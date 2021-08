Kulturnachrichten

Freitag, 27. August 2021

Belarussischer Dichter Ales Rasanau gestorben Er galt als einer der bedeutensten belarussischen Dichter: Ales Rasanau ist im Alter von 73 Jahren gestorben. Das meldet die "Neue Zürcher Zeitung". Er wuchs auf dem Land auf und zog erst für sein Philologiestudium nach Minsk, wo er zu einem der Wortführer der Bewegung wurde, die sich ab 1980 für die belarussische Sprache und Kultur einsetzte. Für die jüngere Dichtergeneration war er eine Art poetische Vaterfigur. Dabei nannte ihn seine slowakisch-schweizerische Schriftstellerkollegin Ilma Rakusa einen Dichter „von der stillen Sorte". Schon sein Vater schrieb Gedichte – in den Konzentrationslagern Sachsenhausen und Mauthausen. Er selbst verfasste seine ersten Texte schon als Schüler. Rasanau arbeitete lange als Dorflehrer. Später war er Zeitschriftenredakteur und Verlagslektor. Er übersetzte außerdem Gedichte aus zahlreichen osteuropäischen Sprachen. Seine eigenwilligen und formexperimentellen Gedichte beziehen sich nicht selten auf Mythen und Legenden und beschreiben die belarussische Natur. Seit 2001 verbrachte Rasanau viele Jahre in Deutschland, schrieb auch Gedichte auf Deutsch und wurde so zum „Mittler zwischen Ost und West".

Axel Springer übernimmt „Politico“ Der Axel Springer-Konzern übernimmt das US-Medienunternehmen „Politico“. Wie Springer mitteilte, wurde mit Politico-Gründer Robert Allbritton eine Vereinbarung zum vollständigen Erwerb unterzeichnet. Der Kauf soll bis zum Jahresende abgeschlossen werden. Den Angaben zufolge handelt es sich um die größte Unternehmensübernahme der Firmengeschichte. Springer-Chef Döpfner sprach im Handelsblatt von einer „Rekordsumme“, ohne weitere Details zu nennen. Flaggschiff der US-Mediengruppe ist die gleichnamige digitale journalistische Marke „Politico“. Hinzu kommt die auf den Technologiesektor spezialisierte Nachrichtenseite „Protocol“. Springer übernimmt zudem die weiteren 50 Prozent von Politico Europe. Hier hatten die Firmen bisher ein Joint Venture. Allbritton bleibt den Plänen zufolge Verleger von Politico und Protocol. Politico wurde 2007 gegründet und liefert Politiknachrichten aus aller Welt. In den USA erscheint Politico online und als Tageszeitung. Der europäische Ableger wird wöchentlich als gedruckte Ausgabe veröffentlicht. Dazu kommen der Internetauftritt und Newsletter. Das Unternehmen hat rund 700 Beschäftigte.

Nelly-Sachs-Preis für Katerina Poladjan Der Nelly-Sachs-Preis der Stadt Dortmund geht in diesem Jahre an die Berliner Autorin Katerina Poladjan. In der Begründung der Jury heißt es, Poladjan sei eine Schriftstellerin, die Buch für Buch ihren eigenen Weg gehe. Sie schreibe sehr zurückhaltend, fast nüchtern und mit vielen Auslassungen, trotzdem entwickelten ihre Romane einen Zauber. Katerina Poladjan wurde 1971 in Moskau geboren und kam 1977 mit ihrer Familie nach Deutschland. Sie schreibt Romane, Theatertexte und Essays, außerdem arbeitet sie als Schauspielerin und Hörspielsprecherin. Der mit 15.000 Euro dotierte Literaturpreis soll am 12. Dezember in einem Festakt im Orchesterzentrum Dortmund verliehen werden.

