichteten spanische Medien. Die Arbeiten des in Madrid geborenen Feito gehören zum abstrakten Expressionismus. Seine Werke sind unter anderem im MoMA in New York, im Musée national d'Art moderne im Kulturzentrum Georges Pompidou in Paris sowie im Museo de Arte Contemporáneo und im Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, beide in Madrid, zu sehen. 1959 nahm Feito an der documenta 2 in Kassel teil und war auch mehrmals auf der Biennale von Venedig vertreten.1957 war er einer der Mitbegründer der Künstlergruppe "El Paso" (Der Schritt). Sie entstand trotz der Franco-Diktatur und hatte bei der Entwicklung der modernen Kunst in Spanien eine zentrale Rolle.