Bekenntnisse eines Ungeliebten Franz Jung – der Torpedokäfer Von Kurt Kreiler

Franz Jung (1988-1963) veröffentlichte auch unter den Pseudonymen Franz Larsz und Frank Ryberg (dpa / picture alliance / Jens Kalaene)

Franz Jung – Erzähler, Expressionist, Kommunist, Katholik, Wirtschaftskorrespondent, ‚Schiffsentführer’ und Verfasser einer spektakulären Autobiografie. Ausgehend von Tonbändern aus den 1950er- und 60er Jahren wird der Provokateur und Unruhestifter vorgeführt. Sein sarkastischer Slapstick passte so wenig in die gesittete Bundesrepublik, dass er sich konfrontiert sah mit ‚Feinden ringsum’. Vor 130 Jahren wurde Franz Jung am 26. November 1888 in Neiße, Oberschlesien, geboren.

Franz Jung – der Torpedokäfer

Bekenntnisse eines Ungeliebten

Feature von Kurt Kreiler

Regie: Harald Krewer

Mit: Jörg Ratjen, Stephan Szasz, Hanno Koffler, Christian Alexander Rogler, Alexander Radszun

Ton: Jean Szymczak

Produktion: Deutschlandradio Kultur 2013

Länge: 54'09

Eine Wiederholung vom 19.01.2013