Kunstpreis "junger westen" für Jeewi Lee Der 38. Kunstpreis "junger westen" geht an die in Berlin lebende südkoreanisch-deutsche Künstlerin Jeewi Lee. Sie soll die mit 10.000 Euro dotierte Auszeichnung am 4. Dezember in der Kunsthalle Recklinghausen entgegennehmen, wie Museumsdirektor Nico Anklam mitteilte. Zugleich werde die Ausstellung zum Kunstpreis eröffnet, die bis zum 30. Januar neben Arbeiten der Preisträgerin auch Werke von 15 weiteren von der Jury ausgewählten Künstlerinnen und Künstlern präsentiert. Jeewi Lee wurde 1987 in Seoul geboren. Sie studierte Malerei an der Universität der Künste Berlin und an dem Hunter College der City University in New York. In ihren Installationen, Videos und Malerei-Serien beschäftigte sie sich mit Spuren als Überbleibseln der Vergangenheit, hieß es. Der Kunstpreis "junger westen" war der erste Förderpreis für Bildende Kunst, den eine deutsche Kommune nach 1945 auslobte. Vergeben wird er alle zwei Jahre von der Stadt Recklinghausen.

Opus Klassik für Lang Lang und Sonya Yoncheva Der chinesische Pianist Lang Lang wird für seine Einspielung der Goldberg-Variationen mit einem Opus Klassik geehrt. Er gewann den Titel in der Kategorie Bestseller des Jahres, wie die Veranstalter am Donnerstag mitteilten. Unter den 48 Preisträgern sind die bulgarische Sopranistin Sonya Yoncheva (Sängerin des Jahres) und der polnische Tenor Piotr Beczala (Sänger des Jahres). Die ägyptische Sopranistin Fatma Said gewann den Preis als Nachwuchskünstlerin des Jahres. Auch der Dirigent Marc Albrecht und die Komponistin Olga Neuwirth werden geehrt. Die Gala mit vielen Stars der Klassikwelt am 10. Oktober im Berliner Konzerthaus wird im ZDF ausgestrahlt. Der zum vierten Mal verliehene Preis war im Zuge der Abschaffung der Echo-Preise von Plattenfirmen, Konzertveranstaltern und Musikverlagen aus der Klassikbranche ins Leben gerufen worden. Neu als Medienpartner ist die Videoplattform Tiktok, die ein Kammermusikkonzert am 9. Oktober überträgt.

"Theater heute" kürt Theatermacher des Jahres Der Corona-Krise zum Trotz wählten im Jahrbuch des Fachmagazins "Theater heute" 38 Kritiker und Kritikerinnen ihre Theater-Höhepunkte des Jahres. Auf die Wahl zum Theater des Jahres habe man in diesem Jahr bewusst verzichtet, sagte Franz Wille, der zuständige Redakteur von "Theater heute", bei Deutschlandfunk Kultur. Auf die Umfrage an sich habe man nicht verzichten wollen. Die Frage sei gewesen, ob man aus Respekt vor den vielen trotzdem bemerkenswerten Leistungen auf die gesamte Umfrage verzichten solle, so Wille. Die KritikerInnen hätten sich für die Umfrage entschieden. Im Schauspielhaus Zürich wurde aus Sicht der Befragten mit dem Theaterstück "Juste la fin du monde" die Inszenzierung des Jahres aufgeführt. Das Stück des Jahres ist "Und sicher ist mit mir die Welt verschwunden" von der deutsch-schweizerischen Autorin Sibylle Berg. Schauspielerin des Jahres wurde die unter anderem aus der Fernsehserie "Stromberg" bekannte Maja Beckmann. Benjamin Lilie wurde zum Schauspieler des Jahres gekürt.

Kinderbuchautorin Gunilla Bergström ist gestorben Die Erfinderin von Willi Willberg, die schwedische Kinderbuchautorin Gunilla Bergström, ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das teilte ihr Verlag mit. Bergström ist vor allem für ihre Serie um den Jungen Willi Wiberg, der allein mit seinem Vater lebt, bekannt. Die 26 Bände wurden in mehr als 35 Sprachen übersetzt und waren auch als Zeichentrickserie im Fernsehen ein großer Erfolg. "Sie wollte nie eine Märchentante sein", heißt es auf der Webseite des Verlages. "Sie hat sich mehr dafür interessiert, was im Inneren passiert, wenn man jemanden schlägt, der kleiner ist, wenn man seinen besten Freund im Stich lässt oder einsam ist." Willi Wiberg heißt im schwedischen Original Alfons Åberg.