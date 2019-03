Kulturnachrichten

Sonntag, 10. März 2019

Berlin soll auf Bewerbung im Verbund setzen Bürgermeister Müller empfiehlt neue Strategie für Exzellenztitel Berlins Regierender Bürgermeister und Wissenschaftssenator Michael Müller (SPD) sieht in der Verbundbewerbung aller drei Berliner Universitäten plus Universitätsklinik Charité bessere Chancen im Wettbewerb um den Exzellenztitel. Berlin habe bereits in der ersten Runde um Exzellenzcluster mit sieben von neun Anträgen Erfolg gehabt, sagte Müller der Zeitung "Berliner Morgenpost". Nun gehe es um den Titel der Exzellenz-Universität. Erfolg in beiden Runden verspricht Millionenförderung von Bund und Ländern. "Aber die Idee des Verbunds ist ein Quantensprung, der ganz neue Möglichkeiten eröffnet", sagte Müller. Angesichts der internationalen Herausforderungen komme man ohne Kooperation und Vernetzung nicht mehr voran.

Proteste gegen Internetzensur in Russland Festnahmen bei Demonstration in Moskau Tausende Menschen haben in Moskau für freies Internet in Russland demonstriert. Mit Parolen wie "Hände weg vom Internet" und "Gegen einen neuen Eisernen Vorhang" sammelten sich die Demonstranten in der Moskauer Innenstadt. Die Polizei zählte rund 6500 Menschen bei dem Protest, Beobachter und Veranstalter gingen von mehr Teilnehmern aus. Auch in anderen russischen Städten gab es kleinere Aktionen. Kurz vor Beginn des Protests in Moskau seien mindestens acht Menschen festgenommen worden sein, meldete das Bürgerrechtsportal OVD-Info. Hintergrund sind Pläne der Regierung, das Internet in Russland von der internationalen Infrastruktur kappen zu wollen.

Trauer um Elizabeth T. Spira in Österreich Filmemacherin und TV-Journalistin gestorben Die österreichische Filmemacherin und Journalistin Elizabeth T. Spira ist tot. Die 76jährige starb nach langer Krankheit in Wien. Sie prägte das österreichische Fernsehen über viele Jahre hinweg und stand seit 1973 bis zuletzt für den ORF vor der Kamera. In ihren "Alltagsgeschichten" porträtierte sie ganz normale Österreicher und im Format "Liebesg’schichten und Heiratssachen" half sie Menschen bei der Partnersuche. Nach dem Bekanntwerden ihres Todes meldeten sich zahlreiche Prominente zu Wort und gedachten der Journalistin. Bundespräsident Alexander van der Bellen nannte Spira eine "große Chronistin".

Neues Bild in der Ministerpräsidenten-Galerie Star-Fotograf Jim Rakete lichtet Hannelore Kraft ab Die Ahnengalerie ehemaliger Ministerpräsidenten in der Düsseldorfer Staatskanzlei wird um ein besonderes Werk ergänzt: Das Porträt der früheren NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft wird erstmals kein Gemälde, sondern ein Foto sein. In Szene gesetzt wurde die SPD-Politikerin von Star-Fotograf Jim Rakete. Bislang hängen neun Gemälde in der Staatskanzlei. Zuletzt hatte sich der CDU-Politiker Jürgen Rüttgers von Beuys-Schüler Oliver Jordan verewigen lassen. Traditionell dürfen sich die ausgeschiedenen Ministerpräsidenten die Künstler aussuchen. Kraft wählte Jim Rakete, der sie bereits für ein Plakat im letzten Wahlkampf fotografiert hatte.

Buber-Rosenzweig-Medaille verliehen Zwei Initiativen in Berlin und Dresden ausgezeichnet Die Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus und das Netzwerk für Demokratie und Courage sind für ihr Engagement zur Verständigung ausgezeichnet worden. Die beiden Organisationen mit Sitz in Berlin und Dresden erhielten die Buber-Rosenzweig-Medaille. Die beiden Preisträger würden zeigen, dass es sich lohne, sich Menschen unterschiedlicher Meinungen zuzuwenden, sagte die Berliner Staatssekretärin für Bürgerliches Engagement, Sawsan Chebli, in ihrer Laudatio.

