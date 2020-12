Kulturnachrichten

Dienstag, 8. Dezember 2020

Beethoven - Riesenbild in Acker gezeichnet Mit wallender Mähne und ernstem Blick: der Land-Art-Künstler Dario Gambarin hat ein riesiges Porträt des deutschen Komponisten Ludwig van Beethoven in einen Acker im Norden Italiens gemäht. "Beethoven Absolut! 1770" steht unter dem Konterfei des deutschen Musikers, wie auf Luftaufnahmen zu sehen ist. Das Kunstwerk befindet sich nach Angaben Gambarins im Ort Castagnaro, etwa 50 Kilometer südöstlich von Verona. Anlass ist Beethovens 250. Geburtstag am 17. Dezember (genau genommen das Datum seiner Taufe). Gambarin widmet immer wieder berühmten Persönlichkeiten überdimensionale Landschaftskunstwerke. Anlässlich des 500. Todestages von Leonardo da Vinci, hatte er zum Beispiel im vergangenen Jahr ein Selbstbildnis des Universalkünstlers in die Natur gezeichnet.

Nobelvorlesung von Louise Glück veröffentlicht Auf der Webseite der Nobelstiftung ist die Vorlesung der diesjährigen Literaturnobelpreisträgerin Louise Glück nachzulesen. Sie halte die Auszeichnung für eine Ehrung zurückhaltender literarischer Stimmen, sagte die US-Amerikanierin. "Ich glaube, dass die Schwedische Akademie mit meiner Auszeichnung die intime, private Stimme ehrt, die durch öffentliche Äußerungen manchmal verstärkt oder erweitert, aber niemals ersetzt werden kann», schrieb die 77 Jahre alte Poetin. Sie selbst habe sich immer zu einsamen menschlichen Stimmen in der Lyrik hingezogen gefühlt, etwa zu William Blake und Emily Dickinson. Die Online-Verleihung des Literaturnobelpreises findet am Donnerstag in Stockholm statt.

Staatsballett Berlin zieht Konsequenzen aus Rassismusvorwürfen Das Staatsballett Berlin will sein Programm überarbeiten. "Überholte und diskriminierende Aufführungsweisen sollen aufgedeckt werden, heißt es auf der Website. "Wir sind uns bewusst, dass das Ballettgenre People of Color im Laufe seiner Geschichte marginalisierte." Die Compagnie wolle auch ein Spiegel der Gesellschaft sein. Das Repertoire müsse Diversität abbilden. Im Oktober hatte die Ballerina Chloé Lopes Gomes den Vorwurf des Rassismus gegen ihre Trainingsleiterin erhoben.

Mysteriöse Metallsäule auch in den Niederlanden Nach den USA, Großbritannien und Rumänien ist nun auch in den Niederlanden eine Metallsäule mitten in der Landschaft entdeckt worden. Die Forstverwaltung geht davon aus, dass sie unbemerkt am Wochenende aufgestellt wurde. Wanderer hätten den mattsilberfarbenen Obelisk am Sonntag in der Nähe des Kiekenberg-Naturschutzgebiets in Friesland gefunden. Zur ersten, hochglänzenden Säule im US-Bundesstaat Utah hat sich inzwischen ein anonymes Künstlerkollektiv bekannt.

Komponist der Filmmusik für den kleinen Maulwurf ist tot Der tschechische Komponist und Musikpädagoge Vadim Petrov ist nach langer Krankheit im Alter von 88 Jahren gestorben. Das berichtet die Agentur CTK unter Berufung auf Petrovs Sohn. Überall, wo die Zeichentrickserie "Der kleine Maulwurf" gesehen wird, ist auch Petrov bekannt, denn er schrieb die Musik. Insgesamt soll er rund 1400 Stücke komponiert haben, von Symphonien über Kammermusik bis hin zu Liedern und Chansons. Für seine Filmmusik erhielt Petrov nationale und internationale Auszeichnungen.

Bob Dylan verkauft Rechte an seinen Songtexten Bob Dylan hat die Rechte an seinen Songtexten an den US-Konzern Universal Music verkauft. Dies betrifft mehr als 600 Lieder, darunter „Blowin‘ in the Wind“, „The Times They Are A-Changin‘“ und „Like a Rolling Stone“. Schätzungen zufolge zahlte das Musiklabel dafür mehr als 300 Millionen US-Dollar. Die „New York Times“ spricht von der vielleicht größten Akquise von Musikverlagsrechten eines einzelnen Interpreten überhaupt. Dylan ist der einzige Musiker, der mit einem Literaturnobelpreis geehrt wurde. Er erhielt die Auszeichnung 2016.

Wortschatz im Wandel - 1.000 neue Wörter zu Corona Forscher haben etwa 1.000 neue Wörter rund um das Thema Corona gesammelt. Die Pandemie habe den Wortschatz in diesem Jahr geprägt wie kein anderes Thema, teilte das Leibniz-Institut für Deutsche Sprache (IDS) mit. Die Wörter und Wortverbindungen reichen etwa von Abstandsgebot und AHA-Regel über C-Wort, Drive-in-Test, Superspreaderereignis und Wellenbrecherlockdown bis zu Zoomparty. Aber auch zahlreiche andere Wörter und Wortverbindungen haben den Wortschatz in den 2010er Jahren erweitert. Politische und gesellschaftliche Debatten, Trends und technische Innovationen hinterlassen Spuren in der Sprache. Zum Besispiel: digital entgiften, upcyceln, Pegidist, Fracking, Duckface, Retweet, Shitstorm und Tiny House. Das Online-Wörterbuch (https://www.owid.de/docs/neo/start.jsp) des IDS mit Wortneuschöpfungen der vergangenen zehn Jahre erklärt zu jedem Wort die Bedeutung, typische Verwendungen, Grammatik und Herkunft.

Gedenkmünze für David Bowie im Weltall Eine Gedenkmünze zu Ehren der britischen Pop-Ikone David Bowie ist für einen kurzen Flug ins Weltall geschickt worden. Die Münze habe eine Flughöhe von mehr als 35 000 Metern erreicht und sich für eine Dreiviertelstunde in der Erdatmosphäre aufgehalten, schrieb die Münzprägeanstalt Royal Mint auf Facebook. Fans und Sammler von Bowie, in dessen Songs ("Space Oddity", "Starman") das All immer wieder eine Rolle spielte, können die Münzen in verschiedenen Größen und Ausführungen kaufen, darunter auch eine Goldmünze im Wert von mehr als 11 000 Pfund. Der gebürtige Brite David Bowie starb Anfang 2016 in New York im Alter von 69 Jahren an Krebs. Er gilt als einer der einflussreichsten Musiker des 20. Jahrhunderts.