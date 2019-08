Begegnungen mit dem Komponisten und Dirigenten Friedrich Cerha (3/4) Vom "Würstelverkäufer" zum Staatskünstler?

Moderation: Olaf Wilhelmer

Seit 67 Jahren miteinander und mit der Musik verbunden: Der Komponist Friedrich Cerha und seine Frau, die Cembalistin Gertraud Cerha (Olaf Wilhelmer)

Friedrich Cerha ist so etwas wie ein "Wiener Klassiker" zu Lebzeiten. Der heute 93 Jahre alte Komponist und Dirigent ist eine Instanz der österreichischen Nachkriegskultur. Hier berichtet er von seinem langen Lebensweg.

Von Haydn bis Schönberg: Friedrich Cerha wandelt auf den Spuren all derer, die die Musikstadt Wien im Laufe der Jahrhunderte geprägt haben. Der 1926 geborene Musiker verbindet profunde historische Kenntnisse mit großem Traditionsbewusstsein.

Zugleich verkörpert der Wiener Komponist und Dirigent den Aufbruch der Nachkriegsmusik aus jeder musealen Erstarrung. Davon zeugt sein hochoriginelles, enorm umfangreiches kompositorisches Schaffen ebenso wie sein unermüdlicher Einsatz für die Vermittlung neuester Musik in der Praxis.

Modernist und Großmeister

In vier Gesprächen, aufgezeichnet 2016 in Wien, erinnert sich Cerha gemeinsam mit seiner Frau Gertraud an traumatische Kriegserlebnisse, an Vorgänger wie Richard Strauss und Weggefährten wie Thomas Bernhard, und er reflektiert seine Entwicklung vom ausgegrenzten Modernisten zum offiziell anerkannten Großmeister, der sich dennoch jeder Vereinnahmung konsequent widersetzt.

Die heutige dritte Folge (die am 14. Dezember 2016 erstmals gesendet wurde) widmet sich Cerhas jahrelanger Auseinandersetzung mit dem Fragment von Alban Bergs Oper "Lulu", seinen Erfolgen etwa bei den Salzburger Festspielen und dem problematischen Verhältnis eines eminent politischen Künstlers zur Gesellschaft.

Begegnungen mit dem Komponisten und Dirigenten Friedrich Cerha (3/4)

Vom "Würstelverkäufer" zum Staatskünstler?

Olaf Wilhelmer im Gespräch mit Friedrich und Gertraud Cerha

(Teil 4 am 28.08.2019)

Mit Ausschnitten aus folgenden Werken:

Alban Berg

"Lulu" (aus dem von Friedrich Cerha vervollständigten 3. Akt)

Teresa Stratas, Sopran

Yvonne Minton, Mezzosopran

Orchestre de l’Opéra de Paris

Leitung: Pierre Boulez

Friedrich Cerha

"Und du…" für Stimmen und Orchester

Ensemble die reihe

ORF Radio-Symphonieorchester Wien

Leitung: Friedrich Cerha

"Baal"

Theo Adam, Bass-Bariton

Wiener Philharmoniker

Leitung: Christoph von Dohnányi

"Verzeichnis" für 16 Stimmen

ORF Chor

Leitung: Erwin Ortner