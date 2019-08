Begegnungen mit dem Komponisten und Dirigenten Friedrich Cerha (1/4) Wehrmacht, Widerstand, Wiener Anfänge

Moderation: Olaf Wilhelmer

Seit 67 Jahren miteinander und mit der Musik verbunden: Der Komponist Friedrich Cerha und seine Frau, die Cembalistin Gertraud Cerha (Olaf Wilhelmer)

Friedrich Cerha ist so etwas wie ein „Wiener Klassiker“ zu Lebzeiten. Der heute 93 Jahre alte Komponist und Dirigent ist eine Instanz der österreichischen Nachkriegskultur. Hier berichtet er von seinem langen Lebensweg.

Von Haydn bis Schönberg: Friedrich Cerha wandelt auf den Spuren all derer, die die Musikstadt Wien im Laufe der Jahrhunderte geprägt haben. Der 1926 geborene Musiker verbindet profunde historische Kenntnisse mit großem Traditionsbewusstsein.

Zugleich verkörpert der Wiener Komponist und Dirigent den Aufbruch der Nachkriegsmusik aus jeder musealen Erstarrung. Davon zeugt sein hochoriginelles, enorm umfangreiches kompositorisches Schaffen ebenso wie sein unermüdlicher Einsatz für die Vermittlung neuester Musik in der Praxis.

Von Richard Strauss zu Thomas Bernhard

In vier Gesprächen, aufgezeichnet 2016 in Wien, erinnert sich Cerha gemeinsam mit seiner Frau Gertraud an traumatische Kriegserlebnisse, an Vorgänger wie Richard Strauss und Weggefährten wie Thomas Bernhard, und er reflektiert seine Entwicklung vom ausgegrenzten Modernisten zum offiziell anerkannten Großmeister, der sich dennoch jeder Vereinnahmung konsequent widersetzt.

In der heutigen ersten Folge (die am 30. November 2016 erstmals gesendet wurde), stehen Cerhas Herkunft, seine lebensgefährliche Desertion aus der Wehrmacht und seine Ankunft im zerstörten Wien im Mittelpunkt.

Habsburgische Hintergründe, Zwischen Wehrmacht und Widerstand, Ankunft in Wien

Olaf Wilhelmer im Gespräch mit Friedrich und Gertraud Cerha

(Teil 2 am 14.08.2019)

