Kulturnachrichten

Freitag, 8. Oktober 2021

Berlinale 2022 wieder als klassisches Filmfestival Die Berlinale soll 2022 wieder als klassisches Filmfestival stattfinden - so wie in Zeiten vor der Corona-Pandemie. Wie die Veranstalter heute mitteilten, sind die 72. Internationalen Filmfestspiele für den Zeitraum vom 10. bis 20. Februar als Präsenzveranstaltung geplant. "Wir freuen uns sehr, im Februar mit dem Festival auf die große Leinwand zurückzukehren", sagten Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian, der Künstlerische Leiter des Festivals. In der Filmbranche wie auch beim Publikum gebe es ein großes Bedürfnis nach dem Festivalerlebnis und persönlichen Begegnungen. Informationen zu Corona-Regeln und zum Online-Ticketing sollen in der ersten Novemberhälfte bekanntgegeben werden.

Preis der Nationalgalerie für Sandra Mujinga Die in Berlin und Oslo lebende Künstlerin Sandra Mujinga ist mit dem Preis der Berliner Nationalgalerie ausgezeichnet worden. Die Jury habe sich "nach intensiven Diskussionen" für die in der Demokratischen Republik Kongo geborene Mujinga entschieden, hieß es am Donnerstagabend bei der Vergabe im Hamburger Bahnhof, dem Museum für Gegenwartskunst in Berlin. Mujinga setzte sich gegen den Musikproduzenten Lamin Fofana, die mit Fotografie und Videos arbeitenden Calla Henkel und Max Pitegoff sowie die in Vietnam geborene Konzeptkünstlerin Sung Tieu durch. Für ihre Präsentation hat Mujinga geisterhaft wirkende Figuren aus verflochtenen Stoffbahnen entworfen, die durch die Räume zu schweben scheinen. Der Preis der Nationalgalerie wird für junge Positionen der Gegenwartskunst vergeben, die die Internationalität der Kunstszene in Deutschland widerspiegeln. Der oder die Preisträgerin erhält eine Einzelausstellung im Hamburger Bahnhof, jeweils im Folgejahr.

Jüdisches Leben: Berichterstattung mit vielen Klischees Die Darstellung jüdischen Lebens in den Medien leidet noch immer an Klischees und Vorurteilen. So lässt sich das Ergebnis einer Fachtagung zusammenfassen, die am Donnerstag in Berlin stattfand. Unter dem Titel "Medienbild im Wandel: Jüdinnen und Juden in Deutschland" diskutierten Experten verschiedener Fachrichtungen darüber, wie sich das Leben jüdischer Mitmenschen differenzierter darstellen lässt. Für die Berichterstattung würden oft Bilder gesucht, deren Sprache schnell erkennbar sei: zum Beispiel ein Jude mit Kippa auf dem Kopf, sagte WDR-Intendant Tom Buhrow. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Josef Schuster, sagte, dass alltägliches jüdisches Leben in der medialen Berichterstattung oft nicht vorkomme, weil meist die Shoah und der

Nationalsozialismus thematisiert würden.