Kleinkunstpreis für Christian Ehring Jury zeichnet politischen Kabarettisten aus Der Moderator und Kabarettist Christian Ehring erhält in Mainz den mit 25.000 Euro dotierten Deutschen Kleinkunstpreis für die Sparte Kabarett. Damit zeichne die Jury einen politischen Kabarettisten aus, der in seinem aktuellen Programm zeigte wie viel Politik in einem Familienleben stecke, lautete die Begründung. Einem breiteren Fernsehpublikum wurde Ehring durch die Moderation der ARD-Satiresendung "extra 3" bekannt. In der Sparte Chanson/Lied/Musik wird die Berliner Liedermacherin Dota bedacht, das österreichische Duo BlöZinger wählte die Jury in der Sparte Kleinkunst aus. Den Förderpreis der Stadt Mainz erhält die Slamerin Lara Stoll.

Maas rügt Umgang der Türkei mit Journalisten Akkreditierung von Korrespondenten wird nicht verlängert Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat den Entzug der Arbeitserlaubnis für mehrere ausländische Journalisten in der Türkei kritisiert: Journalisten an der Arbeit zu hindern, sei mit der Pressefreiheit nicht vereinbar, sagte Maas dem Berliner "Tagesspiegel". Dass einige deutsche und andere europäische Korrespondenten ihrer Arbeit in der Türkei nicht frei nachgehen könnten, sei "nicht akzeptabel". Ohne kritische Presse könne es keine freie Demokratie geben. Betroffen sind nach "Tagesspiegel"-Angaben der eigene Korrespondent Thomas Seibert, der ZDF-Korrespondent Jörg Brase und der NDR-Fernsehjournalist Halil Gülbeyaz. Seibert und Brase sollten die Türkei am Sonntag verlassen, ihnen war die Verlängerung ihrer Akkreditierung verweigert worden.

Sibylle Berg mit Literaturpreis ausgezeichnet Lob für "Meisterwerke der aufklärerischen Groteske" Die Schriftstellerin Sibylle Berg ist mit dem "Kasseler Literaturpreis für grotesken Humor" ausgezeichnet worden. Sie erhalte den mit 10.000 dotierten Preis der Stiftung Brückner-Kühner und der Stadt Kassel für den "grotesk-komischen und aufklärerischen Katastrophenschutz" ihrer Romane, Theaterstücke und Kolumnen, sagte der Kurator der Stiftung, Friedrich W. Block. Bergs Texte seien "Meisterwerke der aufklärerischen Groteske" Die Schauspielerin Katja Riemann würdigte die Preisträgerin in ihrer Laudatio als eine bewundernswert gelassene Person. Sie verstehe es wie keine andere, tiefschürfend, ergreifend und zielsicher Humor in Poesie zu fassen. Berg sei eine Autorin, die durchgehalten habe, auch wenn ihr der Wind ins Gesicht blies.

Kirchen profitieren von Kulturerbe-Lotto Förderung für Renovierungen in Frankreich Mehrere Klöster und Kirchen in Frankreich sollen von der diesjährigen Kulturerbe-Lotterie profitieren. Wie die Zeitung "Le Figaro" berichtet, gehören dazu etwa die Zisterzienserabtei von Senanque im provenzalischen Gordes und die Benediktinerabtei von Longues-sur-Mer in der normannischen Region Calvados. Auf der Liste von 18 herausragenden Kulturerbestätten befinden sich aus den französischen Überseegebieten die Kathedrale Saint-Pierre auf Martinique, die Kirche von Morne-a-l'Eau in Guadeloupe sowie zwei Hindu-Tempel auf der ostafrikanischen Insel La Reunion. Der TV-Moderator Stephane Bern hatte das Kulturerbe-Lotto 2017 initiiert, um Geld für die vielen renovierungsbedürftigen Kulturstätten in Frankreich zu sammeln.

