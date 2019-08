Kulturnachrichten

Dienstag, 20. August 2019

Berlin: Mauerfalljubiläum mit Festivalwoche Mit einer großen Kunstinstallation und mehr als hundert Veranstaltungen begeht Berlin im November den 30. Jahrestag des Mauerfalls. Das gab der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) bekannt. An verschiedenen Originalschauplätzen wie der ehemaligen Stasizentrale und der East Side Gallery werden großflächige 3D-Videoprojektionen mit Bildern, Animationen und Soundeffekten installiert. Darüber hinaus sind sieben Ausstellungen unter freiem Himmel geplant sowie mehr als hundert weitere Veranstaltungen, zum Beispiel Gespräche mit Zeitzeugen und Filmreihen. Am 5. November soll die US-Musikerin Patti Smith in der Gethsemanekirche auftreten. Teil der großen Bühnenshow am Brandenburger Tor zum Jahrestag des Mauerfalls am 9. November soll die Staatskapelle unter Leitung von Daniel Barenboim sein.

Computerspielbranche feiert Gamescom-Auftakt In Köln hat die weltgrößte Computer- und Videospielmesse Gamescom begonnen.

Bei der "Opening Night Live" feierten Spiele Weltpremiere, wurden also live vor Publikum gespielt, die erst in den kommenden Monaten in den Handel kommen. Heute wird die Gamescom offiziell mit einem Tag für Presse und Fachleute im Beisein unter anderem von Digitalminister Scheuer eröffnet. Morgen haben alle Interessierten Zutritt zur Messe.

Ethikkommissionen für Museen gefordert In der Diskussion um den Einfluss von Mäzenen in der Kunstszene hat Jörg Heiser, der Direktor des Instituts für Kunst im Kontext an der Universität der Künste in Berlin, Ethikkommissionen für Museen gefordert. Erst in den letzten Jahren sei die Diskussion so geworden, dass auch Museen darüber nachdenken müssten, dass sie einen Ruf zu verlieren hätten, sagte er im Deutschlandfunk Kultur. Es müsste bei Museen und Kunsthallen wie in anderen Branchen sein, dass es eine Kommission gebe, auch mit externen Mitgliedern, die gemeinsam über solche Fälle berate. Das müsse kein Institut für Gesetze oder Verbote sein, so Heiser, sondern eines, dass Stellung beziehe und einen moralischen Kompass an einer Stelle einführe, an der es ans Eingemachte gehe.

Götz George Preis für Schauspielerin Margit Carstensen Der Götz George Preis 2019 geht an die Theater- und Filmschauspielerin Margit Carstensen (79). Sie sei eine Ausnahmeerscheinung in der deutschen Theater- und Filmlandschaft, zwinge das Publikum zum Zuhören und ziehe ausnahmslos in ihren Bann, hieß es bei der Preisverleihung in Berlin. Carstensen spielte unter anderem in Rainer Werner Fassbinders "Berlin Alexanderplatz" und "Die bitteren Tränen der Petra von Kant". Der nach dem 2016 verstorbenen Götz George benannte Preis soll vor allem ältere Schauspielerinnen und Schauspieler würdigen und ist mit 10.000 Euro dotiert.