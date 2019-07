Belcanto Opera Festival: Rossini in Wildbad Wenn Rossini von der Macht der Frauen schreibt

Moderation: Stefan Lang

Gioacchino Rossini war auch zwei Mal verheiratet - einmal nicht ganz so glücklich, beim zweiten Mal dann doch. (imago/Leemage)

In Wildbad hat einst Rossini gekurt. Daran erinnert jährlich das Belcanto Opera Festival, auch immer mit einer Oper aus der fixen Feder des Komponisten. Dieses Mal ist es die vertonte Geschichte um Corradino, der die längste Zeit ein Frauenhasser gewesen ist.

Das Jahr 1856 macht den kleinen Schwarzwald-Kurort Wildbad bekannt, denn der italienische Maesto Gioachino Rossini reist für einen Gesundungsurlaub an. Seit dem hat der Ort neue Fans: Rossini-Fans, die den Bel Canto lieben, die seine Werke verehren.

Zur Erinnerung an den besonderen Kuraufenthalt wurde 1989 ein Festival auf die Beine gestellt: Rossini in Wildbad. Seit dem kommen seine Werke, egal ob kirchlichen oder weltlichen Ursprungs im Ort zur Aufführung. Ein Höhepunkt ist die Neuproduktion eines weniger bekannten Bühnenwerkes.

Noch nie auf deutschen Bühnen

In diesem Jahr überträgt Deutschlandfunk Kultur live die Oper "Matilde di Shabran, o sia Bellazza e cuor di ferro". Für diesen Komödienstoff hat Rossini ein musikalisches Feuerwerk abgebrannt, passend für die Karnevalssaison 1821 im Theater Apollo von Rom. Die Hauptfigur ist Corradino, ein eingefleischter Frauen- und Poetenhasser. Matilde, die weibliche Gegenspielerin, wird Corradino davon mit Witz und Verstand heilen.

Gespielt wird die Oper dabei in einer eigens erstellten Neuedition in der Fassung der römischen Uraufführung, die noch nie in Deutschland zu hören gewesen ist.

Live aus der Trinkhalle Bad Wildbad

Gioachino Rossini

"Matilde di Shabran, o sia Bellazza e cuor di ferro" (Mathilde von Shabran oder Schönheit und Herz von Eisen)

Melodramma giocoso in zwei Akten

Libretto: Jacopo Ferretti

(Neuedition der Urfassung von Florian Bauer)

Matilde - Sara Blanch, Sopran

Corradino - Michele Angelini, Tenor

Isidoro - Giulio Mastrototaro, Bariton

Aliprando - Emanuel Franco, Bass

Eduardo - Victoria Yarovaya, Mezzosopran

Ginardo - Ricardo Seguel Iturra, Bass

Contessa - Diletta Scandiuzzi, Mezzosopran

Raimondo - Shi Zong, Bass



Górecki Chamber Choir

Passionart Orchestra

Leitung: José Miguel Perez-Sierra