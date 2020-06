Kulturnachrichten

Montag, 8. Juni 2020

Belmont-Preis für Komponist Florian Weber Der Jazzpianist und Komponist Florian Weber erhält den Belmont-Preis 2020 für zeitgenössische Musik. Die Auszeichnung ist mit 20.000 Euro dotiert, verliehen wird sie alle zwei Jahre von der Forberg-Schneider-Stiftung. Diese erklärte zur Begründung, Weber sei einer der wesentlichen musikalischen Neuerer, sein Spiel vermittele eine unerhörte musikalischen Freiheit. Coronabedingt wird der Preis dem 42-Jährigen Musiker erst im kommenden Jahr überreicht.

Chef der Meinungsseite kündigt bei "New York Times" Der einflussreiche Chef der Meinungsseite der "New York Times", James Bennet, hat nach einem umstrittenen Gastkommentar mit sofortiger Wirkung gekündigt. Senator Tom Cotton hatte unter der Überschrift "Schickt die Truppen rein" ("Send In The Troops") einen massiven Militäreinsatz gegen Ausschreitungen bei den Demonstrationen gegen Polizeigewalt und Rassismus gefordert. Das hatte innerhalb der Zeitung zu einer Revolte geführt und das Blatt in Erklärungsnot gebracht. Die Journalistin Katie Kingsbury wird die Meinungsseite kommissarisch führen.

Experte fordert Reform des Karl-May-Museums Nach dem plötzlichen Rücktritt seines Direktors Christian Wacker sollte das Karl-May-Museum im sächsischen Radebeul grundlegend reformiert werden. Das fordert der Professor für Kunstdidaktik an der Universität Osnabrück und Mitglied der Karl-May-Gesellschaft, Andreas Brenne, im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Es gehe nicht nur um das Museum und den Rücktritt seines Direktors, sondern auch um die Kontroverse um den Schriftsteller Jörg Bernig, dessen inzwischen annullierte Wahl zum Leiter des Kulturamtes einen Streit ausgelöst habe. Bernig wird als Publizist zur neuen Rechten gezählt. "Gestriges Gedankengut" beherrscht nach Brennes Meinung auch das Karl-May-Museum. Unter anderem gebe es dort weiterhin Bilder des nationalsozialistischen Malers Wilhelm Emil Eber.

Lehrerverband gegen Rückkehr zu Schul-Normalbetrieb Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, hat vor einer zu schnellen Rückkehr zum vollständigen Schulbetrieb gewarnt. "Die Schulen können schnell zum Corona-Superspreader werden - das dürfen wir nie vergessen", sagte er dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland". "Für eine Rückkehr zum Regelunterricht müssen erst einmal die Voraussetzungen geschaffen werden. Daran fehlt es ganz eindeutig noch." Der Politik warf Meidinger vor, das kommende Schuljahr bislang nur unzureichend vorzubereiten.

Mehr Theater durch Corona-Tests in Berlin Berlins Kultursenator Klaus Lederer möchte Theatern und Spielstätten mit Corona-Tests mehr Möglichkeiten in der Krise verschaffen."Wir arbeiten mit unseren Einrichtungen an einer tauglichen Teststrategie, damit auf den Bühnen wieder Dinge mit Nähe passieren können", sagte der Linken-Politiker. Als Beispiel verwies er auf entsprechende Konzepte etwa im Fußball. Lederer will damit ermöglichen, dass auf den Bühnen auch Stücke gespielt werden können, deren Aktionen weniger Abstand erfordern als die coronabedingten Hygieneregeln vorschreiben. Die öffentlich subventionierten Theater in Berlin haben die Spielzeit in ihren Häusern offiziell beendet und bereiten sich nun auf eine Spielzeit 2020/21 unter den Vorzeichen des Coronavirus vor.

Amerikanistin sieht in USA systemischen Rassismus Die Amerikanistin Knauer hat die internationale Protestbewegung gegen Rassismus als historisch wichtig herausgestellt. Dennoch handle es sich insbesondere in den USA nur um eine langsame Emanzipation, sagte Knauer im Deutschlandfunk. Der dortige systemische Rassismus sei noch zu tief verankert. Stereotypische Vorstellungen von Schwarzen als vorwiegend kriminell, faul oder ungebildet seien immer noch bei vielen Amerikanern vorhanden. Dadurch sei es für Afroamerikaner aus ihrer Sicht auch nahezu unmöglich, den Amerikanischen Traum zu leben, der besagt, dass jeder gesellschaftlich aufsteigen könne, egal aus welcher Schicht er komme.

Unesco-Welterbetag fand digital statt Der Unesco-Welterbetag wurde wegen der Corona-Pandemie digitaler begangen als sonst üblich. Die deutschen Welterbestätten präsentierten sich erstmals auf einer eigens dafür konzipierten Webseite, teilte der Verein Unesco-Welterbestätten Deutschland mit. Besucher und Besucherinnen der Seite konnten sich auf eine virtuelle Entdeckungstour durch das vielfältige Kultur- und Naturerbe Deutschlands begeben, das wegen Covid-19 nicht oder nur schwer zugänglich sei, hieß es. Die Deutsche Unesco-Kommission feiert den Welterbetag seit 2005 gemeinsam mit dem Verein Welterbestätten in Deutschland stets am ersten Sonntag im Juni. 46 der weltweit mehr als 1000 Welterbestätten liegen in Deutschland.

Band BTS spendet 1 Million für Black Lives Matter Die südkoreanische Band BTS hat eine Million Dollar für die US-Bewegung "Black Lives Matter" gespendet. Das bestätigte ihre Plattenfirma Big Hit Entertainment . Die Band, eine der erfolgreichsten der K-Pop-Szene, hatte am Donnerstag per Twitter ihre Unterstützung für "Black Lives Matter" erklärt und betont, sie sei gegen rassistische Diskriminierung und Gewalt. Fans der Band richteten darauf auf Twitter den Hashtag #MatchAMillion ein und versprachen, denselben Betrag wie BTS für "Black Lives Matter" zu sammeln. K-Pop-Fans nehmen online wie offline aktiv an der US-Bewegung teil. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einer Festnahme haben Zehntausende in den USA und weltweit gegen rassistische Polizeigewalt und Diskriminierung demonstriert.