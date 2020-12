Beethoven-Programm soll trotz Corona stattfinden

Mittwoch, 16. Dezember 2020

Das Konzert-Programm zu Ehren des vor 250 Jahren geborenen Komponisten Ludwig van Beethoven in dieser Woche soll trotz der harten Corona-Maßnahmen stattfinden. Das bestätigte der Veranstalter des Jubiläumsjahres. Am Donnerstag soll Dirigent Daniel Barenboim mit seinem West-Eastern Divan Orchestra ein Konzert in der Bonner Oper geben - ohne Saalpublikum. Die Aufführung wird übertragen sowie gestreamt. An dem Tag jährt sich der in einem Kirchenbuch eingetragene Tauftag von Beethoven zum 250. Mal. Morgen spielt das Beethoven-Orchester unter anderem ein Stück des US-amerikanischen Jazztrompeters und Musikproduzenten Quincy Jones mit dem Titel "Ode to Joy" als Uraufführung - sowie das Orchesterwerk "Opus 2020" des britischen Komponisten Max Richter.

Das Sundance-Filmfestival hat das Programm für seine erste größtenteils im Internet übertragene Ausrichtung vorgestellt. Eröffnet werden soll es am 28. Januar mit Filmen über die Corona-Pandemie und schwarze Kultur. "Wir starten das Festival mit einem Knall, so viel ist klar", sagte Programmdirektorin Kim Yutani. Die Dokumentation "Summer of Soul (...Or, When The Revolution Could Not Be Televised)" erzählt die Geschichte des Harlem Cultural Festival im Sommer 1969. Es lockte mehr als 300 000 Besucher an, die schwarze Musik und Kultur feierten. Daneben haben sich die Veranstalter für die Doku "In the Same Breath" von Nanfu Wang als Eröffnungsfilm entschieden. Darin setzt sich der Filmemacher mit Propaganda und der Corona-Pandemie in China auseinander. Insgesamt feiern 72 Filme 2021 beim Sundance-Festival Premiere.