R. Kelly aus Haft entlassen Ausstehende Unterhaltszahlungen wurden überwiesen R&B-Musiker R. Kelly kommt auf freien Fuß. Ausstehende Unterhaltszahlungen in Höhe von 161 000 Dollar seien überwiesen worden, teilte eine Sprecherin des Sheriffs von Cook County mit. Vor drei Tagen hatte ein Richter Kellys Inhaftierung angeordnet und bestimmt, er dürfe erst nach Zahlung entlassen werden. Im vergangenen Monat war der "I believe I can fly"-Sänger unter Verdacht des sexuellen Missbrauchs von drei Minderjährigen und einer Frau angeklagt worden. Er hat ein Fehlverhalten abgestritten und auf nicht schuldig plädiert.

Ältestes Museum Algeriens bei Protesten geplündert Unbekannte stehlen Exponate und legen Feuer im Gebäude Am Rande der Massenproteste gegen den algerischen Staatschef Abdelaziz Bouteflika haben Unbekannte das älteste Museum des Landes zum Teil geplündert. Im Museum für Altertümer und Islamische Kunst in Algier seien "Gegenstände gestohlen und Büros der Museumsverwaltung angezündet" worden, erklärte das algerische Kulturministerium. Das Ministerium machte "Kriminelle" verantwortlich, die im Schutz der Massendemonstrationen zur Tat geschritten seien. Den Angaben zufolge wurden auch Dokumente und Aufzeichnungen zerstört. Das Ministerium sprach von einem "Verbrechen gegen unser geschichtliches Erbe". Nur dem schnellen Einsatz der Feuerwehr sei es zu verdanken, dass der Brand nicht weiter um sich gegriffen habe. Das 1897 eröffnete Museum ist eines der ältesten auf dem afrikanischen Kontinent.

Noch kein Konsens für Rückgaben von Kolonialobjekten Kultusminister wollen sich in neuer Runde zusammenraufen Für die neue Kultusministerkonferenz zeichnet sich keine einheitliche Haltung für den Umgang mit Objekten aus der deutschen Kolonialgeschichte ab. "Ich sehe jetzt noch keinen Konsens für gemeinsame Prinzipien für Rückgaben", sagte Berlins Kultursenator Klaus Lederer der Deutschen Presse-Agentur vor dem Treffen. "Aber ich rechne damit, dass ein Diskussionsprozess beginnen kann." Die Kultusminister kommen am Mittwoch in Berlin erstmals in dieser Runde zusammen. Das im vergangenen Jahr beschlossene Gremium ist organisatorisch an die Kultusministerkonferenz (KMK) angelehnt, Vereinbarungen der Kultusminister sollen als KMK-Positionen gewertet werden. Bei den Kolonialobjekten soll eine gemeinsame Position der Kultusminister den bisherigen Leitfaden des Museumsbundes weiterentwickeln und einen Rahmen für Restitutionen bieten.

Demo in Magdeburg gegen Upload-Filter Rund 1000 Menschen demonstrieren gegen geplante EU-Urheberrechtsreform In Magdeburg haben nach Polizeiangaben rund 1000 Menschen gegen die geplante Urheberrechtsreform der Europäischen Union demonstriert. Mit Plakaten und Slogans wie "Stoppt die Zensur" oder "Artikel 13 tötet unsere Katzenbabyvideos" zogen sie durch die Innenstadt. Auch Politiker wie der Europaabgeordnete Arne Lietz (SPD) oder der Landtagsabgeordnete Wulf Gallert (Linke) mischten sich unter die überwiegend sehr jungen Demonstranten. Vertreter des EU-Parlaments und der Mitgliedsstaaten hatten sich Mitte Februar auf eine Urheberrechtsreform geeinigt. Die Kritiker befürchten, dass die Plattformen den geforderten Urheberschutz durch automatisiertes Blockieren von Inhalten, also durch Upload-Filter, realisieren könnten. Dabei könnten auch unverfängliche Inhalte versehentlich mit heraus gefiltert werden. Die Reform soll Ende März vom EU-Parlament verabschiedet werden.