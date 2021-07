Donnerstag, 22. Juli 2021

Belarus will Journalistenverband schließen

Die belarussischen Behörden wollen den größten Journalistenverband des Landes schließen. Das Justizministerium beantragte am Mittwoch beim höchsten Gericht von Belarus, dass der Belarussische Verband der Journalisten, BAJ, wegen angeblicher Fehler in Dokumenten für die Pachtung von Büroräumlichkeiten schließen muss. Der Verband argumentierte, er habe die nötigen Unterlagen nicht liefern können, weil seine Zentrale seit einer Polizeirazzia in der vergangenen Woche abgeriegelt sei. "Das Justizministerium versucht nicht einmal, den Anstand zu achten", sagte der Chef des Verbands, Andrej Bastunets. "Obwohl die Situation verzweifelt wirkt, werden wir BAJ mit allen rechtlichen Mitteln verteidigen." Der Verband wurde 1995 gegründet. Ihm gehören 1204 Journalisten an. Der Journalistenverband ist der am meisten respektierte Medienverband in Belarus.