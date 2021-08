Kulturnachrichten

Montag, 23. August 2021

Belarusischer Schriftstellerverband vor Auflösung Vor der drohenden Zwangsauflösung des belarusischen Schriftstellerverbandes (UBW) ruft die Vorsitzende des European Writers Council, Nina George, die Politiker der Europäischen Union zum Handeln auf. Im Deutschlandfunk Kultur sagte sie, sollte die seit 1934 existierende UBW verboten werden, verstoße das klar gegen internationales Recht. Europa solle humanitäre Visa für fliehende Kulturschaffende leichter zugänglich machen, Stipendienprogramme ausbauen und es den verbotenen Verbänden ermöglichen, sich außerhalb des Heimatlandes zu reorganisieren. Morgen wird in Belarus über die Klage des Justizministers verhandelt, die UBW habe Papiere nicht rechtzeitig eingereicht. Mit ähnlichen Argumenten sind bereits die Schriftstellervereinigung PEN und der Journlistenverband verboten worden.

Europäischer Buchmarkt: Mehr Umsatz trotzt Corona Der europäische Buchmarkt trotzt der Corona-Krise und verzeichnet im ersten Halbjahr 2021 ein deutliches Umsatzplus. Das ergab eine Studie des Unternehmens GfK Entertainment. Demnach seien die Mehreinnahmen vor allem auf gestiegene Preise zurückzuführen. So stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in Frankreich um 43,3 Prozent, in Spanien um 38,3 Prozent, in Italien um 36,8 Prozent und in Portugal um 18,9 Prozent. Diese Länder steigerten jeweils auch ihre Buchverkäufe deutlich - nur in Deutschland ging der Absatz mit einem Minus von 1,5 Prozent zurück. Sachbücher und Ratgeber legten der Auswertung zufolge stärker zu als der Bereich Fiktion. Besonders nachgefragt wurden demnach etwa Werke von Politikern, aber auch Kochbücher, Lebens- und Finanzratgeber sowie Bücher zu Feminismus.

Auch das kleine Wacken-Festival "Bullhead City" fällt aus Die für Mitte September geplante kleinere Ausgabe des Heavy-Metal-Festivals im schleswig-holsteinischen Wacken fällt aus. Das Festival kann nach Angaben der Veranstalter aufgrund der aktuellen Corona-Entwicklungen im Kreis Steinburg nicht stattfinden. Die Inzidenz lag dort in den vergangenen sieben Tagen bei 64. Die Veranstalter hatten für das ursprünglich vom 16. bis 18.

September angesetzte Festival mit 20 000 Besuchern pro Tag geplant. Es wurden Auftritte unter anderem von Blind Guardian, Nightwish, Powerwolf, Doro und Hämatom erwartet. Ticketkäufer sollen ihr Geld nun zurückerhalten.

Statistik: Bislang kein großes Kinosterben wegen Corona Trotz monatelanger Schließung während der Corona-Pandemie ist ein großes Kinosterben in Deutschland bisher ausgeblieben. Für das erste Halbjahr 2021 wurden bundesweit 1716 Spielstätten erfasst - das sind 18 Kinos weniger als im Vorjahreszeitraum. Das teilte die Filmförderungsanstalt (FFA) in Berlin mit. Vorstand Peter Dinges sagte, das sei auch den Hilfsprogrammen zu verdanken. Bundesweit wurden im ersten Halbjahr rund 97 Prozent weniger Tickets verkauft als im Vorjahreszeitraum. Dementsprechend brach der Umsatz von 220,1 Millionen Euro auf rund 6,4 Millionen Euro ein.

Brite bringt Buch über Biontech-Gründerpaar heraus Die Geschichte des Biontech-Gründer-Ehepaars Ugur Sahin und Özlem Türeci erscheint als Sachbuch in Großbritannien. Zunächst kommt am 14. September unter dem Originaltitel "Vaccine: How the Breakthrough of a Generation fought Covid-19" ein Hörbuch heraus, später sollen die Print- und E-Book-Ausgabe folgen. Autor ist der britische "Financial Times"-Journalist Joe Miller, der das Paar insgesamt mehr als 150 Stunden lang interviewt haben soll. Auch etliche andere Biontech-Beschäftigte, Politiker und Wissenschaftler kommen zu Wort. Miller selbst bezeichnete die Entwicklung des Impfstoffs als "eine der großartigsten wissenschaftlichen Erfolge unserer Zeit". Der Erfolg des Paares sei kein Zufall gewesen, sondern gehe auf jahrzehntelange Forschung zurück.

Netflix-Serien beflügeln Städtetourismus in Frankreich In Frankreich spielende TV-Serien wie "Emily in Paris", "Lupin" oder "Marseille" kurbeln den Tourismus an. Insbesondere aus dem Ausland locke es Zuschauer an die prägnanten Orte der Serien, berichtete das französische Nachrichtenmagazin "L'Express". In der Hauptstadt seien es die Lokalitäten der klischeelastigen Serie "Emily in Paris", vor denen Touristen serienweise Selfies machten. Das Seebad Étretat meldet ein deutliches Besucherplus, seit die dortigen Kreidefelsen in der Gaunerserie "Lupin" auftauchten. Dass Filme den Tourismus ankurbeln können, belegt auch eine 2018 durchgeführte Studie des französischen Zentrums für Film und Bewegtbild (CNF). 74 Prozent der Touristen, die einen in Frankreich gedrehten Film oder eine Serie gesehen hatten, gaben demnach an, dass dies Lust geweckt habe, in das Land zu reisen.

Kreiszahl Pi so genau wie nie berechnet Schweizer Forscher haben die bislang genaueste Berechnung der Kreiszahl Pi vorgelegt - mit 62,8 Billionen Stellen hinter dem Komma. Damit übertrafen sie den bestehenden Rekord um 12,8 Billionen Stellen, wie die Fachhochschule Graubünden mitteilte. Der Sinn des Projekts liege nicht in der genauen Kenntnis der Ziffernfolge, sondern im Weg, diese Ziffernfolge berechnen zu können, schreiben die Forscher auf ihrer Internetseite. Zur Berechnung wurde Hardware genutzt, die beispielsweise auch bei der RNA-Analyse, bei Strömungssimulationen und Textanalysen gefragt ist. Die Kreiszahl Pi gibt das Verhältnis des Kreisumfangs zum Durchmesser an. Der Umfang eines Kreises ist etwa 3,14 Mal länger als sein Durchmesser.