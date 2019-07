In "Zurückgeben" plädieren Felwine Sarr und Bénédicte Savoy erneut für eine umfassende Rückgabe afrikanischen Kulturguts an die ehemaligen Kolonien. Darin ordnen sie die kolonialen Raubzüge auch für ein breites Publikum historisch ein. Mehr

In „Das Haus der unfassbar Schönen“ schreibt Joseph Cassara über die wilde Zeit New Yorks. Dabei rückt er mit großer Geste und Würde Menschen am Rand der Gesellschaft in den Mittelpunkt - was indes manchmal nicht ganz gelingt.Mehr