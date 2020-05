Montag, 4. Mai 2020

Bericht bestätigt Kindeswohlgefährdung

Zu den Vorwürfen der Kindeswohlgefährdung an der Staatlichen Ballettschule Berlin liegt nun ein Zwischenbericht der Aufklärung vor. Wie der rbb berichtet, bestätigt das Papier eine -so wörtlich- Kultur der Angst, Günstlingswirtschaft und einen problematischen Umgang mit Schülerinnen und Schülern durch herabwürdigende, beleidigende und übergriffige Äußerungen. Außerdem wird in dem Bericht eine Dominanz der Elitenausbildung gegenüber der Allgemeinbildung beklagt. Die Schilderungen legen nahe, dass dies auf Kosten des Kindeswohls geschah. Der Zwischenbericht soll morgen in der Schule vorgestellt und danach auch veröffentlicht werden. Der Abschlussbericht ist für den Herbst angekündigt. An der Schule werden Studierende aus aller Welt ausgebildet.