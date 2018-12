Berlinale-Ehrenbär für Charlotte Rampling

Dienstag, 18. Dezember 2018

Bei der Berlinale 2019 wird die britische Schauspielerin Charlotte Rampling für ihr Lebenswerk geehrt. Die 72-Jährige bekommt am 14. Februar den Goldenen Ehrenbären verliehen. Zudem widmen die 69. Internationalen Filmfestspiele Berlin ihr die Reihe "Hommage" mit zehn Filmen mit oder über die Schauspielerin. Der scheidende Berlinale-Direktor Dieter Kosslick würdigte Rampling als "großartige Künstlerin". Mit ihrer Arbeit stehe sie "für ein unkonventionelles und aufregendes Kino". Charlotte Rampling war 2006 Präsidentin der Berlinale-Jury und gewann 2015 den Silbernen Bären als Beste Darstellerin für "45 Years".

Neue Kultureinrichtung soll 2025 eröffnet werden

Der Stadtrat von Wuppertal hat den Bau eines Pina-Bausch-Zentrums beschlossen. Ab 2025 sollen dann dort Aufführungen des Tanztheaters Wuppertal Pina Bausch, ein Archiv und Erinnerungen an die 2009 verstorbene weltberühmte Choreographin gebündelt werden. Auch die Stiftung soll im neuen Gebäude unterkommen. Salomon Bausch hatte das künstlerische Erbe seiner Mutter mitsamt 38 000 Fotos, 3900 Videos und weiteren Dokumenten in die Stiftung eingebracht. Stadt und Land wollen mit dem Zentrum das Werk der Künstlerin als nationales und internationales Kulturerbe pflegen. Das rund 60 Millionen Euro teure Vorhaben wird vom Bund, von Nordrhein-Westfalen und der Stadt Wuppertal finanziert. Das neue Pina-Bausch-Zentrum wird im denkmalgeschützten Schauspielhaus der Stadt sowie in einem noch zu bauenden Erweiterungsbau unterkommen.