Desinfektionsmittel, Seife, mehr putzen: Wegen des Coronavirus sind den Schulen in Berlin zusätzliche Hygienemaßnahmen verordnet worden. Bereits vor der Krise hatte es heftige Kritik an der Schulreinigung gegeben. Nun macht ein Modellprojekt Hoffnung. Mehr

Junge Menschen gelten in besonderem Maß als Verbreiter des Coronavirus. Denn das Abstandhalten fällt oftmals schwer. Das zeigen auch Besuche in Berliner Parks am ersten Wochenende nach den Lockerungen.Mehr