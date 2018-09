Berlin im Comic Comic-Autoren im Hauptstadt-Fieber

Frank Meyer im Gespräch mit Joachim Scholl

Eine Szene aus Flix' Comic "Spirou in Berlin" (Carlsen Verlag)

Für den deutschen Comic ist Berlin das Zentrum. Hier leben und arbeiten viele Autoren, hier spielen viele Geschichten und hier sitzen viele Comic-Verlage. Die aktuellen Comic-Stories erzählen dabei von einem Berlin in ganz unterschiedlichen Epochen.

Berlin ist in den letzten 20 Jahren zu einer Comic-Hauptstadt geworden, als Arbeitsort für Zeichner aus aller Welt und als Thema zahlreicher Comic-Geschichten. In dieser Zeit sind dutzende Berlin-Comics erschienen, das Jahr 2018 ist dabei ein vorläufiger Höhepunkt - mit der ersten Berliner Geschichte der legendären belgischen Spirou-Serie, mit dem Abschluss der großartigen Berlin-Trilogie des US-amerikanischen Zeichners Jason Lutes, mit der Wiederkehr von Zwille, einem Kreuzberger Anarchisten, mit dem Gerhard Seyfried schon diverse Kapitel der Berliner Stadtentwicklung erzählt hat.

Berlin im Spiegel der Geschichte

Berlin zeigt in den gezeichneten Erzählungen sehr verschiedene Gesichter. Ganz weit vorne steht das Interesse an den Zeiten, in denen Berlin ein Brennpunkt der Weltpolitik war: die 20er Jahre, die Nazizeit und die Nachkriegsgeschichte, Mauerbau und Mauerfall.

Andere erzählen vom Berliner Alltag, der Zeichner Mawil vom Aufwachsen in Ostberlin, die österreichische Comicautorin Uli Lust streift durch das Berlin von heute. Wie die Stadt in den letzten Jahren zum Musterfall der Gentrifizierung geworden ist, das beschäftigt viele der Autoren, die heute aus vielen Ländern in die Stadt kommen.

