Berlinale: Filmmarkt bekommt neuen Leiter

Dienstag, 8. September 2020

Die Stadt Solingen legt gegen die Berichterstattung von "Bild"-Zeitung und RTL über die getöteten Kinder Beschwerde beim Deutschen Presserat ein. Die Berichte über die Familientragödie haben nach Ansicht von Oberbürgermeister Tim Kurzbach zahlreiche Grenzen des Pressekodex überschritten. Dabei seien der Schutz der Persönlichkeit vor allem von Kindern und Jugendlichen sowie der Grundsatz der Unschuldsvermutung nicht beachtet worden. Am Wochenende löschte "Bild" den Artikel auf "bild.de". Die Opferschutzorganisation Weißer Ring warnte vor den Folgen von Sensationsjournalismus für Verbrechensopfer. Manchen Medienvertretern fehle leider jedes Bewusstsein dafür, was es bedeute, Opfer einer Straftat mit lebenslangen Folgen geworden zu sein, sagte die Bundesgeschäftsführerin Biwer dem Evangelischen Pressedienst. "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt verteidigte die Berichterstattung. Auch die Ermittlungsbehörden zitierten aus dem Chatverlauf, sagte Reichelt im Deutschlandfunk. Demnach seien Erkenntnisse aus dem Chat von überragendem Interesse. Beide Seiten seien natürlich dem Schutz dieses Kindes verpflichtet, gar keine Frage, und beide Seiten seien dort zu einer sehr ähnlichen Beurteilung gekommen.

Frankreich unterstützt seine großen Museen, Denkmäler und Kathedralen in der Corona-Pandemie finanziell. 614 Millionen Euro Direkthilfe soll es geben. Davon gehen laut Kulturministerium mehr als die Hälfte an die international bekannten Museen wie den Louvre, an Versailles, das Orsay-Museum und das Centre Pompidou. Sie verzeichneten wegen der Corona-Schutzmaßnahmen einen Besucherrückgang von 40 bis 80 Prozent. Der Direktor des Louvre, Jean-Luc Martinez, bezifferte den Einnahmeverlust auf über 40 Millionen Euro. Das Louvre-Publikum kommt zu 75 Prozent aus dem Ausland, vor allem aus den USA und China. Die Gelder sind Teil eines Kultur-Hilfspakets in Höhe von 2 Milliarden Euro.