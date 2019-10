Kulturnachrichten

Dienstag, 22. Oktober 2019

Beliebte Sendungen bei "hr2 kultur" bleiben bestehen Im Sommer kündigte der Hessische Rundfunk an, aus dem kulturellen Vollprogramm "hr 2 kultur" einen reinen Klassik-Musikkanal zu machen. Es folgten große Proteste. Schriftsteller*innen meldeten sich genauso zu Wort wie 10.000 Hörer*innen in einer Online-Petition. Nun ist klar: Der Protest war zumindest in Teilen erfolgreich. "Die längeren Formate in 'hr2 kultur' wie der 'Doppelkopf', wie 'der Tag', aber auch wie die Lesung oder das Feature sind von diesem Veränderungsprozess erst einmal überhaupt nicht betroffen", sagte Kulturredakteur Alf Mentzer am Rande der Frankfurter Buchmesse. Mentzer leitet im Hessischen Rundfunk die Arbeitsgruppe, die die Kulturberichterstattung des Frankfurter Senders neu aufstellen soll. Zunächst soll bis zum Jahresende eine neue, crossmediale Kulturredaktion aufgebaut werden, die verschiedene Kanäle und vor allem das Internetangebot im Feld der HR-Kulturberichterstattung bedienen soll. Erst in einem zweiten Schritt soll dann "hr2 kultur" reformiert werden.

Verlegerin Monika Schoeller gestorben Die Verlegerin Monika Schoeller ist nach kurzer schwerer Krankheit am 17. Oktober in Filderstadt bei Stuttgart gestorben. Das teilte ihr Verlag mit. Sie wurde 80 Jahre alt. Schoeller war Gesellschafterin der Holtzbrinck Publishing Group, Verlegerin der S. Fischer Verlage in Frankfurt am Main und Gründerin der S. Fischer Stiftung in Berlin. Die Tochter des Verlegers Georg von Holtzbrinck studierte u. a. Kunstgeschichte und Germanistik. Seit 1974 war sie Verlegerin des S. Fischer Verlags in Frankfurt am Main. 2002 zog sie sich aus der operativen Arbeit zurück, blieb aber bis zu ihrem Tod Verlegerin und Mitglied der Geschäftsführung. Für ihr Engagement erhielt Schoeller u. a. das Bundesverdienstkreuz.

Erstes Denkmal für Frauen im New Yorker Central Park In New York wird eine Männerdomäne Geschichte: Die 23 Standbilder von Christoph Columbus, William Shakespeare, Alexander Hamilton und anderen berühmten Männern bekommen im nächsten Jahr Gesellschaft von drei Pionierinnen der Frauenrechtsbewegung: Susan B. Anthony, Elizabeth Cady Stanton und Sojourner Truth. Das beschloss die zuständige Stadtkommission. Das Monument soll im August 2020 eingeweiht werden. 2020 wird es 100 Jahre her sein, dass Frauen das Wahlrecht in den USA erhielten. Der Weg zum Denkmal für die Frauenrechtlerinnen war lang und weit. Vor sechs Jahren hieß es noch, im Central Park sei überhaupt kein Platz für Denkmäler mehr - weder für Männer noch Frauen.