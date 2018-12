Beethovens Neunte mit dem Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin Tradition neu begründen

Moderation: Stefan Lang

Vladimir Jurowski, Chefdirigent des Rundfunk-Sinfonieorchesters Berlin (Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin / Simon Pauly)

Darf es die "Neunte" sein? - Das ist eine ernste Frage und keine Höflichkeitsfloskel. Vladimir Jurowski hat entschieden, die "Neunte" weiterhin zu dirigieren. Er tut dies wahrlich nicht, um eine Tradition stromlinienförmig durchzuwinken. Er will neue Ansätze.

Vladimir Jurowski muss sich der Frage als Chefdirigent nun jedes Jahr seiner Amtszeit fragen: Soll es die Neunte zum Jahreswechsel geben, oder nicht?

Das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin wird die Tradition in neuem Rahmen fortführen (Josep Molina)

Darf es nach all der Missachtung der höchsten menschlichen Ideale, nach all der Ignoranz gegenüber der Umwelt, nach all dem gelebten Hohn gegenüber Beethovens und Schillers kühnem Weltentwurf noch eine "Neunte" zum Jahreswechsel in Sektfeierlaune geben?

Ja - Aber

Vladimir Jurowski bejaht. Aber dieses "Ja" ist für ihn einer Bedingung unterworfen: Damit die "Neunte" auch in Zukunft ihren Sinn und ihre Berechtigung hat, sollte sie jedes Mal nur mit gereinigten Ohren und freiem Kopf gehört werden.

Iwona Sobotkam ist kurzfristig für die verhinderte Genia Kühmeier eingesprungen (Iwona Sobotkam / M. Heller)

Dabei hilft 2018 ein neues Werk von Georg Katzer, das speziell zu diesem Anlass entstanden ist und mit Beethovens letzter Sinfonie mindestens die Orchesterbesetzung gemeinsam hat.

Georg Katzer mitten in der Arbeit (Georg Katzer / Angelika Katzer)

Aufzeichnung des Konzertes vom 20.12.2018 im Konzerthaus Berlin

Georg Katzer

"discorso" für Orchester (Uraufführung)

Ludwig van Beethoven

Sinfonie Nr. 9 d-Moll op. 125 mit Schillers Ode "An die Freude"

Iwona Sobotka, Sopran

Vasilisa Berzhanskaya, Alt

David Butt Philip, Tenor

Paul Gay, Bass



Rundfunkchor Berlin

Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin

Leitung: Vladimir Jurowski